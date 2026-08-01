Barcelona estalla contra la inmigración ilegal: centenares de personas cercan el Consulado de Marruecos al grito de «¡España no se rinde!»

La indignación por la crisis migratoria que sacude Ceuta ha llegado con fuerza a las calles de Barcelona. Alrededor de 500 personas se concentraron este viernes por la noche frente al Consulado de Marruecos para denunciar lo que consideran una auténtica invasión migratoria y exigir un giro radical en la política de fronteras del Gobierno de Pedro Sánchez.

La protesta, convocada por diversas entidades bajo el lema «Defensa Catalunya, Defiende España», convirtió durante varias horas los alrededores de la sede diplomática marroquí en un escenario de protesta marcado por las banderas nacionales, los cánticos y un profundo malestar con la gestión de la inmigración irregular.

Los asistentes lanzaron duras consignas contra el Ejecutivo y contra el régimen marroquí. Entre los gritos más repetidos se escucharon «España una y no 51», así como cánticos dirigidos contra el rey Mohamed VI. El ambiente fue especialmente tenso y dejó patente el hartazgo de muchos ciudadanos, que consideran que el Gobierno ha perdido el control de las fronteras españolas.

La tensión también se trasladó al mobiliario urbano. En una pared próxima al consulado apareció una pintada con el mensaje «Pedro Sánchez hijo de puta», reflejo del clima de enfado que presidió buena parte de la concentración.

Durante la movilización también hubo momentos de fricción con algunos periodistas desplazados para cubrir el acto. Varios manifestantes recriminaron a los medios de comunicación lo que consideran una cobertura insuficiente o sesgada de la crisis migratoria y del creciente malestar social que está provocando en distintos puntos de España.

Los convocantes defendieron que España atraviesa una situación «límite» y reclamaron al Gobierno medidas inmediatas para reforzar las fronteras, aumentar los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y endurecer la política migratoria. A su juicio, la situación vivida en Ceuta constituye un punto de inflexión que exige una respuesta contundente por parte del Ejecutivo.

La concentración de Barcelona coincidió con otra protesta celebrada ante la Embajada de Marruecos en Madrid, evidenciando que el descontento ciudadano por la gestión de la crisis migratoria se extiende por distintos puntos del país.

Mientras la tensión política continúa creciendo, los aeropuertos españoles mantienen por el momento la normalidad operativa. Fuentes de Aena han confirmado que los vuelos con Italia siguen funcionando con normalidad, una información que también ha sido ratificada por Vueling, pese a las noticias surgidas durante la jornada sobre las medidas adoptadas por el Gobierno italiano.

La protesta concluyó sin incidentes graves, pero dejó una imagen que resume el clima político del momento: cientos de personas concentradas frente al Consulado de Marruecos reclamando un cambio inmediato en la política migratoria española y advirtiendo de que el malestar ciudadano no deja de crecer.