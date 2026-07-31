  • ESP
    España América
Política

CRISIS MIGRATORIA

A Sánchez le llueven los palos: ¡España clama tras el asalto de Ceuta y señala a su Gobierno!

Diferentes políticos, periodistas y personalidades ponen el grito en el cielo tras la invasión migratoria mientras las fronteras siguen abiertas

Asalto a Ceuta - imagen generada con IA
Asalto a Ceuta - imagen generada con IA
Archivado en: Pedro Sánchez | Periodismo | Política

Más información

Pedro Sánchez y la invasión sufrida por Ceuta.

Pedro Sánchez presume de estar volcado con Ceuta y el meneo que se lleva es de escándalo: "¡Vete a la m*erda!"

Feijóo exige a Sánchez declarar la emergencia nacional por la avalancha migratoria en Ceuta: "Está en riesgo la soberanía de España"

Feijóo exige a Sánchez declarar la emergencia nacional por la avalancha migratoria en Ceuta: "Está en riesgo la soberanía de España"

Un masivo asalto a la frontera de Ceuta, con cientos de marroquíes cruzando de forma irregular —principalmente hombres en edad militar—, ha desencadenado una ola de reacciones airadas en la oposición y en amplios sectores de la sociedad española. Las voces, desde Santiago Abascal hasta Isabel Díaz Ayuso, coinciden en denunciar la pasividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez y en calificar los hechos como una invasión que pone en jaque la integridad territorial.

Abascal: “Sánchez es un traidor”

Ayuso: “Permite la invasión para ocultar sus juicios”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también apuntó directamente al jefe del Ejecutivo:

“Sánchez permite la invasión de España por Ceuta para intentar ocultar todos sus juicios. Hasta ahí llega.”

Otras voces de la oposición y la sociedad

La portavoz de VOX en el Congreso, Pepa Millán, insistió en el perfil de los asaltantes:

“Ni mujeres ni niños huyendo de ninguna guerra; hombres en edad militar asaltando Ceuta gracias al Gobierno de la invasión y la inseguridad. El mayor enemigo de los españoles es el sistema que ha dejado a los ceutíes abandonados frente a la barbarie.”

Cuca Gamarra (PP) criticó la falta de respuesta:

“Cae la noche, la situación pone en jaque la integridad territorial y la pasividad de Sánchez es total. Decenas de miles de inmigrantes sobre Ceuta y siguen cruzando, mientras Moncloa desoye las peticiones de auxilio y refuerzos de TODOS (también del PSOE). ¿Y el Gobierno? No hay.”

Hermann Tertsch (VOX) fue aún más duro:

“La invasión de Ceuta debe ser el último clavo del ataúd político de este gobierno traidor y ladrón. Toda Europa sabe ya que no es solo el mayor enemigo de los españoles. También de los europeos.”

Los mejores productos para el hogar

PRODUCTOS DEL HOGAR
Climatización Cocina al aire libre Muebles de terraza Sillas de oficina
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]