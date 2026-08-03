La zona de exclusión en La Mareta, para evitar periodistas y abucheadores, es más grande que la cubierta por la boya-espigón contra invasores de Ceuta

Las vacaciones de lujo, a cuenta del sufrrido contribuyente, de Pedro Sánchez en plena crisis de Ceuta no es un episodio aislado, sino la confirmación de un patrón que él mismo ya había dejado entrever días antes.

Mientras la ciudad autónoma se convertía de facto en un territorio militarizado, desbordada por una entrada masiva de inmigrantes que no pocos analistas describen como un pulso deliberado de Marruecos, el presidente colgaba en sus redes sociales una lista de canciones recomendadas para el verano.

Y apenas unas horas después de instalarse en su residencia de descanso, Jorge Sanz Casillas revelaba el dato en El Debate que ha terminado de encender la polémica: La zona de exclusión de La Mareta es más amplia que el nuevo espigón de Ceuta.

671.000 metros cuadrados frente a 500 metros de boyas

Según ha confirmado Salvamento Marítimo, la zona de exclusión que rodea la Residencia Real de La Mareta, en Costa Teguise, ocupa unas 67,1 hectáreas —671.000 metros cuadrados— en las que queda prohibida la navegación del 1 al 24 de agosto «por motivos de seguridad»; es, según el propio medio, exactamente la misma superficie que el año anterior.

Otros medios, como OKDIARIO, habían situado esa cifra unos días antes en 732.202 metros cuadrados, una pequeña discrepancia entre fuentes que en nada altera el fondo del contraste: el lado más corto de esa área restringida supera los 750 metros, mientras que la nueva barrera flotante instalada en la playa de El Tarajal, pensada para frenar las entradas irregulares desde Marruecos, se adentra apenas 500 metros en el mar. Dicho de otro modo: el Estado ha sido capaz de acordonar, para el descanso de su presidente, una franja de costa más ancha que la que ha logrado desplegar para contener la mayor crisis migratoria de la frontera sur en años.

«Recomendaciones para el verano» mientras se contaban los muertos

El detalle que ha resultado más difícil de digerir, incluso para quienes no simpatizan con las críticas sistemáticas al Gobierno, es el momento elegido. El mismo día en que las autoridades sumaban decenas de cadáveres recuperados en la playa de El Tarajal, el perfil del presidente en redes sociales publicaba un vídeo con su lista de canciones recomendadas para el verano, un gesto que El Debate describe como una torpeza «cuando no una falta de empatía mayúscula». No hace falta acudir a diagnósticos que no corresponden a un análisis político para calificar lo ocurrido: transmitir despreocupación estética justo cuando el país cuenta sus muertos en una frontera desbordada es, como mínimo, una desconexión con la realidad que cualquier asesor de comunicación mínimamente competente habría evitado. Que ocurra justo antes de instalarse en la residencia mejor blindada de su calendario estival no ayuda a disipar esa impresión.

Un patrón, no un episodio aislado

Este no es el primer roce entre la imagen presidencial y la realidad de la frontera sur durante este verano. Días antes, Sánchez ya había comparado la defensa de Ceuta con la del perímetro de la M-30 madrileña, en un intento de subrayar que «no hay periferia y hay centro» que muchos interpretaron como un ejercicio de gestión del lenguaje más que de la crisis real. El propio dispositivo de seguridad de La Mareta —sesenta agentes desplegados sin que nadie los reclamara, frente a los refuerzos que tardaron días en llegar al Tarajal— ya había sido señalado como un símbolo de las prioridades del Ejecutivo. La zona de exclusión marítima y la lista de canciones son, en ese sentido, la última pieza de un mismo mensaje involuntario: cuando se trata de la comodidad presidencial, el aparato del Estado actúa con rapidez y generosidad de medios; cuando se trata de la frontera exterior de la Unión Europea, llega tarde y corto.

Detalles que alimentan la polémica

Sánchez aterrizó el sábado a las 13:07 (hora canaria) en el aeropuerto César Manrique-Lanzarote a bordo de un avión Falcon del Ejército del Aire, y accedió minutos después a La Mareta en furgoneta oficial.

Días antes de su llegada, el Gobierno destinó cerca de 15.000 euros a poner a punto la piscina y el lago artificial del complejo, según informó también El Debate .

. La Mareta fue construida para el rey Hussein de Jordania, quien la regaló a finales de los años ochenta al entonces rey Juan Carlos I; el complejo pasó después a integrarse en el patrimonio gestionado por el Estado.

Según los sondeos más recientes citados por la prensa, el verano de 2026 podría ser, políticamente, el último que Sánchez pase como presidente en La Mareta.

Ningún gobierno puede evitar que su presidente descanse; lo que resulta más difícil de explicar es que ese descanso requiera más metros de mar acordonado, más agentes desplegados sin que nadie los pida y más euros de mantenimiento que la respuesta a una frontera donde se cuentan los cadáveres por decenas. Ese es el contraste que, verano tras verano, sigue definiendo la distancia entre Moncloa y el país que dice gobernar.