Llevamos 120 horas sin explicación alguna sobre la invasión de Ceuta: una funcionaria destituida por decir la verdad

Que las mafias hicieron una «lectura interesada» de la sentencia del Tribunal Supremo que impide devolver en caliente a quienes entran a nado en Ceuta y Melilla: esa es, en palabras del propio Pedro Sánchez, la explicación oficial de por qué España sufrió lo que el presidente calificó de «violación» y «ataque» a la «integridad territorial» del país.

Más de 120 horas después de que una marea de en torno a 60.000 personas se dirigiera a Ceuta desde Marruecos el 30 de julio de 2026, esa sigue siendo, en esencia, la única explicación pública que ofrece Moncloa.

Seis días después de aquel hito, lo que sobresale no son las respuestas sobre Rabat —que siguen sin llegar— sino los silencios, las divisiones internas del Gobierno a la hora de repartir culpas y, conocido el 3 de agosto, el cese de la funcionaria que dijo la verdad el viernes anterior: la cifra real de llegadas, antes de que la comunicara el Ministerio del Interior.

Una sentencia, una «lectura interesada» y una avalancha

El fondo jurídico del episodio tiene nombre y fecha. El 29 de junio de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resolvió que no cabe aplicar el régimen de devolución inmediata a quienes son interceptados en el mar al intentar entrar a nado en Ceuta o Melilla: a partir de ahora, esos casos exigen un expediente motivado, con asistencia de intérprete y abogado, salvo que se instalen elementos físicos de contención en el propio mar. El Gobierno sostiene que las redes de tráfico de personas explotaron ese cambio de criterio para convencer a miles de personas de que entrar a nado por la costa aumentaba sus opciones de permanecer en España, al dificultar su expulsión inmediata. Es una explicación con una base real —la sentencia existe y modificó el procedimiento—, pero que Moncloa ha convertido en la explicación casi única de una crisis en la que también han pesado, según ha revelado la prensa estos días, avisos de inteligencia ignorados y una respuesta inicial de apenas un puñado de agentes en la playa del Tarajal.

La funcionaria que se convirtió en un problema político

La rápida salida de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) —organismo que depende directamente de la Presidencia del Gobierno— ha convertido la gestión de esta crisis en un pulso por el control del relato político, tal como detalló El Debate en su crónica sobre el cese. Todo arrancó el viernes 31 de julio, cuando el DSN publicó en su propia web una alerta que estimaba en más de 49.000 las entradas irregulares en Ceuta en solo 24 horas, calificando el episodio como el mayor desde mayo de 2021. La nota, recogida por agencias y numerosos medios, fue el primer reconocimiento con nombre y cifra de la magnitud real de la crisis.

Lo que siguió fue rápido. El informe se retiró de la web del DSN; fuentes gubernamentales aclararon que no se trataba de un dato «oficial», sino de una «estimación preliminar»; y la directora del organismo, la general Loreto Hurtado, comunicó por teléfono el cese a la funcionaria responsable, que se encontraba de vacaciones. La decisión tuvo efecto desde el 1 de agosto, y a la empleada solo se le permitió volver a su despacho para recoger sus pertenencias. No pierde su condición de funcionaria de carrera, pero sí el puesto clave que ocupaba en la comunicación de Seguridad Nacional. Dicho sin rodeos: la persona encargada de informar al país sobre las alertas del Estado fue apartada de su puesto justo después de dar a conocer el dato que evidenciaba la dimensión real de lo ocurrido en la frontera sur. Que esto ocurra en una democracia consolidada, y no como un episodio aislado sino como un patrón —el de castigar la transparencia incómoda en lugar de premiarla— es, sencillamente, una vergüenza que ningún argumento de «protocolo» debería lograr disimular.

49.000 entradas en un día: la cifra que incomodó a Moncloa

La cifra no es menor, ni desde el punto de vista demográfico ni desde el político. Las estimaciones del Ministerio del Interior y de las fuerzas de seguridad situaron la llegada de inmigrantes irregulares entre 40.000 y 50.000 personas en apenas 24 horas, con amplia coincidencia en torno a esos 49.000 que difundió el DSN; la propia Presidencia de Ceuta llegó a manejar cifras superiores, cercanas a las 60.000. En una ciudad de poco más de 83.000 habitantes, una entrada de esa magnitud equivale a un incremento cercano al 60% de su población en un solo día. Parte de los cruces se realizó a nado, bordeando el espigón del Tarajal; otra parte, por tierra. El balance de fallecidos, que el propio Gobierno fue actualizando día a día en las jornadas posteriores a la avalancha —de 57 a 67 y hasta 72 muertos, según los sucesivos partes oficiales, mientras el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha llegado a cifrar en 88 los cuerpos recibidos en el tanatorio ceutí—, multiplica por cerca de cinco las cifras de la crisis de mayo de 2021, cuando se estimó la entrada de unas 8.000-10.000 personas.

Transparencia a la carta

El Gobierno ha justificado el cese alegando «pérdida de confianza» en la funcionaria y considerando prematura la difusión del dato; desde Presidencia e Interior insisten en que la información era interna y no debía hacerse pública en ese momento. A partir de ahí, las lecturas políticas se han multiplicado: los sectores críticos con el Ejecutivo ven en la destitución un intento de rebajar la percepción de descontrol fronterizo; desde Moncloa se habla, en cambio, de un «relevo técnico» por incumplimiento de protocolos internos de comunicación. Sea cual sea la versión que se prefiera creer, el mensaje que ha quedado dentro de la Administración es difícil de matizar: compartir una estimación sensible sin el visto bueno político puede tener consecuencias inmediatas y personales para quien la formule, aunque esa estimación resulte, como en este caso, sustancialmente correcta.

Tres frentes abiertos, y una pregunta de fondo

Gestión de la crisis migratoria: el envío del Ejército, el refuerzo —tardío, según ha revelado la prensa— de la Guardia Civil, y las decisiones sobre devoluciones y acogida se examinan a la luz de una respuesta inicial que varios cuerpos de seguridad han descrito como insuficiente.

el envío del Ejército, el refuerzo —tardío, según ha revelado la prensa— de la Guardia Civil, y las decisiones sobre devoluciones y acogida se examinan a la luz de una respuesta inicial que varios cuerpos de seguridad han descrito como insuficiente. Relaciones con Marruecos: cada gran crisis en Ceuta y Melilla reabre el debate sobre la política exterior hacia Rabat y el uso de la presión migratoria como instrumento de negociación; la cifra de 49.000 llega en un momento en que la diplomacia española busca evitar una repetición del pulso diplomático de 2021.

cada gran crisis en Ceuta y Melilla reabre el debate sobre la política exterior hacia Rabat y el uso de la presión migratoria como instrumento de negociación; la cifra de 49.000 llega en un momento en que la diplomacia española busca evitar una repetición del pulso diplomático de 2021. Calidad institucional: la salida abrupta de una funcionaria de carrera por compartir una estimación que, según las propias fuentes de Interior y Seguridad Nacional, era conocida internamente, plantea una pregunta incómoda sobre hasta qué punto los empleados públicos están protegidos frente a decisiones de naturaleza política cuando el dato que manejan no conviene al relato oficial.

Hay algo de ironía amarga en todo esto: el organismo cuya misión es que España esté informada y preparada ante las grandes amenazas ha terminado en el centro de la polémica por informar, con rapidez y —hasta donde se sabe— con razonable exactitud, de una de ellas. Más allá de los 49.000 que cruzaron la frontera aquel 30 de julio, la verdadera contienda que ha dejado esta semana se libra en torno a una pregunta mucho más incómoda para cualquier democracia: quién tiene, en España de 2026, la autoridad para contar cuántos fueron sin pagar por ello un precio profesional.