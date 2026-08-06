El enigma de las cifras en Ceuta: ¿cuántos inmigrantes ilegales quedan realmente?

Ceuta atraviesa una crisis migratoria sin precedentes. En este momento, la discusión sobre cuántos inmigrantes ilegales permanecen en la ciudad es más confusa que nunca. El baile de cifras se ha convertido en un nuevo frente de confrontación tanto política como técnica, algo que queda patente en el análisis de El Debate en su reportaje cuántos inmigrantes siguen realmente en Ceuta.

La situación, resumida en pocas ideas, es la siguiente: una entrada masiva de entre 50.000 y 60.000 personas, más de 37.000 retornos confirmados a Marruecos en las primeras horas y, días después, estimaciones que varían entre 2.000 y 6.000 migrantes aún en Ceuta, dependiendo de la fuente.

El origen del baile de cifras

La crisis comenzó con una avalancha que rompió todos los registros. Desde Interior y Defensa se informó de unos 49.000 inmigrantes ilegales que ingresaron en Ceuta en solo 24 horas, lo que equivale a casi el 60% de la población local. Otras estimaciones aumentan el conteo total del episodio a 50.000-60.000 personas, muchas de ellas jóvenes marroquíes, y eso en un par de días.

A partir de estos datos, el Gobierno central comenzó a presentar cifras sobre los retornos:

Más de 37.500 personas , conforme a un primer balance emitido el viernes por la tarde.

, conforme a un primer balance emitido el viernes por la tarde. Posteriormente, Interior revisó la cifra a 48.300 migrantes que habían regresado a Marruecos para el mismo viernes por la tarde.

Estas cifras oficiales respaldan la posición del Ejecutivo, que sostiene que la mayoría de quienes cruzaron la frontera ya han vuelto, argumentando que la presión real sobre Ceuta es menor a la que percibe la sociedad.

No obstante, en el terreno las percepciones son diferentes. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha llegado a señalar que la entrada total fue de 80.000 personas y sugiere que podrían quedar aproximadamente 6.000 inmigrantes irregulares caminando por la ciudad. Otros cálculos, más conservadores pero igual de críticos, colocan el número entre 3.000 y 5.000.

La discrepancia es significativa: según Interior, quedarían unos 2.000 migrantes, mientras que la ciudad autónoma habla del doble o más. Todo esto en un lugar con poco más de 83.000 habitantes, donde cada mil adicional se siente en las calles.

Gobierno vs. Ceuta: datos, relato y responsabilidad

La diferencia entre 2.000 y 6.000 inmigrantes ilegales no es un simple dato estadístico. Está marcando el pulso político de esta crisis y define las exigencias de recursos y seguridad.

Desde el Gobierno:

Interior sostiene que la cooperación con Marruecos ha permitido una “devolución” masiva y rápida de las personas que ingresaron sin autorización.

Los mensajes oficiales enfatizan que no se han producido desplazamientos significativos desde Ceuta hacia la península, buscando mitigar el temor a un efecto llamada que afecte al resto de España y a la UE.

El Ejecutivo aspira a transmitir una imagen de control, minimizar la percepción de un colapso y proteger el acuerdo con Rabat, que es clave para continuar facilitando retornos en las semanas siguientes.

Desde Ceuta, sin embargo:

El gobierno autonómico denuncia una “notable carencia de medios” y califica los datos como «inexactos» pues no reflejan la verdadera presión en barrios, centros de estancia y servicios públicos.

y califica los datos como «inexactos» pues no reflejan la verdadera presión en barrios, centros de estancia y servicios públicos. Se quejan de que el conteo oficial se basa en las salidas registradas en frontera y en estimaciones generales, mientras que una parte considerable de los nuevos llegados aún se encuentra pernoctando al aire libre o en espacios improvisados, sin supervisión clara.

En definitiva, el choque de cifras representa tres discusiones interrelacionadas:

Cuántos entraron realmente : 49.000 según Interior, 60.000 según el presidente ceutí, hasta 80.000 en sus valoraciones más políticas.

: 49.000 según Interior, 60.000 según el presidente ceutí, hasta 80.000 en sus valoraciones más políticas. Cuántos han salido : desde 37.500 hasta 48.300 retornos confirmados.

: desde 37.500 hasta 48.300 retornos confirmados. Cuántos siguen en Ceuta: 2.000 para el Gobierno, 3.000–6.000 según la ciudad autónoma y otras fuentes locales.

En ausencia de un censo exhaustivo, difícil de realizar en esta crisis caracterizada por la movilidad constante, las cifras se han transformado en instrumentos de argumentación. Cada parte escoge los datos que mejor responden a su narrativa: control versus colapso, gestión eficiente frente al abandono.

Impacto social y presión sobre la ciudad

Más allá de la lucha por los números, Ceuta se enfrenta a una situación que es, indiscutiblemente, excepcional. La entrada ha multiplicado por varias decenas el flujo habitual de inmigración irregular, un fenómeno que ya había aumentado considerablemente en 2026, con incrementos de hasta el 700 % en los primeros meses del año respecto al 2025.

Ante esta crisis específica:

El CETI y otros dispositivos de acogida están colapsando, con su capacidad rebasada y una parte de los migrantes acampados al aire libre.

y otros dispositivos de acogida están colapsando, con su capacidad rebasada y una parte de los migrantes acampados al aire libre. Se han habilitado espacios adicionales para menores y familias, mientras siguen las labores de identificación y los esfuerzos por ordenar salidas y retornos.

La presión se hace evidente en:

Seguridad ciudadana, con una mayor presencia de Policía Nacional, Guardia Civil y unidades de apoyo.

Servicios sociales y de salud, desbordados ante la acumulación de miles de personas en espacios reducidos.

El entorno económico local, que ya es frágil, se encuentra bajo tensiones diarias en lo que respecta a comercio, movilidad y percepción de inseguridad.

Al mismo tiempo, la dimensión humana resulta ineludible: al menos 57 fallecidos en los primeros reportes, un número que ha ido en aumento, superando el centenar de víctimas en los balances más recientes. Los cuerpos recuperados en aguas de España y Marruecos aportan un matiz trágico a cualquier conversación sobre cifras.