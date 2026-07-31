Abascal: «Pedro Sánchez es un traidor a la nación»

Santiago Abascal, presidente de VOX, ha lanzado un mensaje extremadamente duro contra Pedro Sánchez después de la visita del mandatario a Ceuta en medio de la crisis migratoria. Según ha recogido la prensa, Abascal afirmó que Sánchez «no puede acercarse a los españoles» y advirtió que, si se muestra entre quienes denomina «invasores», será aclamado por ellos.

El líder de la formación de ultraderecha fue aún más lejos al calificar al jefe del Ejecutivo como «traidor» y «corrupto», asegurando que actúa «como un enemigo del pueblo español». En su cuenta de X, Abascal escribió que «la emergencia nacional solo puede resolverse echándole y sentándole en el banquillo».

Recepción hostil a Sánchez en Ceuta

La visita de Pedro Sánchez a la ciudad autónoma no pasó desapercibida. Centenares de ciudadanos le recibieron con pitidos, abucheos y consignas exigiendo su dimisión, en un ambiente de fuerte tensión social. Este episodio se produjo en el contexto de una llegada masiva de migrantes, que según fuentes de seguridad superó las 49.000 personas en un solo día, según estimaciones preliminares.

Abascal aprovechó este escenario para reforzar su mensaje: «Hay que echarles a ellos y a él. Es un traidor», dijo en referencia tanto a los migrantes como al presidente del Gobierno.

VOX exige explicaciones en el Congreso

Paralelamente, el grupo parlamentario de VOX ha registrado solicitudes para que comparezcan ante el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro. La formación quiere que rindan cuentas sobre su actuación antes y durante la avalancha migratoria, así como sobre las comunicaciones mantenidas con el Gobierno de Marruecos durante julio.

En concreto, VOX pide que Albares explique ante la comisión correspondiente el «incremento exponencial» de llegadas a Ceuta, el asalto «masivo» a la frontera y las medidas adoptadas por el Ejecutivo. Además, reclama información sobre la posición española ante las propuestas europeas de gestión fronteriza y los posibles efectos sobre el espacio Schengen.

Documentación y comunicaciones solicitadas

La petición de VOX incluye también la entrega de copias de todas las comunicaciones, correos, mensajes y documentos intercambiados por Sánchez y altos cargos del Gobierno relacionados con las llegadas masivas. Asimismo, solicitan informes del CNI elaborados antes y durante la «presión» migratoria, así como los intercambios con Frontex y las autoridades marroquíes.

El partido de Abascal también ha instado al Gobierno a precisar incidentes de seguridad, número de detenidos y refuerzos extraordinarios enviados a Ceuta y Melilla para garantizar la seguridad y el control fronterizo.