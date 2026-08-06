Seguridad Nacional elimina sus propios avisos sobre inmigración antes del asalto a Ceuta

El mensaje es claro, aunque inquietante: «Acceso denegado». Esta es la respuesta del Departamento de Seguridad Nacional al intentar consultar los informes de inmigración que se publicaron en julio, justo antes del masivo asalto a Ceuta, según un reportaje de The Objective que investigó la actuación de este departamento y sus informes sobre la inmigración irregular en las semanas previas a la crisis en Ceuta.

En medio de una tormenta política debido a la avalancha migratoria desde Marruecos, los documentos que reflejaban un aumento superior al 140% en las entradas irregulares a Ceuta y Melilla han desaparecido de la página web oficial de la Presidencia del Gobierno. Este no es un movimiento que genere confianza en un Ejecutivo que asegura que nadie le advirtió sobre lo que estaba por venir.

Qué informes se han borrado y por qué importan

Los informes eliminados comprenden dos balance de «flujos migratorios irregulares» que publicó el Departamento de Seguridad Nacional el 11 y el 17 de julio. Ambos documentos, vinculados jerárquica y políticamente a Moncloa, contenían datos actualizados sobre entradas ilegales en todas las fronteras, enfocándose especialmente en Ceuta y Melilla.

En dichos documentos se indicaba:

Un aumento del 154,8% en las llegadas irregulares a Ceuta y Melilla hasta el 30 de junio en comparación con 2025.

en las llegadas irregulares a Ceuta y Melilla hasta el en comparación con 2025. Un incremento del 140% hasta el 15 de julio, en medio de una creciente tensión fronteriza.

Las cifras coincidían con los datos proporcionados por Interior sobre las entradas terrestres en las ciudades autónomas, que pasaron de 1.246 a 2.991 personas en el mismo periodo de 2026. En términos claros: Ceuta y Melilla ya estaban en alerta antes de que miles de personas cruzaran la frontera a finales de julio.

La relevancia política y judicial de estos informes se puede resumir en dos puntos:

Prueba de conocimiento previo: certifican que el Gobierno tenía información oficial sobre el aumento en la presión migratoria en la frontera sur semanas antes del asalto. Huella documental en una crisis abierta: su eliminación se produce en un momento en que la Audiencia Nacional solicita a la Guardia Civil y a la Policía un informe específico sobre si existieron alertas previas y si la avalancha fue consecuencia de una acción concertada.

Lo más sorprendente es que las URLs de los informes siguen activas, pero ahora solo muestran el mencionado «Acceso denegado», acompañado del aviso «No tiene permiso para visitar esta página». Google aún conserva fragmentos indexados de esos informes, con datos visibles en los resultados de búsqueda. En resumen: los documentos existieron, fueron publicados y ahora están bloqueados.

Destituciones, cifras alteradas y narrativa oficial

La eliminación de los informes llega en un momento de alta tensión: el despido inmediato de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional, tras publicar una nota que cifraba en 49.000 las entradas irregulares en Ceuta el 30 de julio. Este comunicado se subió a la web el 31 de julio y fue retirado poco después; la funcionaria fue destituida por «pérdida de confianza» después de difundir una cifra que el Gobierno calificó como «no oficial».

Mientras tanto:

Interior mencionaba cifras cercanas a 49.000 migrantes en 24 horas.

migrantes en 24 horas. La Delegación del Gobierno y Moncloa afirmaban que no tenían indicios previos de lo que se estaba gestando.

Desde Rabat se reconoció la llegada de más de 40.000 migrantes a Ceuta y de otros 1.135 a Melilla, con once fallecidos en su territorio.

Los informes eliminados no encajaban en la narrativa gubernamental que hablaba de sorpresa total. A la presión política del PP, que acusa al Gobierno de ignorar las alertas, se han sumado filtraciones sobre avisos reiterados del CNI al Ministerio del Interior sobre el riesgo de una entrada masiva desde Marruecos. Interior lo desmiente y asegura que no recibió ningún aviso, pero la estadística migratoria de julio ofrece una historia bastante diferente.

Impacto político: transparencia bajo sospecha

La crisis en Ceuta ha reavivado debates que ya son conocidos:

El uso de la opacidad administrativa para justificar decisiones políticas en materia migratoria.

para justificar decisiones políticas en materia migratoria. La gestión de la seguridad nacional cuando las advertencias chocan con la narrativa pública de calma.

cuando las advertencias chocan con la narrativa pública de calma. La relación con Marruecos, que en otras ocasiones ha utilizado los flujos migratorios como herramienta de presión diplomática.

La eliminación selectiva de informes sobre inmigración añade una nueva capa al asunto: la percepción de que el Gobierno prefiere controlar el relato antes que reconocer que hubo señales claras de desbordamiento. Por otro lado, la Audiencia Nacional ha iniciado diligencias para determinar si la avalancha fue una acción planificada y si las instituciones españolas actuaron con la debida diligencia. Cada documento que desaparece complica la reconstrucción de la cronología y proporciona munición a la oposición, que ya habla abiertamente de «encubrimiento» y «desidia» gubernamental.

La cuestión subyacente es la confianza en las instituciones: si los datos oficiales pueden desaparecer en medio de una crisis, ¿qué fiabilidad tienen las versiones posteriores sobre lo sucedido en Ceuta?

Curiosidades de una crisis que lo tiene todo menos discreción

Además del debate político, la crisis migratoria de Ceuta presenta algunos detalles poco comunes en un dossier oficial: