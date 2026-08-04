El audio que sacude a ERC Girona: Marc Puigtió admite que quería «echarlos fuera a todos» para quedarse con el partido

La batalla interna de Esquerra Republicana en Girona ha estallado definitivamente. A menos de un año de las elecciones municipales de 2027, la filtración de una conversación entre el candidato republicano a la alcaldía, Marc Puigtió, y el creador de contenido Girona Perduda, Travis Gómez, ha dejado al descubierto la dura pugna que vive el partido en la capital gerundense.

En el audio difundido por Girona Perduda, una voz atribuida a Puigtió reconoce sin ambages cuál era su objetivo dentro de Esquerra Republicana.

«Aquel día te fui muy sincero y te dije cuál era mi intención con Esquerra… Te dije que mi intención era echarlos fuera a todos y quedarme Esquerra.»

Las palabras reflejan una estrategia encaminada a desplazar a la actual dirección y al grupo municipal para reconstruir el proyecto bajo su liderazgo. Según se escucha en la conversación, Puigtió aspiraba a renovar completamente el partido en Girona para convertirlo en una herramienta política con la que afrontar las próximas elecciones municipales.

En otro momento del audio, la voz atribuida al alcaldable afirma que mantiene un enfrentamiento abierto con buena parte de la organización.

«Tengo a toda la gente de Esquerra enfadada porque estoy liderando un proyecto nuevo y no quiero a ninguno de los que están en el Ayuntamiento.»

Información interna sobre sus propios compañeros

La conversación también revela la confianza con la que Puigtió hablaba con Travis Gómez. Durante el intercambio, el candidato asegura que podía facilitarle «cosas interesantes» sobre dirigentes de Esquerra Republicana.

Entre ellas aparece una referencia al concejal de Deportes y Juventud de Girona, Àdam Bertran. En el audio, la voz atribuida a Puigtió sostiene que el edil habría comprado una guardería y acudiría a ella diariamente mientras permanecía de baja en el Ayuntamiento, unas manifestaciones cuya veracidad no queda acreditada por la propia grabación.

La difusión del audio ha reabierto todas las heridas internas de una organización que lleva meses inmersa en una lucha por el control del partido.

Una guerra que comenzó en las primarias

La tensión dentro de ERC Girona no es nueva. El conflicto comenzó tras las primarias celebradas en septiembre del pasado año, cuando Marc Puigtió derrotó por un solo voto al exdelegado de Educación Adam Manyé.

La victoria llegó después de que una papeleta favorable a Manyé fuera anulada al contener una pegatina adherida. El resultado fue impugnado, aunque la comisión de garantías de Esquerra acabó validando la elección de Puigtió.

Meses después, en enero de 2026, el enfrentamiento dio un nuevo salto cuando Joan Sibill y Anna Costa, próximos a Puigtió, promovieron una moción de censura contra la anterior Ejecutiva local, una maniobra que terminó provocando la dimisión en bloque de sus integrantes.

Un futuro marcado por la polémica

Si nada cambia, Marc Puigtió encabezará la candidatura conjunta de ERC y Moviment Gironí en las elecciones municipales de 2027. La plataforma, impulsada por el propio candidato, alcanzó un acuerdo con Esquerra que fue respaldado por el 78 % de la militancia.

Sin embargo, la publicación de este audio amenaza con convertir la campaña en un auténtico quebradero de cabeza para los republicanos. La conversación no solo evidencia la profundidad de la división interna, sino que sitúa al alcaldable en el centro de una nueva polémica cuando la cuenta atrás para las municipales ya ha comenzado.