A Sánchez le llueven los palos: ¡España clama tras el asalto de Ceuta y señala a su Gobierno!

Un masivo asalto a la frontera de Ceuta, con cientos de marroquíes cruzando de forma irregular —principalmente hombres en edad militar—, ha desencadenado una ola de reacciones airadas en la oposición y en amplios sectores de la sociedad española. Las voces, desde Santiago Abascal hasta Isabel Díaz Ayuso, coinciden en denunciar la pasividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y en calificar los hechos como una invasión que pone en jaque la integridad territorial.

Abascal: “Sánchez es un traidor”

El líder de VOX, Santiago Abascal, ha sido uno de los más contundentes. En un primer mensaje, lanzó un “¡SOS Ceuta!” y afirmó: “No vienen huyendo de ninguna guerra, ni de la pobreza. Es una invasión. Son hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez para que asalten nuestras fronteras para que después deambulen por las calles de España diciendo ‘Viva Pedro Sánchez’. De cada violación, de cada puñalada, y de cada sablazo al bolsillo de los españoles para mantenerlos… hay un culpable directo, el jefe de la mafia llamando desesperadamente a más sicarios para mantenerse en el poder.” Horas más tarde, redobló la acusación: “Sánchez es un traidor, un corrupto y un indecente. Actúa como el enemigo del pueblo español. La emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo. Sánchez es un traidor, un corrupto y un indecente. Actúa como el enemigo del pueblo español. La emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo.#Ceuta pic.twitter.com/yLicTcD6hU — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 30, 2026

Ayuso: “Permite la invasión para ocultar sus juicios”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también apuntó directamente al jefe del Ejecutivo:

“Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega.”

Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 30, 2026

Otras voces de la oposición y la sociedad

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, insistió en el perfil de los asaltantes:

“Ni mujeres ni niños huyendo de ninguna guerra; hombres en edad militar asaltando Ceuta gracias al Gobierno de la invasión y la inseguridad. El mayor enemigo de los españoles es el sistema que ha dejado a los ceutíes abandonados frente a la barbarie.”

Ni mujeres ni niños huyendo de ninguna guerra; hombres en edad militar asaltando Ceuta gracias al Gobierno de la invasión y la inseguridad. El mayor enemigo de los españoles es el sistema que ha dejado a los ceutíes abandonados frente a la barbarie. pic.twitter.com/aOMrbhT5sD — Pepa R. de Millán 🇪🇸 (@Pepa_Millan) July 30, 2026

Cuca Gamarra (PP) criticó la falta de respuesta:

“Cae la noche, la situación pone en jaque la integridad territorial y la pasividad de Sánchez es total. Decenas de miles de inmigrantes sobre Ceuta y siguen cruzando, mientras Moncloa desoye las peticiones de auxilio y refuerzos de TODOS (también del PSOE). ¿Y el Gobierno? No hay.”

Cae la noche, la situación pone en jaque la integridad territorial y la pasividad de Sánchez es total. Decenas de miles de inmigrantes sobre Ceuta y siguen cruzando, mientras Moncloa desoye las peticiones de auxilio y refuerzos de TODOS (también del PSOE) ¿Y el Gobierno? No hay https://t.co/xmhE5tDJLl — Cuca Gamarra (@cucagamarra) July 30, 2026

Hermann Tertsch (VOX) fue aún más duro:

“La invasión de Ceuta debe ser el último clavo del ataúd político de este gobierno traidor y ladrón. Toda Europa sabe ya que no es solo el mayor enemigo de los españoles. También de los europeos.”