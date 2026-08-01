Momentos de tensión en Ceuta: la Policía evacúa a Alvise Pérez para evitar que sea agredido

La tensión ha copado este sábado el centro de Ceuta, donde la llegada de Alvise Pérez, cabeza visible de Se Acabó La Fiesta (SALF), ha desencadenado una oleada de protestas que ha obligado a las fuerzas de seguridad a evacuarlo del recinto previsto para su concentración.

Una acogida hostil antes del acto

Minutos antes de la hora fijada para el mitin, el líder de SALF ya había sido increpado en un establecimiento hostelero de la ciudad, donde se encontraba junto al también influencer político Vito Quiles y bajo custodia policial. Diversos vecinos le recriminaron “sembrar odio” y “aprovecharse” de la coyuntura migratoria, lanzándole consignas como “perseguís a los débiles” o “yo soy español, español”. Algunos asistentes fueron más directos: “Si sois islamófobos, a la puta calle. No os queremos aquí”, señaló uno de ellos, subrayando que lo hacía “sin violencia” y “haciendo uso de mi libertad de expresión”.

Escolta policial y evacuación bajo presión

Cuando comenzó el acto en la plaza de los Reyes, la presión de los contramanifestantes se intensificó. La Policía Nacional terminó escoltando a Alvise Pérez hasta el puerto de Ceuta, mientras la multitud lo despedía con gritos de “fuera” y cánticos como “Ceuta unida, no dividida” o “Ceuta, Ceuta, Ceuta”, acompañados de aplausos.

Núcleo Nacional sufre el mismo destino

La misma dinámica se repitió con Núcleo Nacional, que también había convocado una concentración en el mismo enclave. Unos veinte integrantes de la formación fueron igualmente evacuados por agentes hasta el puerto, tras el rechazo de ciudadanos ceutíes de origen marroquí, que corearon “que se vayan ellos” y “es nuestra ciudad también”. Los agentes pidieron en varias ocasiones a los contramanifestantes que se retiraran, pero estos se mantuvieron en el lugar hasta lograr la salida del grupo, celebrada con vítores y una caravana de motocicletas que pitó durante el trayecto.

Voces vecinales: “Hay que comportarse bien”

Entre los presentes, Mohamed, un joven de 27 años residente en Ceuta, explicó que “hay gente buena y gente mala” y que “tampoco” ellos los “quieren a todos”, aludiendo a la existencia de delincuentes. “Hay que comportarse bien”, añadió, defendiendo que formaciones como Núcleo Nacional “se tienen que ir” de la ciudad.