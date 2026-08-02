La invasión de Ceuta certifica que Sánchez no solo es sectario: un presumido incompetente ante las crisis

Y se aferran a los cargos y las prebendas como guacamayos a sus perchas.

Más de 50.000 ilegales —hasta 60.000, según el propio presidente de Ceuta— cruzaron a la brava desde Marruecos en apenas 24 horas, dejando a las fuerzas de seguridad españolas con un palmo de narices y a la diplomacia española corriendo detrás de un daño político que ya estaba hecho.

El guion resultará familiar a cualquiera que haya seguido esta legislatura: sorpresa, prisas y, al final, la defensa del relato oficial de La Moncloa, que sostiene que todo fue imprevisible mientras la oposición habla de «ocupación premeditada» y de un «triple fracaso» del Gobierno. Lo llamativo es que, cuanto más se examinan los hechos, menos sostenible resulta la tesis de la sorpresa.

La anatomía de un desbordamiento anunciado

El propio Ejecutivo ha admitido que «no se vio venir» la crisis; altos responsables reconocen que las prioridades de esos días estaban en los incendios, no en la frontera con Marruecos. El problema es que ese relato choca con varios hechos objetivos: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había pedido refuerzos ante una avalancha que consideraba inminente; la Guardia Civil llevaba semanas detectando un «goteo» creciente de entradas a nado; y los sindicatos policiales venían advirtiendo desde hacía meses del efecto llamada de la regularización masiva. La Confederación Española de Policía ha sido tajante: habla de un «fracaso sin paliativos» del Ministerio del Interior y sostiene que la crisis era «perfectamente previsible» para quien hubiera prestado atención a la realidad operativa del Tarajal. Pese a todo ello, el Gobierno no ordenó el despliegue del Ejército hasta la tarde del jueves, cuando la llegada masiva ya era un hecho consumado, y no aceptó la oferta de Bruselas de activar Frontex en la frontera ceutí, una decisión que alimenta la sospecha de que a Moncloa le preocupaba más controlar el relato que reforzar el terreno.

«Como defenderíamos la M-30»: la frase que resume la desconexión

Si hay una imagen que condensa el desajuste entre el discurso oficial y la realidad de la frontera, es una frase que Pedro Sánchez pronunció el 31 de julio en una comparecencia junto al Tarajal: «Defendemos la seguridad y la convivencia en Ceuta, como la defenderíamos en el perímetro de la M-30 en Madrid», añadiendo que «no hay periferia y hay centro». La intención —subrayar que Ceuta es tan España como Madrid— resulta irreprochable en el papel; el problema es la distancia entre esa comparación y lo que de verdad ocurría sobre el terreno, con decenas de muertos en el Tarajal y una ciudad desbordada. Comparar la frontera sur de la Unión Europea con una carretera de circunvalación no transmite la gravedad de lo sucedido: transmite, más bien, hasta qué punto el Gobierno seguía instalado en el lenguaje de la gestión de la imagen cuando la imagen ya se le había ido de las manos.

De la pandemia al apagón: el hilo común de la imprevisión

Ceuta no es un episodio aislado, sino la última entrega de un patrón que se repite desde el inicio de la legislatura: falta de anticipación, reacción tardía y una confianza excesiva en que la comunicación puede tapar los agujeros de la gestión.

Durante la pandemia, el Gobierno reaccionó tras los primeros contagios masivos, con decisiones reconocidas tarde y en medio de polémica por los avisos internacionales ignorados.

En el apagón eléctrico de abril de 2025, las señales de alerta se subestimaron hasta que el impacto económico y social ya estaba en marcha.

En Ceuta, el «goteo» de entradas a nado y los avisos locales no bastaron para activar una estrategia preventiva, pese a que los propios servicios de seguridad venían documentando el cambio de patrón.

El número dos del PP, Miguel Tellado, ha resumido esta secuencia con una distinción que ha hecho fortuna: «No hay que hablar de un Estado fallido, sino de un Gobierno fallido, que es muy distinto», acusando a Sánchez de «llegar siempre tarde a las crisis». Alberto Núñez Feijóo, desde Ceuta, ha ido más allá: «No era imprevisible. El Gobierno lo sabía y no hizo nada», ha declarado, exigiendo explicaciones sobre qué información manejaba Interior antes de que cruzaran cerca de 50.000 personas.

Aduanas cerradas, Frontex rechazado: el frente exterior

La crítica a la gestión no se limita a la respuesta de emergencia. La oposición recuerda que la «normalización aduanera» con Marruecos, presentada como un logro de la cumbre bilateral de 2022, sigue sin traducirse en aduanas comerciales operativas en Ceuta y Melilla: pese a estar nominalmente reabiertas desde febrero de 2025, seguían paralizadas a finales de 2025, con Rabat alegando retrasos «técnicos» que Madrid no ha logrado desbloquear. A ese frente diplomático estancado se suma la negativa a activar Frontex durante la crisis, una decisión que Moncloa justificó apelando a la soberanía nacional sobre el control de fronteras terrestres —el mismo argumento que ya empleó durante la crisis canaria de 2023 y 2024— y que la prensa europea ha interpretado como el gesto de un Gobierno más preocupado por no ceder protagonismo que por sumar recursos a una frontera desbordada.

Boyas y titulares: la respuesta tras el desastre

La sentencia del Tribunal Supremo que cuestiona las devoluciones «en caliente» de quienes entran a nado —al no considerarse frontera física en esos casos— ha sido señalada por Sánchez como uno de los catalizadores de la avalancha, con las mafias aprovechando esa interpretación para persuadir a miles de personas de que la repatriación inmediata no sería factible. La respuesta del Gobierno ha sido instalar una barrera de boyas en el espigón del Tarajal como «barrera de contención física», agilizar los expedientes de expulsión y prometer, sin concretar, reformas legales futuras. La oposición ve en esas boyas el símbolo perfecto de la legislatura: medidas llamativas, impacto mediático instantáneo y muchas dudas sobre su efectividad real. Según cifras publicadas por OKDIARIO, que no han sido corroboradas de forma independiente por otros medios, apenas 42 agentes antidisturbios cubrían la primera línea del Tarajal durante los momentos más críticos de la avalancha, una cifra que, exacta o no, resume el sentimiento de abandono que describe el propio Vivas cuando insiste en que la respuesta ha sido «tardía e insuficiente».

Entre avisos desoídos, un Ejército movilizado a destiempo, una oferta europea rechazada por orgullo competencial y una frase sobre la M-30 que ningún vecino de Ceuta olvidará pronto, el patrón que deja esta crisis es más revelador que cualquier titular aislado: no se trata solo de que el Gobierno de Sánchez tienda a mirar hacia otro lado cuando el problema no le conviene, ni de que sus nombramientos y contratos acumulen sombras judiciales. Se trata de que, cuando por fin decide mirar, ya casi siempre es tarde.