Ayuso alerta de que la invasión de Ceuta fue un ensayo y advierte de un «asalto final» de Marruecos

Isabel Díaz Ayuso no ha tenido pelos en la lengua al describir la crisis desatada en Ceuta. En una intervención cargada de dureza, la líder del PP madrileño ha definido lo sucedido como «una invasión intolerable» y ha lanzado una advertencia que resuena como un aviso a navegantes: esto no ha sido más que un ensayo general. Según sus palabras, Marruecos está tanteando el terreno antes de un movimiento mucho más ambicioso.

«Una prueba para la siguiente»

Ayuso ha sido contundente al asegurar que la llegada masiva de migrantes no es un hecho aislado, sino una maniobra calculada. «Esto va a ir a más; ha sido una prueba de Marruecos para la siguiente», declaró durante una rueda de prensa tras visitar los municipios afectados por los incendios en la Sierra Oeste de Madrid. La presidenta no ocultó su preocupación por lo que podría venir:

«Van a intentar quitarnos Ceuta y Melilla. No podemos permitir que planes a medio y largo plazo las invadan para siempre».

Su mensaje fue claro: la situación en la ciudad autónoma dista mucho de estar bajo control. «Mientras haya decenas de miles de personas deambulando por las calles, la normalidad es una mentira», afirmó, rechazando la versión oficial que habla de una recuperación del orden.

El aislamiento de España y la crítica a Sánchez

Uno de los puntos más ácidos de su discurso fue la crítica directa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ayuso se preguntó en voz alta:

«¿Por qué Sánchez da las gracias a Marruecos? ¿A qué país se le ocurre dar las gracias por esto? Es catastrófico lo que está pasando».

Para la líder madrileña, este gesto no solo es incomprensible, sino que refleja una estrategia equivocada que ha dejado a España en una posición vulnerable.

«España está cada vez más aislada. Nos hemos enemistado con todos los países occidentales que tienen pulso», afirmó Ayuso, quien no descartó que Europa pueda llegar a tomar medidas drásticas contra España si la situación se deteriora aún más. «En Europa nos miran y no saben si van a cerrar el tráfico aéreo porque estamos dando las peores imágenes y comprometiendo la seguridad y el orden de todo el continente», añadió.

«Ceuta es España»

A pesar de la dureza de sus palabras, Ayuso quiso transmitir un mensaje de apoyo a los ceutíes y a las fuerzas de seguridad desplegadas en la ciudad. «Ceuta es España y no podemos permitir que la invadan para siempre», subrayó, asegurando que su formación no abandonará a los ciudadanos ni a los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

La presidenta madrileña también mostró su preocupación por la población local, que según sus palabras está «totalmente comprometida» y «pasando miedo» ante «situaciones inéditas». «Eso no es España; eso parece el abandono total», sentenció.

Contexto: una crisis sin precedentes

La declaración de Ayuso se produce en medio de una de las mayores crisis migratorias de los últimos años. En apenas 24 horas, más de 50.000 personas lograron entrar en Ceuta, colapsando los dispositivos de acogida y obligando al despliegue del Ejército. El balance provisional de fallecidos asciende a decenas de personas, y las autoridades locales han pedido una respuesta extraordinaria del Gobierno central.

Mientras tanto, la tensión entre Madrid y Rabat sigue en aumento, con voces cada vez más críticas que acusan al Gobierno de Sánchez de haber permitido la situación mediante políticas migratorias «permisivas». Ayuso, por su parte, no duda en calificar lo sucedido como «un acto de guerra» tolerado por el Ejecutivo.