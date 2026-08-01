El PP planta batalla contra el Hub de Balàfia y presentará alegaciones: «No permitiremos que se imponga un albergue contra los barrios»

El proyecto del Hub de Balàfia vuelve a situarse en el centro de la polémica política en Lleida. El Grupo Municipal del Partido Popular ha anunciado que presentará alegaciones contra la iniciativa impulsada por el gobierno de la Paeria, después de que la Junta de Gobierno aprobara este jueves el proyecto de reforma de la antigua escuela del barrio para convertirla en un equipamiento de carácter social.

La formación liderada por Xavier Palau ha asegurado que ya está estudiando el expediente desde los ámbitos jurídico, urbanístico y social con el objetivo de formular alegaciones durante el periodo de exposición pública y tratar de frenar una actuación que consideran desacertada.

La iniciativa municipal ha despertado una importante oposición vecinal desde que se conocieron sus primeros detalles. Diversos colectivos del barrio han protagonizado concentraciones y protestas al considerar que el equipamiento incluirá un albergue destinado a personas vulnerables, además de mujeres víctimas de violencia de género, una cuestión que ha generado un intenso debate en la capital del Segrià.

El proyecto también contempla la creación de un comedor para personas mayores, espacios infantiles, salas de estudio, zonas de coworking, un salón de actos y dependencias para servicios sociales.

Xavier Palau: «Es una actuación de maquillaje»

El presidente del Grupo Popular en la Paeria considera que el Hub de Balàfia no responde a las necesidades reales de la ciudad y acusa al gobierno municipal de intentar ofrecer una solución cosmética a problemas mucho más profundos.

«El albergue es una actuación de maquillaje», ha afirmado Palau, quien sostiene que la iniciativa no resolverá cuestiones como la inseguridad, el incivismo o el deterioro que, a su juicio, afectan a diferentes zonas de Lleida.

El dirigente popular también ha vinculado este proyecto con la previsión del Ayuntamiento de habilitar el pabellón 4 de Fira de Lleida para atender la llegada de personas vulnerables, criticando la estrategia seguida por el consistorio en materia social.

Además, ha cargado duramente contra el gobierno municipal por haber aprobado el proyecto en pleno periodo estival.

«Han actuado a escondidas», ha denunciado, asegurando que la tramitación durante los meses de vacaciones dificulta la participación de los vecinos y reduce la capacidad de respuesta ciudadana.

Para Palau, esta forma de proceder demuestra «la falta de transparencia de la Paeria» y ha advertido que el Partido Popular utilizará todas las vías disponibles para impedir que «se imponga ningún albergue en contra de los barrios».

Berenguer reclama esperar a la nueva ley

Las críticas del PP también han llegado al Parlament de Cataluña. La diputada por Lleida, Montserrat Berenguer, ha defendido que la Paeria debería haber esperado a la aprobación de la futura ley para hacer frente a la indigencia antes de impulsar un proyecto de estas características.

«Las prisas no son buenas consejeras», ha señalado la parlamentaria, recordando que la normativa continúa en fase de enmiendas y negociación entre los grupos parlamentarios después de iniciarse durante la pasada legislatura.

Berenguer también ha puesto el foco sobre otro aspecto que considera esencial: la cartera de servicios sociales de Cataluña permanece sin actualizar desde 2010.

La diputada ha recordado que el Parlament aprobó por unanimidad instar al Govern a revisar este documento estratégico y considera que dicha actualización debería preceder cualquier nuevo modelo de atención social como el previsto en Balàfia.

El PP exige consenso con los vecinos

Los populares insisten en que cualquier equipamiento de estas características debe diseñarse mediante un amplio proceso de diálogo en el que participen todas las partes implicadas.

En este sentido, reclaman que administraciones, profesionales del ámbito social, entidades, usuarios y vecinos puedan intervenir en la definición del proyecto antes de su ejecución.

Con el anuncio de las alegaciones, el Partido Popular abre un nuevo frente político alrededor del Hub de Balàfia, un proyecto que, pese a la aprobación inicial del Ayuntamiento, continúa generando una fuerte controversia tanto en el plano político como entre parte del vecindario.