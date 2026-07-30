¡No cabe un tonto más! Mientras España arde, el ‘iluminado’ Abel Caballero instala las luces de Navidad

Mientras gran parte de España observa con desasosiego el termómetro y los incendios forestales, Abel Caballero ha decidido que el momento necesario es dar inicio a la campaña navideña.

Ya ha arrancado el montaje en esta ola de calor, el regidor socialista vuelve a transformar Vigo en un escaparate de luces desde julio, con millones de focos y un discurso grandilocuente sobre la “Navidad del planeta”.

Lo que se observa es casi una postal surrealista: trabajadores colocando arcos luminosos, turistas en chanclas bajo un sol ardiente, temperaturas que rondan los 30 grados y el alcalde hablando de “novedades significativas” y “convocando a toda España” para visitar la ciudad en noviembre. Una combinación de campaña comercial adelantada y actuación política, que genera un impacto económico indiscutible… y una polémica asegurada.

El fenómeno Vigo: economía, espectáculo y fervor navideño

Durante años, Vigo ha competido por hacerse un hueco como la capital mundial de la Navidad. El Ayuntamiento se jacta de contar con más de 12 millones de luces LED, alrededor de 500 calles iluminadas y más de 7.000 motivos decorativos, incluyendo 2.700 árboles y 1.500 arcos ornamentales repartidos por la ciudad. La inversión directa en la decoración supera los 610.000 euros en el contrato específico de iluminación decorativa, sin contar el despliegue general del alumbrado.

Este despliegue no es simple cuestión de estética. Caballero lo defiende como un “fenómeno económico esencial”, dado su potencial para atraer visitantes, llenar hoteles y dinamizar el comercio local.

Ola de calor, crisis energética y prioridades políticas

La controversia de este año no radica tanto en el número de luces, sino en el contexto en que se producen. El montaje comienza en plena ola de calor, con máximas que superan los 30 grados en Vigo y la atención mediática centrada en incendios, sequía y consumo energético. Aunque la tecnología LED reduce el gasto comparado con sistemas tradicionales, la imagen de dar el pistoletazo de salida a la Navidad mientras el país enfrenta emergencias climáticas se siente, por lo menos, discordante.

Este tío está mal de la azotea. Abel Caballero comienza el montaje de las luces de Navidad en plena ola de calor https://t.co/zc32vAMug0 vía @eldebate_com — Gonzalo 🇪🇸 (@Gonzalo_Te_Ve) July 29, 2026

¿ Quién es más cargante, cursi y tontorrón, » el anchoas» de Cantabria, Miguel Ángel Revilla o Abel Caballero, candidato al gorrito de aluminio por no estar del todo entero? https://t.co/b7UeQTWTgW — Dextrógiro🇪🇦🇮🇱 (@11Dexspin00) July 30, 2026