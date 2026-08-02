La Guardia Civil detecta espías camuflados en la avalancha de ilegales a Ceuta: el juego híbrido de Marruecos

Detrás de la avalancha humana, un pulso con muchas capas.

Ceuta no es una crisis migratoria: es el examen con el que Marruecos mide a España.

Avisos de inteligencia ignorados, un vídeo que desmiente la versión oficial y fuentes del CNI que dan a Sánchez por «amortizado» dibujan una operación con capas política, social y hasta militar, que la lentitud del Gobierno no hizo sino facilitar.

«Lo volveremos a intentar». La frase, recogida por El Debate de boca de uno de los jóvenes que este sábado regresaban a pie hacia Marruecos tras el asalto masivo a la frontera del Tarajal, no es una bravata aislada: es la confirmación, en primera persona, de que lo ocurrido en Ceuta entre el jueves y el viernes no fue un episodio cerrado, sino un ensayo. Y cuanto más se conoce de esas horas, menos parece un simple desborde migratorio y más una operación con capas —política, social y hasta militar— que Marruecos ha usado para tomarle la medida a España.

Los avisos que Moncloa dejó pasar

Según fuentes de la inteligencia militar y civil consultadas por The Objective, los servicios de inteligencia alertaron al Gobierno días antes del asalto de una posible avalancha migratoria coincidiendo con la Fiesta del Trono marroquí, advirtiendo de la «probabilidad» de un «gesto de magnanimidad» del rey Mohamed VI. Días antes, ya se había detectado la llegada inusual de autobuses a la localidad de Castillejos, la más próxima a la frontera ceutí, y un goteo constante de cruces a nado que la propia inteligencia interpretó como «tanteos» de Rabat. El Ejecutivo, según esas mismas fuentes, «ignoró sistemáticamente los avisos». El resultado: entre 40.000 y 50.000 personas cruzaron el paso fronterizo a pie y a nado en menos de veinticuatro horas, la mayor crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma.

El vídeo que desmiente el relato oficial

Mientras el Ministerio del Interior aseguraba en una nota oficial que la colaboración con Marruecos «era ejemplar, leal y permanente» y Pedro Sánchez atribuía la avalancha a las mafias de tráfico de personas, agentes de la Guardia Civil desplegados en el espigón del Tarajal contaban a la prensa una historia bien distinta: la «gendarmería marroquí estaba de brazos cruzados». No solo eso. El instituto armado da credibilidad a varios vídeos en los que se observa a la policía marroquí dirigiendo el tráfico y permitiendo que cientos de jóvenes bajaran de camiones para dirigirse directamente hacia la frontera. Los refuerzos que Interior movilizó en las primeras horas se limitaron, según reveló la prensa especializada en Interior, a una treintena de agentes y una embarcación que días después se averió, mientras el Gobierno prefería hablar de mafias antes que señalar a Rabat.

«Ya le han sacado todo»: lo que piensa el CNI de Sánchez

El diagnóstico más incómodo para Moncloa llega, sin embargo, del propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Agentes del organismo han asegurado a The Objective que, para Marruecos, Sánchez es un político «irrelevante», al que ya han «sacado todo lo que han podido» —sobre todo tras el giro español sobre el Sáhara— y al que consideran «amortizado» y un «juguete en sus manos». Pese a ese desprecio, esas mismas fuentes interpretan la entrada masiva como un aviso deliberado: una manera de dejar claro «quién manda aquí» en un contexto en el que, subrayan, «España ya no pinta nada» frente al peso creciente de la relación entre Washington y Rabat. La inteligencia española, además, no cree que se trate de improvisación: sostiene que la operación «está planificada».

Un pulso también militar

A la presión migratoria y de inteligencia se suma un tercer plano, el militar. Un seguimiento de vuelos realizado por The Objective a través de FlightRadar24 detectó al menos ocho trayectos militares, en apenas unas horas, de cuatro aeronaves de la Fuerza Aérea Real marroquí —tres C-130 Hércules y un CN-235— entre distintas bases del país y el aeropuerto de Tetuán-Sania Ramel, situado a solo 40 kilómetros de Ceuta y muy próximo a Castillejos. Rabat no ha explicado el motivo de ese repentino puente aéreo, y no existe confirmación oficial de que esté vinculado a la crisis fronteriza; pero los C-130 son, precisamente, la columna vertebral del transporte de tropas y material de las Fuerzas Armadas marroquíes, y la coincidencia temporal y geográfica resulta, cuando menos, difícil de ignorar.

El precedente que Rabat ya ensayó

Nada de esto es nuevo. En mayo de 2021, Marruecos relajó igualmente la vigilancia fronteriza y permitió que más de 8.000 personas entraran en Ceuta, en represalia por la acogida hospitalaria que España dio al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, en un hospital de Logroño. Ya entonces, diversos medios citaban fuentes de la Guardia Civil que advertían de la presencia de agentes marroquíes mezclados entre los migrantes para observar protocolos de actuación y detectar vulnerabilidades del vallado. Y un año después, en mayo de 2022, el propio Gobierno reconoció que el software espía Pegasus había infectado los teléfonos de Sánchez y de la entonces ministra de Defensa, Margarita Robles; la inteligencia española situó a Marruecos entre los sospechosos de aquel espionaje, algo que Rabat siempre ha negado. No hace falta demostrar una orden escrita para reconocer un patrón: un país que ya ha demostrado su disposición a espiar al máximo responsable del Gobierno español difícilmente necesita coordinación de última hora para aprovechar, de nuevo, la palanca migratoria.

Lo que la avalancha deja claro

Frente a esta acumulación de indicios —avisos ignorados, vídeos que desmienten la versión oficial, un CNI que habla de operación «planificada», movimientos militares inexplicados y un precedente de espionaje ya confirmado—, el Gobierno ha preferido sostener el relato de las mafias y la «colaboración ejemplar», una versión que ni sus propios agentes desplegados en el terreno respaldan. Cabe preguntarse por qué Moncloa evita, sistemáticamente, señalar a Rabat como responsable político de lo ocurrido: los analistas consultados por la prensa española apuntan a un cálculo diplomático que prioriza no tensar la relación bilateral por encima de explicar con claridad lo que ha pasado en la frontera sur.

Entre los que ya han vuelto a Marruecos y prometen intentarlo de nuevo y los que siguen esperando su turno en la costa norteña, Ceuta se ha convertido en un laboratorio donde España ha sido puesta a prueba en varios frentes a la vez —político, social y militar— y donde ha quedado demostrado que, sin la impericia, la lentitud y la ambigüedad del Gobierno de Sánchez para nombrar a su responsable, nada de esto habría sido posible en la escala en que ocurrió.