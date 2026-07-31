El miedo se apodera de Ceuta: la gente se encierra en sus casas, los comercios cierran y las calles son de los invasores marroquíes

La situación en Ceuta en estos momentos es un crisol de emociones. Las playas están repletas de personas fatigadas que han llegado a nado, comercios con las persianas bajadas por “miedo” y patrullas que no logran hacer frente a la demanda. a de inseguridad que sienten los residentes.

A este panorama se une el relato de vecinos que han pasado la noche encerrados, mientras miles de jóvenes procedentes de Marruecos deambulan sin rumbo por distintos sectores de la ciudad, algo que han confirmado medios tanto nacionales como locales.

El resultado es una combinación explosiva de crisis migratoria, temor entre la población y un clima político tenso en uno de los puntos más sensibles de la frontera sur de Europa.

Cifras y saturación

Según las informaciones del Gobierno de Ceuta y los datos que han emergido, en algo más de una semana han entrado entre 1.500 y 2.000 personas de forma irregular, siendo la mayoría de ellas mediante nado a través de Tarajal y Benzú. Las llegadas diarias oscilan entre 150 y 200 personas, con picos más altos en días de gran afluencia. La ciudad habla sin tapujos de “crisis migratoria” y de una “situación extremada”.

Las repercusiones se pueden dividir en tres áreas:

Colapso de los recursos de acogida

Sobrecarga de las fuerzas del orden y del sistema sanitario

Alerta social entre la población

El CETI de Ceuta y los centros destinados a menores están muy por encima de su capacidad. El CETI, que fue diseñado para albergar entre 500 y 600 plazas, actualmente cuenta con más de 600 personas, a las que se suman numerosas otras esperando a las puertas. En el ámbito de los menores, la saturación ha alcanzado cifras que el propio presidente de Ceuta ha calificado como “1.600% extra” respecto a la capacidad disponible. El Gobierno local ha dispuesto la reapertura de centros cerrados y ha levantado dispositivos extraordinarios para dar cobijo y alimentación a los recién llegados.

La tensión también se ha hecho presente en el ámbito policial. La Guardia Civil ha calificado la situación de “insostenible”, con intentos de entrada de entre 100 y 200 personas diariamente, especialmente durante las horas de madrugada. Asociaciones de agentes califican la escena como “caos” y “descontrol absoluto”, e incluso mencionan una “invasión organizada” en coordinación con un grupo de jóvenes que se concentraron en Castillejos para intentar cruzar. Esta percepción ha intensificado el sentimiento de abandono entre los ciudadanos.

Residentes confinados, comercios inactivos y miedo en las calles

La crisis no se mide solo en cifras; también se siente en el día a día de los ciudadanos. En diversos barrios de Ceuta, se han observado:

Pisos donde se aconseja no salir por la noche.

Establecimientos que permanecen cerrados “hasta que pase la tormenta”.

Familias que evitan las cercanías del CETI o de Tarajal.

Crónicas locales hablan de una “noche de máxima alerta” en la que los vecinos blindan accesos y garajes mientras miles de personas transitan sin control por la ciudad, tras haber llegado por mar o bordeando el espigón del Tarajal. El temor se entrelaza con la confusión: muchos de los recién llegados son jóvenes que no desean regresar a Marruecos y buscan continuar su camino hacia la península.

Curiosamente, esta situación también ha suscitado actos solidarios. Cruz Roja distribuye mantas y alimentos a quienes pernoctan al aire libre a la espera de plaza en el CETI. Mientras algunas asociaciones vecinales protestan por la falta de seguridad y de una gestión adecuada, exigen más recursos para impedir que la ciudad se convierta en un campamento improvisado sin las mínimas condiciones. En las calles y en la Asamblea ceutí, todos los partidos han formulado solicitudes de refuerzos y medidas excepcionales.

La política nacional en el punto de mira: Supremo, Gobierno y Ejército

La crisis en Ceuta no puede desvincularse de su contexto jurídico y político. Hay dos elementos decisivos:

Sentencia del Tribunal Supremo sobre devoluciones en caliente Respuesta del Gobierno central con incremento de efectivos y despliegue militar

El Tribunal Supremo ha establecido que quienes intentan entrar por mar a Ceuta o Melilla no pueden ser rechazados de forma inmediata, bajo el régimen especial de frontera, ya que no han sobrepasado una barrera física como la valla. Esto implica que cada caso debe ser tramitado, lo que incrementa la presión sobre comisarías, juzgados y recursos de acogida.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido reforzar la presencia en la ciudad con más agentes y desplegar unidades del Ejército, con la intención declarada de “garantizar la seguridad y el control de la migración” y prevenir más tragedias en el mar. Desde el Ministerio del Interior y el de Inclusión se están buscando salidas extraordinarias para inmigrantes hacia la península, con el fin de aliviar la presión sobre el CETI. Como parte de esta estrategia, también se refuerza la colaboración con Marruecos, cuya seguridad fronteriza ha pasado de ser cuestionada por su inacción a afirmar que también está controlando los intentos de salida desde su lado.

Desde la oposición, se critica al Ejecutivo por “llegar tarde” y por no anticipar el impacto de la sentencia del Supremo sobre el modelo de frontera en Ceuta. En la ciudad autónoma, el presidente Juan Jesús Vivas ha solicitado “acción firme y sin dilación”, advirtiendo que las imágenes que están surgiendo empiezan a recordar el episodio de 2021.