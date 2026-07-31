Un vídeo revela cómo la policía marroquí colaboró con la invasión migratoria a Ceuta

Un video difundido en redes sociales muestra a agentes de la policía marroquí desentendiéndose de un grupo de migrantes que viajaban en un camión con dirección a la frontera de Ceuta, aparentemente dispuestos a unirse al asalto masivo a la ciudad autónoma española. La escena, que se ha hecho viral en el contexto de la crisis de finales de julio de 2026, ilustra la percepción de pasividad o complicidad de las autoridades marroquíes frente a la avalancha migratoria que ha colapsado Ceuta.maldita

Qué ha ocurrido en Ceuta

Según informaciones de medios españoles, entre el 30 y el 31 de julio de 2026 miles de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, intentaron cruzar la frontera hacia Ceuta, tanto por tierra como por mar, en una avalancha sin precedentes recientes. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, cifró en torno a 20.000 las entradas irregulares en apenas 24 horas, mientras que el balance provisional apuntaba a 16 fallecidos en el intento de llegar a la ciudad autónoma. Otras fuentes elevaron posteriormente la cifra a decenas de miles de entradas y más de 30 muertos.abc+1

Testigos y agentes describieron escenas de cientos de personas por minuto forzando la valla o nadando hasta la costa ceutí, colapsando los dispositivos de acogida como el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes). Ante la situación, las autoridades españolas decidieron cerrar el paso fronterizo tras un nuevo intento de entrada masiva la noche del 30 de julio.

El video del camión y la pasividad policial marroquí

En medio de la tormenta mediática, circularon grabaciones en las que se ve a migrantes viajando en camiones hacia la zona fronteriza, mientras agentes marroquíes permanecen al margen sin intervenir para impedir el avance. Este tipo de imágenes han sido utilizadas por políticos, sindicatos policiales y medios para reforzar la tesis de que las autoridades de Rabat no solo no están frenando los flujos, sino que en algunos casos los están permitiendo de forma deliberada.maldita

Acusaciones hacia el Gobierno de Marruecos

Desde el primer momento, distintos actores políticos, sindicales y mediáticos han señalado a las autoridades marroquíes como responsables de facilitar o permitir el asalto:

El presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés , afirmó que “las autoridades de Marruecos han consentido una vez más el asalto de miles de personas a la frontera española en Ceuta”.

, afirmó que “las autoridades de Marruecos han consentido una vez más el asalto de miles de personas a la frontera española en Ceuta”. Sindicatos policiales como SUP y Jupol denunciaron la “absoluta pasividad” de las autoridades marroquíes y hablaron de un “chantaje” en el marco de una “estrategia de presión propia de una guerra híbrida”.

y denunciaron la “absoluta pasividad” de las autoridades marroquíes y hablaron de un “chantaje” en el marco de una “estrategia de presión propia de una guerra híbrida”. Medios como OkDiario describieron el episodio como “el mayor asalto a Ceuta desatado por Marruecos desde la crisis de 2021”, recordando que entonces una brecha fronteriza “espoleada por el Gobierno marroquí” permitió la llegada de entre 12.000 y 15.000 personas en 24 horas.

Estas acusaciones se enmarcan en un patrón recurrente: en momentos de tensión diplomática entre España y Marruecos (por el Sáhara, el estatus de Ceuta y Melilla, o políticas migratorias), Rabat ha sido señalada de utilizar los flujos migratorios como herramienta de presión política.

Contexto histórico: la crisis de mayo de 2021

El episodio de 2026 recuerda al de mayo de 2021, cuando entre 10.000 y 12.000 personas entraron irregularmente en Ceuta en dos días.

El Gobierno español definió lo ocurrido como un “asalto” y no como una crisis migratoria convencional, atribuyéndolo a la falta de control fronterizo por parte de Marruecos.

Análisis posteriores describieron el incidente como un “asalto a la frontera de Ceuta entre la zona gris y la gestión de crisis”, señalando un “giro en la actitud de Marruecos”, que restableció el control en su lado de la frontera sin reconocer formalmente su implicación.

En el Parlamento Europeo, se denunció el “uso de niños y menores por Marruecos en el asalto a la frontera”, calificándolo de instrumentalización de la inmigración para chantajear a España y la UE.

Reacciones y medidas tras el asalto de 2026

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció su visita a Ceuta para abordar la crisis y ordenó el despliegue del Ejército para reforzar la seguridad.seguridadinternacionalEspaña y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y revisar medidas para agilizar la devolución de personas que hubieran entrado ilegalmente.

El Ministerio del Interior español atribuyó parte de la crisis a redes de tráfico de personas que aprovecharían una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las “devoluciones en caliente”.

Perspectivas y controversias

Aunque las acusaciones hacia Marruecos son contundentes en el discurso político y mediático español, Rabat no ha reconocido formalmente haber fomentado el asalto. No obstante, la pasividad percibida de sus fuerzas de seguridad en momentos clave y la coincidencia con tensiones diplomáticas alimentan la interpretación de que el flujo migratorio se utiliza como moneda de cambio.

Por otro lado, la situación humanitaria en Ceuta sigue siendo crítica: colapso de centros de acogida, muertes en el intento de cruce y un debate abierto sobre cómo equilibrar control fronterizo, derechos humanos y relaciones con Marruecos.

Este episodio de 2026 ilustra, una vez más, la compleja intersección entre migración, seguridad y diplomacia en el estrecho de Gibraltar, donde Ceuta se convierte en el termómetro de las relaciones hispano-marroquíes.