El Gobierno, que sólo refuerza Ceuta con 42 policías, impone un cordón de 73 hectáreas sobre la costa de La Mareta para proteger las vacaciones de Sánchez y Begoña

Hay una forma de medir el sentido de la proporción de un Gobierno, y no es lo que dice en sus ruedas de prensa: es a qué destina sus efectivos cuando tiene que elegir.

Este agosto, España ofrece un experimento perfecto.

Frente a las costas de Teguise, en Lanzarote, una resolución de la Capitanía Marítima de Las Palmas, fechada el 28 de julio de 2026, ha decretado una zona de exclusión marítima de 732.202 metros cuadrados —más de 73 hectáreas— frente al palacio de La Mareta, donde Pedro Sánchez y Begoña Gómez pasan a cuerpo de rey el verano, todo a cuenta del sufrido contribuyente español.

Ninguna embarcación, ni recreativa ni profesional, podrá aproximarse a menos de un kilómetro de la residencia hasta el 24 de agosto.

A varios cientos de kilómetros de allí, en la frontera de Ceuta, la respuesta inicial a la mayor avalancha migratoria de los últimos años se limitó a una cuarentena de guardias civiles y una lancha que días después se averió.

🚨 DESPUÉS DE DOS HORAS EN CEUTA SALE HUYENDO A ENCERRARSE EN LA MARETA Y DISFRUTAR DE SUS VACACIONES. DEBERÍA SER DETENIDO POR ALTA TRAICIÓN. 🇪🇸 La huida exprés de Pedro Sánchez hacia Lanzarote en pleno colapso fronterizo consuma una dejación de funciones sin precedentes que… pic.twitter.com/3G8c4LqFM3 — Miguel Pader 🇪🇸 (@MPSnoserinde) July 31, 2026

Un búnker construido para un rey, heredado por un presidente

La Mareta no es una residencia cualquiera. Diseñada por César Manrique para el rey Hussein de Jordania a finales de los años setenta, el monarca jordano la cedió a la Corona española en 1989; ese mismo año pasó a integrarse en el patrimonio del Estado, gestionado por Patrimonio Nacional. En 2015, ya bajo Felipe VI, se firmó un convenio con el entonces Ministerio de Industria y Turismo para destinarla, formalmente, a la promoción turística de España. En la práctica, el uso que más se ha consolidado en las últimas legislaturas es otro: el de refugio estival del presidente del Gobierno, blindado cada verano con anillos de seguridad de hasta 400 metros por tierra, cámaras adicionales y un control exhaustivo de accesos que convierte la zona en, según la describen distintos medios, un auténtico búnker frente al Atlántico.

Sesenta agentes en Lanzarote, treinta en el Tarajal

El dispositivo de este verano en La Mareta asciende a sesenta agentes: veinte de la Policía Nacional encargados de la escolta cercana y cuarenta guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad cubriendo el perímetro, a los que se suman patrulleras específicas del Servicio Marítimo y contratos de seguridad privada para el sistema de videovigilancia. Ese despliegue estuvo operativo desde el primer día de vacaciones presidenciales, sin necesidad de que nadie lo reclamara. La comparación resulta inevitable: cuando la avalancha migratoria golpeó Ceuta a finales de julio, con cerca de 50.000 personas cruzando la frontera en menos de veinticuatro horas, el refuerzo inicial que Interior logró movilizar fue muy inferior a esa cifra —una treintena de agentes y una sola embarcación, que además se averió a los pocos días—, y solo se amplió de forma notable, con nuevas unidades de la Guardia Civil, apoyo del Ejército y un objetivo de doscientos agentes de la Policía Nacional, después de que sindicatos policiales y la propia ciudad autónoma denunciaran públicamente la insuficiencia del dispositivo. Dicho de otro modo: proteger el baño del presidente no necesitó ni una hora de retraso ni una sola queja sindical; proteger una frontera exterior de la Unión Europea, sí.

El coste de la tranquilidad presidencial

El blindaje de La Mareta tampoco sale gratis. Patrimonio Nacional mantiene contratos específicos de vigilancia para la residencia que, sumando las distintas prórrogas y adjudicaciones de los últimos ejercicios, superan los 200.000 euros, a los que hay que añadir el coste de desplazamiento y alojamiento de los agentes reforzados, alojados en hoteles cercanos durante todo el mes. El año pasado, el blindaje llegó a incluir la instalación de estores en las ventanas de la residencia, después de que unas fotografías del presidente y su familia captadas desde el mar se hicieran públicas pese al cordón de seguridad. Curiosamente, este verano el dispositivo se libra de una complicación habitual: José Luis Rodríguez Zapatero, cuya presencia simultánea en la isla obligó en veranos anteriores a reforzar aún más la seguridad, ha evitado pisar Lanzarote este año, mientras sigue de cerca su propia causa judicial por el caso Plus Ultra ante la Audiencia Nacional.

Seguridad institucional o desproporción con nombre propio

El Gobierno defiende el dispositivo como una medida técnica, ajustada a un entorno de alta exposición mediática y polarización política, y fuentes de la Guardia Civil añaden que la combinación de residencia oficial, acceso directo al mar y afluencia turística complica objetivamente el control de la zona. Puede que tengan razón en el diagnóstico. Lo que resulta más difícil de justificar es la secuencia temporal: un Gobierno capaz de acordonar 73 hectáreas de océano y desplegar sesenta agentes sin que nadie se lo pidiera, para que su presidente tome el sol sin sobresaltos, tardó días —y una oleada de críticas sindicales— en reforzar de forma mínimamente proporcionada una frontera donde se contaban, para entonces, decenas de muertos. No hace falta acusar a nadie de mala fe para señalar lo evidente: cuando se trata de la comodidad propia, España encuentra recursos, agentes y determinación de inmediato; cuando se trata de defender sus fronteras, los encuentra tarde, y a regañadientes.

En las cartas náuticas de Lanzarote quedará, todo este mes, un polígono cerrado frente a Costa Teguise que ningún patrón de recreo podrá cruzar. En las de Ceuta, mientras tanto, seguirán apareciendo balsas y cuerpos sin recoger. Ese contraste, más que cualquier discurso, es el que resume el verano de un Gobierno que ha decidido, con hechos y no con palabras, qué es lo que de verdad le urge proteger.