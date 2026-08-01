Marichalar exige la detención de Sánchez

El aristócrata sostiene que el presidente del Gobierno está «destruyendo España«, reclama una visita urgente de Felipe VI a Ceuta como muestra de soberanía nacional y lanza un llamamiento para que el Monarca ejerza plenamente las funciones que le atribuye la Constitución.

Álvaro de Marichalar ha difundido un contundente mensaje en el que reclama la detención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al considerar que sus actuaciones suponen un grave perjuicio para España. En su declaración, sostiene que el país atraviesa una situación excepcional y afirma que ha llegado el momento de adoptar decisiones firmes.

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Entre las medidas que propone, Marichalar solicita que Su Majestad el Rey Felipe VI viaje de forma urgente a Ceuta para trasladar, a su juicio, una imagen de fortaleza institucional y reafirmar la soberanía española sobre la totalidad del territorio nacional.

Asimismo, considera que debe abandonarse cualquier estrategia basada en la moderación o la búsqueda de soluciones intermedias y sostiene que la actual coyuntura obliga a posicionarse con claridad en defensa de España.

En su intervención, Marichalar apela al papel que la Constitución atribuye al Rey como símbolo de la unidad y permanencia del Estado, señalando que corresponde al Monarca representar a la Nación y ejercer las funciones de arbitraje y moderación previstas en el texto constitucional.

El deportista náutico expresa además su respeto y admiración hacia Felipe VI, al tiempo que le anima a actuar, en su opinión, con plena independencia respecto del Gobierno.

Durante su mensaje, también dirige duras descalificaciones contra Pedro Sánchez, al que califica, entre otros términos, de «traidor» y «dictador», además de realizar afirmaciones sobre su entorno familiar que no aporta pruebas para sustentar y que forman parte exclusivamente de sus declaraciones.

Por último, sostiene que la Reina no desempeña ninguna función política y recuerda que la Constitución no le atribuye competencias institucionales de carácter político, insistiendo en que las decisiones del Jefe del Estado deben adoptarse sin influencia de terceros.