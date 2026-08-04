Detectan a ‘una decena’ de expulsados de España por yihadismo entre los ilegales invasores de Ceuta

Los legionarios destinados en Ceuta no tienen reparos en expresar su preocupación: «se han quedado los peores», resumen desde los acuartelamientos y las patrullas en el terreno, en alusión a quienes siguen escondidos en la ciudad casi una semana después del colapso fronterizo del 30 de julio.

Es un testimonio subjetivo, el de quienes patrullan de noche entre playas, montañas y barriadas periféricas, pero coincide con algo que ya no es solo percepción: la Guardia Civil ha confirmado oficialmente,la detección de perfiles vinculados al extremismo islamista entre quienes cruzaron durante la avalancha.

Lo que confirma la Guardia Civil, y lo que todavía no se ha probado

Conviene separar con precisión lo acreditado de lo que, por ahora, es solo alarma sin confirmar. Fuentes del instituto armado citadas por THE OBJECTIVE el 4 de agosto de 2026 confirman que agentes de información han identificado, entre quienes se colaron por el colapso de la valla del Tarajal, a «distintos perfiles» ya monitorizados previamente por los servicios de inteligencia marroquíes por sus presuntos vínculos con el yihadismo, a los que las mismas fuentes vinculan también con delitos graves.

Según explica Roberto Marbán en El Debate, los legionarios advierten de la peligrosidad de algunos inmigrantes de Ceuta y subrayan que se han quedado los peores y que han encontrado entre ellos hasta

Aseguran que «el que vino engañado» el pasado jueves, día que comenzó la crisis, «ya se fue», por lo que están organizando batidas por playas y montes de las afueras para dar incluso «con delincuentes y presos»

El número exacto de esos perfiles no se ha hecho público; algunas coberturas del caso —entre ellas la que motiva este análisis— hablan de «una decena», una cifra que ningún cuerpo de seguridad ha confirmado de forma oficial hasta el momento y que conviene tratar, por tanto, como una estimación periodística y no como un dato cerrado.

El propio El Español había informado ya, en la semana previa, de que la Guardia Civil detectó igualmente a miembros de los servicios de inteligencia marroquíes mezclados entre los inmigrantes irregulares, un fenómeno recurrente en anteriores episodios de presión migratoria sobre Ceuta y Melilla.

Distinto es el caso de otra afirmación que circula sobre el hallazgo de armas de fuego entre los indocumentados: no ha sido posible localizar una fuente policial u oficial que la corrobore de forma independiente, por lo que este análisis no la da por probada. Lo que sí describen de forma consistente varias fuentes policiales es el hallazgo de perfiles con antecedentes por delitos graves —incluidos algunos ya expulsados de España o de otros países de la UE tras cumplir condena— que, según sus propias declaraciones ante las cámaras, aprovecharon la confusión de la avalancha para intentar reingresar.

Una cifra de entradas que todavía no termina de cerrarse

La magnitud del colapso migratorio complica cualquier recuento preciso. Según los datos oficiales accedieron a Ceuta en torno a 60.000 personas durante la avalancha del 30 de julio, de las que unas 53.300 habrían regresado ya de forma voluntaria a Marruecos. El propio Gobierno de la ciudad autónoma cifraba el 3 de agosto entre 3.000 y 5.000 los inmigrantes que permanecían todavía sin localizar, repartidos entre un asentamiento improvisado junto al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), que opera muy por encima de su capacidad, y viviendas de barriadas periféricas donde se han refugiado con ayuda de amigos o familiares, el grupo que las fuentes policiales consultadas consideran más numeroso.

Dato clave Cifra Fuente principal Entradas totales durante la avalancha del 30 de julio ≈ 60.000 Datos oficiales citados por THE OBJECTIVE Regresos voluntarios a Marruecos ≈ 53.300 Datos oficiales citados por THE OBJECTIVE Inmigrantes todavía sin localizar en Ceuta 3.000 – 5.000 Gobierno de Ceuta, 3 de agosto de 2026 Yihadistas extranjeros detenidos en España (5 años) 196 Balance oficial del Gobierno Expulsados por yihadismo en España (5 años) 116 (59%) Balance oficial del Gobierno

196 detenidos, 116 expulsados: la lucha antiyihadista, en cifras

La inquietud de fondo no es infundada, y las cifras oficiales lo respaldan. En los últimos cinco años, España ha detenido a 196 yihadistas extranjeros y ha expulsado a 116, es decir, algo menos del 60% del total; el resto, más del 40%, sigue en territorio nacional, según ha reconocido el propio Gobierno. El ritmo de expulsiones ha sido irregular: 5 en 2021, 32 en 2022, 47 en 2023 —el año de mayor actividad—, 11 en 2024 y 21 en 2025. Ese margen de personas detenidas pero no expulsadas es, precisamente, lo que convierte a una frontera desbordada como la de Ceuta en un punto de fricción especialmente sensible: entre quienes ya fueron expulsados con prohibición de regreso figuran perfiles que, en teoría, no deberían poder reingresar, y que sin embargo cuentan con el aliciente de una vigilancia fronteriza que, durante varios días, dejó de funcionar como tal.

Legionarios en el terreno: «se han quedado los peores»

El relato que llega desde los acuartelamientos y las patrullas nocturnas es el de una tensión sostenida. Legionarios y guardias civiles narran agresiones con garfios, piedras y otros objetos contundentes en la valla y en la zona del espigón del Tarajal, que describen como más intensas que en oleadas anteriores. Su lectura del momento actual —que la primera oleada arrastró a quienes «vinieron engañados» y que ahora «se han quedado los peores»— es una percepción de quienes están sobre el terreno, no un dato verificable en sí mismo, pero condiciona de forma directa cada registro y cada patrullaje nocturno, y explica en buena medida la tensión con la que se vive la crisis dentro de los propios cuerpos de seguridad.

Un dispositivo desplegado con las manos atadas

La respuesta oficial se ha endurecido sobre el papel: unidades del Ejército reforzando a una Guardia Civil que varios mandos y asociaciones describen como desbordada por lo que califican de «invasión orquestada» desde Marruecos. Pero el propio despliegue arrastra carencias que varios medios han documentado: cuando la avalancha colapsó la frontera el 30 de julio apenas había cuatro agentes de la Guardia Civil en la playa del Tarajal, e Interior tardó más de ocho horas en enviar refuerzos, según ha revelado THE OBJECTIVE. El propio Ejército, según otras informaciones publicadas estos días, ha sido desplegado en la zona sin munición y con la orden de priorizar el diálogo y evitar el uso de la fuerza. A ello se suma la tensión abierta entre los ministerios de Interior y Defensa: Marlaska sostiene que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no alertó de una posible oleada, mientras la ministra Margarita Robles ha evitado confirmar o desmentir esa versión, limitándose a elogiar el trabajo de los servicios de inteligencia. En paralelo, fuentes de inteligencia sí habían avisado, según ha publicado el mismo medio, de la «probabilidad» de un gesto de magnanimidad fronteriza por parte de Rabat coincidiendo con la fiesta del Trono marroquí, un aviso que el Ejecutivo no tradujo en refuerzos preventivos.

Ceuta en vilo: comercios cerrados y una brecha con Madrid

La crisis ha repercutido directamente en la vida cotidiana de la ciudad. Comercios, bares y restaurantes cerraron sus puertas durante horas en los días más críticos de la avalancha, y buena parte del vecindario describe una sensación sostenida de inseguridad, entre el temor a robos, ocupaciones y posibles incendios en las zonas montañosas donde se ha detectado la presencia de grupos que permanecen sin identificar. Esa inquietud convive con un descontento hacia la gestión del Gobierno central que se resume en frases cortas: «qué poca vergüenza, le da igual, él divirtiéndose y nosotros así», en referencia a la estancia del presidente Pedro Sánchez en La Mareta mientras la ciudad autónoma afrontaba la crisis. Es, de nuevo, percepción vecinal antes que dato objetivo, pero retrata con precisión la distancia —real, medible en horas de respuesta y en agentes desplegados— entre la urgencia local y el ritmo con el que ha reaccionado el Ejecutivo.

Una amenaza que no es solo numérica

Los mandos policiales consultados insisten en que el desafío no se agota en la cifra de entradas. La combinación de personas sin antecedentes, delincuentes comunes, individuos ya expulsados por yihadismo que intentan reingresar y perfiles jóvenes autorradicalizados por la propaganda del Daesh —una categoría de riesgo que los servicios de información vigilan de forma genérica en todo el fenómeno migratorio irregular, sin que ello implique que se haya documentado un caso concreto de reingreso de un excombatiente retornado de Siria o Irak en esta oleada— obliga a desplegar recursos que exceden el control migratorio clásico. La frontera sur se ha convertido, en la práctica, en un espacio donde conviven al mismo tiempo una crisis humanitaria, el riesgo de alteración del orden público y la vigilancia antiterrorista, tres frentes que exigen lógicas de respuesta distintas y que, esta semana, han tenido que gestionarse con los mismos —e insuficientes— efectivos sobre el terreno.