Meloni, al frente de 22 países, carga contra el ‘irresponsable’ Sánchez y exige a la UE que le retire las competencias migratorias

La imagen resulta impactante: Giorgia Meloni rodeada de aliados europeos, con una carta firmada por veintidós gobiernos sobre la mesa y un mensaje claro dirigido a Madrid y Bruselas.

En este documento, revelado por El Mundo, el bloque exige de facto que Pedro Sánchez pierda su papel de líder en la política migratoria de la UE, solicitando que sean las instituciones comunitarias las que asuman el mando.

Lo verdaderamente inédito de este episodio, sin embargo, no es el contenido de la carta —Meloni lleva años defendiendo el mismo discurso—, sino la lista de firmantes: esta vez a Sánchez lo han pillado in fraganti, con un documento oficial, veintidós rúbricas y una condena que, por primera vez, cruza de lado a lado el espectro ideológico europeo.

Un frente de 22 países que ya no es solo de derechas

La propuesta tiene su origen en Italia y Dinamarca, y agrupa a veintidós Estados miembros, entre ellos Alemania, Grecia, Polonia, Finlandia, Austria, Bélgica, los Países Bajos, la República Checa, Hungría, Malta, Lituania y Suecia. El detalle que más incomoda a Moncloa es la corredactora de la iniciativa: Mette Frederiksen, primera ministra de Dinamarca y socialdemócrata declarada, integrante de la misma familia política europea —el Partido de los Socialistas Europeos— a la que pertenece el propio PSOE.

Que sea precisamente una compañera de partido, y no solo Meloni o el canciller alemán Friedrich Merz, quien coescriba el órdago contra el modelo español, desmonta de un plumazo el relato de Sánchez de que esta ofensiva es cosa exclusiva de la derecha europea. En el documento, los gobiernos firmantes:

Relacionan la llegada masiva de personas a Ceuta con las decisiones de Madrid en materia de regularización.

Solicitan «reforzar o reintroducir controles temporales» en fronteras interiores si fuera necesario.

Exigen una videoconferencia extraordinaria de ministros del Interior para acordar medidas inmediatas de control de la frontera exterior.

Piden que la UE elabore una respuesta conjunta que contemple más devoluciones y una lucha más eficaz contra las mafias.

«No podemos permitir que los cruces masivos incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas generen la percepción de que la entrada ilegal en la Unión Europea es posible», advierte la carta. Meloni ha insistido en que la defensa de las fronteras exteriores es «una responsabilidad común», y no un asunto exclusivo de un solo país: un mensaje que choca frontalmente con la tesis de Sánchez, para quien la regularización es competencia exclusiva de España, aunque esté amparada por el derecho europeo.

Sánchez, de defender su modelo a un choque frontal con sus socios

España ha promulgado un decreto que regulariza a unas 500.000 personas migrantes que ya residían en el país, con estimaciones que elevan el impacto potencial hasta 800.000 por la vía de la reagrupación familiar. El Gobierno lo presenta como una medida de orden, justicia social y respuesta a las necesidades del mercado laboral, con el respaldo de la patronal y de la Iglesia. En Bruselas y en las demás capitales, sin embargo, la lectura es bien distinta:

El comisario europeo de Interior, Magnus Brunner , ha recordado que, aunque la regularización sea competencia nacional, España debe asegurarse de que sus decisiones no perjudican a otros Estados miembros.

, ha recordado que, aunque la regularización sea competencia nacional, España debe asegurarse de que sus decisiones no perjudican a otros Estados miembros. Ursula von der Leyen ha reafirmado que nadie puede entrar o moverse dentro de la UE sin respetar las normas comunes, y que las devoluciones deben ser «rápidas».

Tanto el Parlamento Europeo como varios gobiernos advierten del «efecto llamada» y de la posibilidad de un cierre de fronteras internas si la presión se intensifica.

Sánchez ha respondido con una carta dirigida a la Comisión en la que denuncia la reacción «egoísta e ilegal» de algunos socios en relación con la crisis de Ceuta, y reclama que la seguridad de las fronteras exteriores se considere una responsabilidad compartida. También ha criticado los campos de deportación situados fuera de la UE y el modelo de devolución acelerada que promueve el bloque afín a Meloni. El problema para Moncloa es que, esta vez, no responde solo a un adversario ideológico: responde a un frente que incluye a su propia familia socialdemócrata europea, algo que ni siquiera sus más fieles portavoces han sabido explicar con soltura en las últimas horas.

Dos modelos en conflicto: control frente a integración

El debate no es solo político: se centra en el diseño mismo del sistema migratorio europeo. El eje Meloni-Merz-Frederiksen y los veintidós Estados que respaldan su carta defienden una estrategia basada en el refuerzo del control de las fronteras exteriores, la creación de centros de retorno y acuerdos con terceros países para repatriaciones rápidas, y la limitación de las regularizaciones masivas para evitar incentivos a la migración irregular. España, en cambio, se sitúa en el extremo opuesto, amparándose en los márgenes que deja el Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite a los Estados decidir sobre los volúmenes de admisión y el estatuto legal de quienes ya se encuentran dentro de sus fronteras. El choque se concreta en tres frentes:

Schengen y movilidad. Bruselas subraya que los regularizados en España no obtienen un «cheque en blanco» para moverse por el espacio Schengen, y que deben regresar a España si son detectados en otro país sin cumplir las condiciones establecidas: una obligación que fuerza a Madrid a asumir controles y repatriaciones adicionales, complicando aún más su capacidad administrativa.

Reparto de responsabilidades. Los veintidós países sostienen que las decisiones nacionales con impacto transfronterizo deben coordinarse y alinearse con la política migratoria común; España insiste en que actúa dentro de sus competencias, mientras el resto le recuerda el principio de solidaridad y de cooperación leal entre socios.

Narrativa política. Meloni presenta su iniciativa como prueba de que Italia ya no está aislada y de que su línea dura ha sido adoptada por una amplia mayoría de la Unión. Sánchez, por su parte, se esfuerza por presentar su política como más humana y eficiente, llegando incluso a buscar el respaldo moral del Vaticano frente a las críticas del resto de líderes europeos.

Lo que puede venir: fronteras más restringidas y una UE más fragmentada

La carta de los veintidós abre la puerta a decisiones concretas que podrían alterar el clima político europeo: una reunión urgente de ministros del Interior, con la crisis de Ceuta y la regularización española como telón de fondo; posibles controles temporales en fronteras interiores si los socios consideran que la presión migratoria se ha descontrolado; y un mayor impulso a los centros de deportación en terceros países, con financiación comunitaria y presión política sobre quienes se oponen, empezando por España. La Comisión, mientras tanto, navega en un equilibrio precario: reconoce la competencia de Madrid para regularizar, pero advierte de que revisará si la medida vulnera las normas de Schengen o de extranjería europea, sobre todo en lo relativo a la movilidad y al trabajo en otros Estados miembros. Ese análisis técnico puede convertirse, en cualquier momento, en munición política para unos y otros.

El resultado es una Unión dividida en materia migratoria, con un pacto recién cerrado sometido a una presión inédita. Y, en el centro de la fotografía, un Sánchez que ya no puede repetir el argumento de siempre —que se trata de un ataque partidista de la derecha europea— porque esta vez la firma de una socialdemócrata como Frederiksen, junto a la de Meloni, ha convertido la condena en algo mucho más difícil de esquivar: unánime.