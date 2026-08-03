100.000 invasores, 100 ahogados, un ridículo internacional monstruoso y Sánchez panza al sol en La Mareta

La imagen resulta impactante: miles de cuerpos agotados tratando de llegar a nado, cadáveres hallados en la costa y un Gobierno que, mientras tanto, parece más volcado en gestionar el relato que la crisis.

Este es el panorama que Pedro Sánchez intenta capear tras el colapso migratorio de Ceuta, que varios medios han calificado como una auténtica invasión y un bochorno internacional de proporciones históricas.

El análisis más crudo ha corrido a cargo de OKDIARIO, que resume la desconexión con un titular tan directo como incómodo: «Sánchez se toma el todo incluido en La Mareta mientras Marruecos invade Ceuta», una frase que ha resonado con el descontento de buena parte de la población ceutí y con el discurso de una oposición que no duda en hablar de fracaso político y humanitario simultáneo.

Una crisis sin precedentes: cifras que abruman y muertos que incomodan

En apenas unas horas, decenas de miles de personas procedentes de Marruecos entraron irregularmente en Ceuta cruzando a nado el espigón del Tarajal, aprovechando un descontrol repentino en la frontera marroquí. Las cifras varían según la fuente: el Ministerio del Interior habla de unas 50.000 personas en un solo día, el presidente de Ceuta ha llegado a cifrar la cifra en 60.000, y el líder de VOX, Santiago Abascal, ha situado la cifra en 65.000, pero muy probablemente llegaran a 100.000.

Cualquiera de esas cifras supera ya más de la mitad de la población de la ciudad autónoma, que ronda los 84.000 habitantes: trasladada proporcionalmente al conjunto de España, equivaldría a que unos 28 millones de personas entrasen de golpe en el país en un solo día. Mientras el Gobierno habla de una «violación de la integridad territorial», la realidad política se ha vuelto en su contra.

El drama humano es aún más escalofriante, y también aquí las cifras oficiales se han quedado cortas. El balance del Gobierno ha ido subiendo día a día —57 cadáveres recuperados el jueves, 67 el viernes, 72 el sábado, según los sucesivos partes de la Delegación del Gobierno—, pero el propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha declarado que el tanatorio de la ciudad ha llegado a recibir 88 cuerpos, una cifra sensiblemente superior al recuento nacional. El espigón del Tarajal se ha convertido en el símbolo de una frontera que no solo se desborda, sino que también cobra vidas por encima de lo que el Gobierno está dispuesto a admitir en sus balances oficiales.

Para poner las cosas en perspectiva, conviene recordar que la crisis de mayo de 2021 —cuando Marruecos relajó la vigilancia fronteriza tras la hospitalización en España del líder del Polisario, Brahim Ghali— dejó algo más de 8.000 entradas en cuestión de horas, una cifra que en su momento ya se consideró un colapso sin precedentes. Lo ocurrido ahora la multiplica varias veces, y se desarrolla además en un contexto geopolítico mucho más delicado, con un Gobierno que se jacta de su liderazgo europeo en derechos humanos mientras la frontera más vulnerable de España se convierte en escenario de ahogamientos masivos y acusaciones de improvisación.

Sánchez entre la «violación territorial» y el señalamiento exterior

El presidente ha calificado lo sucedido como un «ataque» y una «violación de la integridad territorial de España», movilizando al Ejército, la Guardia Civil y la Policía Nacional para reforzar la frontera. Esa respuesta llegó, sin embargo, después de que Ceuta solicitara la declaración de emergencia nacional, reclamando un «mando único» y denunciando que el flujo migratorio hacía imposible la gestión normal de los servicios básicos. La estrategia política de Sánchez se sostiene en dos ejes: culpar a las mafias de tráfico de personas, que según el Gobierno habrían aprovechado las redes sociales para generar un «efecto llamada» a raíz de la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones de quienes llegan a nado; y evitar, en la medida de lo posible, un enfrentamiento directo con Marruecos, sosteniendo que la cooperación con Rabat sigue siendo «razonable» pese a la evidente relajación del control fronterizo y al componente de presión política que ello conlleva.

El problema es que ese discurso no encaja con las imágenes que llegan del terreno. Fuentes policiales y testimonios locales describen una apertura de facto de la frontera marroquí, con miles de personas cruzando sin obstáculos hacia el espigón y un colapso evidente del dispositivo de contención. Medios internacionales han descrito lo sucedido como una de las tragedias migratorias más graves de las últimas décadas y un golpe directo a la credibilidad de la política de fronteras española, mientras varios socios europeos exigen explicaciones a Madrid por haber permitido que una avalancha de esta magnitud se desarrollara en uno de los pasos más sensibles de la frontera exterior de la Unión.

El terremoto político: oposición en tromba y malestar interno

La dimensión política de la crisis ha escalado al ritmo de las cifras. Tanto el PP (Partido Popular) como Vox han acusado a Sánchez de «pasividad» y «connivencia» con Marruecos, sosteniendo que la entrada de decenas de miles de personas equivale a un «asalto» a la frontera nacional y que su Ejecutivo ha permitido que Ceuta funcione como laboratorio de una regularización masiva de facto. Según recogieron medios locales, la visita urgente de Sánchez y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al enclave norteafricano estuvo marcada por protestas vecinales, lo que ha amplificado la sensación de desconexión entre Moncloa y la realidad de la zona.

La crisis también pone en el punto de mira la coordinación interna del Gobierno: los ministerios de Exteriores y Defensa han sido cuestionados por no prever la actitud de Marruecos y por la falta de un protocolo claro ante escenarios de entrada masiva por vía marítima. La gestión humanitaria no sale mejor parada: el CETI de Ceuta y sus recursos de acogida llevaban meses en situación de saturación crónica, con cifras de llegadas que ya superaban las de años anteriores incluso antes de esta crisis, lo que confirma que España opera de forma casi permanente en estado de emergencia en esa frontera, sin un modelo estable que combine control, legalidad y una atención digna para quienes arriesgan la vida en el mar.

Curiosidades, paradojas y un futuro incierto en la orilla del Tarajal

Ceuta, con unos 84.000 habitantes, ha tenido que afrontar en un solo día la llegada irregular de un número de personas equivalente a más de la mitad de su población: proporcionalmente, algo parecido a que decenas de millones de personas entrasen de golpe en el conjunto de España.

Mientras las imágenes de rescates y cadáveres se multiplicaban, en Madrid buena parte del debate político se centraba en si el término adecuado era «invasión», «crisis migratoria» o «chantaje político», como si el vocabulario pudiera suavizar la tensión de un mar que seguía devolviendo cuerpos a la orilla.

La tragedia ha dejado historias personales que ningún balance numérico recoge: jóvenes fallecidos a escasos metros de la costa, familias separadas en plena noche mientras intentaban alcanzar la playa, un recordatorio de que detrás de cada cifra —sea 50.000, 65.000, 72 u 88— hay vidas concretas con sueños truncados.

Mientras se decide si lo ocurrido en Ceuta pasará a la historia como crisis, invasión o ensayo de la nueva geopolítica del Mediterráneo, la ciudad seguirá siendo ese rincón de España donde cada cambio de marea puede convertirse en noticia de alcance mundial y en pesadilla política para el inquilino de Moncloa. Porque en el Tarajal, más allá de las olas, lo que de verdad fluctúa —y no logra estabilizarse en ningún balance oficial— es la credibilidad de quienes aseguran tener el control de la frontera.