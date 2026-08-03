Sondeos: el PSOE, que viene de perder 200.000 votos en julio, se precipita al abismo con la invasión de Ceuta

El desgaste del PSOE ya no se refleja solo en titulares incómodos, sino en votos que desaparecen del mapa electoral.

Según los promedios de sondeos privados recogidos por El Debate, los socialistas han perdido cerca de 1,3 millones de papeletas desde las generales de julio de 2023: una sangría que sitúa a Pedro Sánchez en el peor momento demoscópico de la legislatura justo cuando la crisis de Ceuta exige del Gobierno la firmeza que, según denuncia la oposición, no está mostrando.

La sangría no es de julio: es de dos años

Conviene ser precisos con las cifras, porque el propio mes de julio ofrece un matiz que conviene no pasar por alto. La última encuesta de Target Point para El Debate, con trabajo de campo entre el 15 y el 17 de julio, sitúa al PSOE en torno a 106-108 escaños, frente a 141-143 del PP y 60-62 de Vox: una fotografía muy alejada de los 121 diputados que los socialistas obtuvieron en 2023, y que confirmaría una pérdida acumulada de casi 1,3 millones de votos en dos años. Sin embargo, comparado con junio, ese mismo sondeo refleja que Sánchez recuperó medio punto —unos 141.000 votos adicionales—, mientras que Vox fue quien más papeletas perdió en el mes, unas 122.000. Es decir: el deterioro estructural del PSOE es real y profundo, pero julio, antes de que estallara la crisis de Ceuta, no fue el mes en que se precipitó; fue, más bien, un pequeño respiro dentro de una caída de fondo que arrastra desde 2023.

El repunte que la crisis de Ceuta amenaza con borrar

Ese matiz no resta gravedad a la situación de Moncloa: la convierte, si acaso, en más inestable. Un Gobierno que llevaba dos años perdiendo votantes de forma sostenida y que apenas había logrado detener la hemorragia en julio se enfrenta ahora a la crisis migratoria más grave de la legislatura, con un presidente que —según ha denunciado la oposición— reaccionó tarde, comparó la defensa de Ceuta con la del perímetro de la M-30 y se marchó de vacaciones a Lanzarote en pleno recuento de cadáveres. El riesgo para el PSOE no es solo perder votos por la gestión de la crisis, sino que el frágil repunte de julio se revele como un espejismo previo a la tormenta.

El CIS y la disidencia de los sondeos privados

El contraste con las encuestas públicas resulta llamativo. El barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de julio, con trabajo de campo a principios de mes, sitúa al PSOE en el 33% de intención de voto y al PP en el 25,1%, una ventaja socialista de casi ocho puntos, pese a la reciente condena a José Luis Ábalos —24 años de prisión por el caso de las mascarillas, junto a Koldo García (19 años) y Víctor de Aldama (cuatro años y medio)—. Los sondeos privados, sin embargo, dibujan una realidad bastante menos amable para Ferraz, con el bloque de PP y Vox rozando o superando el 50% del voto en varias mediciones. Esta divergencia entre la demoscopia pública y la privada no es nueva en esta legislatura, pero en el contexto actual añade un segundo frente de desgaste: obliga al Gobierno a discutir qué encuesta creerse en lugar de discutir su propia gestión.

Ceuta: el escaño que pende de 1.587 votos

La mención a Ceuta no es un simple apunte local. En las generales del 23 de julio de 2023, el PP obtuvo 12.918 votos en la ciudad autónoma, el PSOE 11.332 y Vox 7.752: un margen de apenas 1.587 papeletas separó a los socialistas de arrebatarle al PP su escaño, según recordó ABC en su momento. En una plaza donde los resultados se deciden por márgenes tan estrechos, cualquier variación en el estado de ánimo del electorado —y pocas cosas lo alteran tanto como una crisis migratoria de la magnitud de la vivida esta semana— puede resultar decisiva. No existen todavía encuestas locales fiables posteriores al colapso fronterizo que permitan cuantificar ese efecto, pero la lógica electoral básica sugiere que una ciudad que se ha sentido abandonada por el Gobierno durante la crisis no es terreno fácil para que el PSOE revalide, ni de lejos, ese estrecho margen de 2023.

Entre un CIS que todavía le regala ocho puntos de ventaja y unos sondeos privados que lo sitúan por debajo de 110 escaños, entre un mes de julio que le dio un respiro y una crisis de agosto que amenaza con arrebatárselo, el PSOE afronta la parte final del verano con una certeza incómoda: la distancia entre lo que dicen las encuestas públicas y lo que empieza a palparse en la calle —y en plazas tan estrechas como Ceuta— nunca había sido tan difícil de explicar desde Moncloa.