Varsavsky agita el tablero tras la invasión de Ceuta y apunta al Rey de Marruecos

Es una imagen que ya hemos visto antes: miles de jóvenes, muchos de ellos desprovistos de equipaje y con chanclas, lanzándose al agua rumbo a Ceuta, mientras la frontera parece haberse desvanecido. Lo novedoso ahora es que la crisis no se mide solamente en números, sino también en acusaciones directas. El empresario y experto Martin Varsavsky afirmó en Espejo Público de Antena 3 que el Rey de Marruecos tenía conocimiento de que 50.000 personas se desplazarían hacia la ciudad autónoma, sugiriendo que Rabat estaba informado previamente de la llegada masiva.

En esa intervención en Espejo Público, Varsavsky no se limitó a describir un caos humanitario. Identificó explícitamente a Marruecos como protagonista de una “invasión” que, de acuerdo con las cifras oficiales, ha resultado en la entrada irregular de alrededor de 50.000 personas en apenas dos días, la mayoría de las cuales ya han sido devueltas o regresadas a territorio marroquí.

Una invasión que Ceuta difícilmente olvidará

Los datos hablan por sí mismos, y por eso el término “invasión” ha encontrado su lugar en el vocabulario político español para referirse a lo sucedido en Ceuta. Según el Ministerio del Interior, aproximadamente 50.000 personas cruzaron de forma irregular desde Marruecos, mientras que el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, sitúa la cifra en hasta 60.000 migrantes. Para una ciudad que tiene alrededor de 80.000 habitantes, es como si una Ceuta entera hubiera llegado de golpe, por mar y por tierra.

Las estadísticas oficiales, además, revelan el lado trágico del suceso:

Entre 34 y más de 60 muertos han sido reportados, algunos ahogados o desaparecidos en el intento de llegar a la costa.

han sido reportados, algunos ahogados o desaparecidos en el intento de llegar a la costa. Más de 48.000 personas han regresado a Marruecos en cuestión de horas, con devoluciones que alcanzaron un ritmo de 150-200 personas por minuto.

Mientras el Gobierno español sostiene que el origen inmediato radica en las mafias de tráfico de personas y el efecto llamada que generan las redes sociales, diversos medios de prensa conservadores se refieren abiertamente a ello como un “ataque híbrido” y una nueva Marcha Verde en miniatura, organizada o, al menos, tolerada por Rabat.

Varsavsky rechaza la idea de las “avalanchas espontáneas”

El mismo Varsavsky ha defendido en un artículo reciente que esto se trata de una “invasión sin general”, es decir, no orquestada de manera centralizada por un Estado, sino resultado de rumores, redes sociales y la enorme desigualdad económica entre Ceuta y su entorno. Sin embargo, su intervención televisiva ha introducido un aspecto político crucial: aunque no hay evidencias de una operación meticulosamente planificada, Marruecos habría aceptado, permitido y sacado partido de la avalancha.

En esta complicada situación, el Rey Mohamed VI se convierte en el protagonista indiscutido. La idea de que la Casa Real marroquí ignorara un movimiento de decenas de miles de personas hacia una frontera tan delicada resulta difícil de aceptar, tanto para Varsavsky como para gran parte de la opinión pública española. Rabat, por su parte, mantiene su discurso de cooperación con España y también señala a las redes criminales como responsables.

La polémica es evidente: si se llega a asumir que la monarquía marroquí utilizó la presión migratoria como un instrumento político, la situación podría clasificarse como una guerra híbrida, donde las personas sustituirían a los tanques para forzar decisiones al otro lado de la frontera.

Diplomacia a presión y memoria histórica

Desde hace años, las relaciones entre España y Marruecos se manejan en un equilibrio muy frágil. La crisis de Ceuta en 2021 fue percibida como una demostración de fuerza de Rabat, posterior al conflicto por el Sáhara Occidental y la hospitalización en España del líder del Frente Polisario. Ahora, esta nueva crisis de 2026 reabre viejas heridas.

En la prensa española se destacan varios aspectos clave:

La desidia o falta de acción de las fuerzas marroquíes , que habrían permitido el paso masivo durante momentos críticos.

, que habrían permitido el paso masivo durante momentos críticos. La discrepancia entre los gestos de cordialidad diplomática y la situación real en la frontera, donde Ceuta incluso ha solicitado medidas de seguridad nacional.

El uso habitual de Ceuta y Melilla como palanca de negociación, desde la Marcha Verde hasta los episodios actuales.

La respuesta de Madrid ha combinado el despliegue del Ejército, un refuerzo policial y una narrativa que evita señalar a Marruecos directamente, centrándose en las mafias y el carácter “irregular” de los flujos migratorios. Sin embargo, la interpretación de Varsavsky lleva el debate hacia un terreno mucho más complicado: ¿hasta dónde se puede estirar el lazo sin aceptar que un aliado estratégico utiliza la frontera española como herramienta de presión?

Consecuencias internas: debate sobre seguridad y modelo migratorio

El impacto de esta crisis no se limita a la relación entre Madrid y Rabat. Dentro de España, la entrada masiva en Ceuta ha avivado una serie de debates internos:

Sobre la capacidad efectiva del Estado para controlar sus fronteras exteriores .

. Acerca del papel del Ejército ante estas situaciones, reavivando un viejo debate sobre la seguridad nacional en lugares como Ceuta y Melilla.

Sobre el modelo migratorio: hay quienes piden endurecer aún más las políticas de devoluciones y otros que argumentan que una gestión basada en soluciones temporales y acuerdos frágiles acaba estallando cada pocos años.

La crisis también alimenta la narrativa de una España “vulnerable” en su frontera sur, algo que resuena tanto en las formaciones soberanistas como en sectores que ven a Marruecos como un competidor directo por la influencia en el Magreb y el Sahel.

Ceuta, Marruecos y unas cuantas curiosidades incómodas

Más allá del drama humano y la tensión diplomática, este episodio deja algunas notas curiosas:

La ciudad, con unos 80.000 habitantes , llegó a alojar por horas a decenas de miles de recién llegados , transformando sus calles en un improvisado campamento internacional.

, llegó a alojar por horas a , transformando sus calles en un improvisado campamento internacional. En cuestión de un día, Ceuta ha pasado de declararse desbordada a ver regresar prácticamente a todos los migrantes, como si se tratara de un “viaje de ida y vuelta” masivo que resulta difícil de imaginar apenas unas semanas atrás.

que resulta difícil de imaginar apenas unas semanas atrás. La rapidez de las devoluciones ha sido tal que algunos analistas hablan de una “operación embudo inverso” : primero se permite el colapso de la frontera, después se drena la ciudad a un ritmo de 150 personas por minuto.

: primero se permite el colapso de la frontera, después se drena la ciudad a un ritmo de 150 personas por minuto. Al mismo tiempo, las redes sociales marroquíes han funcionado como un inmenso tablón de anuncios: vídeos caseros de jóvenes cruzando a nado, mensajes que decían “la frontera está abierta” y promesas de empleo que se desvanecen nada más poner un pie en Ceuta.

Que Varsavsky haya puesto el foco en el Rey de Marruecos no cierra el debate, pero ciertamente obliga a plantear una pregunta que ha resonado en susurros: en una frontera donde nada se mueve sin que haya alguien observando, resulta difícil de creer que 50.000 personas se lanzaran al agua sin que en Rabat sonara ninguna alarma.