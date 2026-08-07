Marruecos anuncia que aceptará de vuelta a todos los MENAS, si Sánchez elimina ‘trabas judiciales’

Van siempre un paso por delante.

Y manejan como un pelele al Gobierno Sánchez.

Marruecos ha lanzado una de esas afirmaciones que, en el ámbito de la política migratoria, suena a oferta, pero también a advertencia: está dispuesto a recibir a los menores marroquíes bajo tutela en España si el marido de Begoña se encarga de eliminar los «obstáculos judiciales y administrativos». La información, adelantada por El Debate el 6 de agosto, vuelve a poner la relación bilateral en un terreno crítico: el de los menores extranjeros no acompañados, donde la diplomacia se entrelaza con la gestión social y con las garantías que marca la ley.

Lo que dice Rabat, palabra por palabra

Según trasladó una fuente diplomática marroquí a la agencia EFE, «existen instrucciones» del rey Mohamed VI para «trabajar en favor del retorno» de los menores no acompañados a su país de origen, un compromiso que, según esa misma fuente, ya figuraba en un comunicado conjunto de los ministerios del Interior de ambos países en junio de 2021. El matiz importante —y el que da sentido al titular— es este: la fuente marroquí insiste en que la identificación de los menores «no constituye un impedimento» para su retorno, y que el obstáculo real son «las medidas administrativas y, en ocasiones, judiciales en España», derivadas de que «los menores reciben un tratamiento específico» en la legislación española. Rabat recuerda además que en 2024 su ministro de Exteriores ya ofreció formalmente acoger a sus menores en países de la UE, señalando lo que llamó «lagunas» en las legislaciones europeas.

En qué consisten realmente esas «trabas judiciales»

Conviene traducir ese lenguaje diplomático a lo que dicen, en la práctica, la ley española y los convenios internacionales. Un menor extranjero no acompañado no puede ser devuelto a su país como si fuera un adulto en situación irregular: la normativa española, en aplicación de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y de la propia Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, exige que cualquier repatriación pase por localizar y verificar a la familia o a los servicios de protección del país de origen, comprobar que el retorno no supone un riesgo para el menor y garantizar que ese proceso responde al «interés superior del niño», no a la conveniencia administrativa de acelerar cifras. El propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, lo resumió sin rodeos ante los eurodiputados esta semana: «Con la legislación en la mano y según las convenciones internacionales, el retorno de los menores es prácticamente imposible». No se trata, por tanto, de una traba burocrática caprichosa, sino del mismo marco garantista que protege a cualquier menor en España, español o extranjero; lo que Marruecos plantea es que ese marco se flexibilice específicamente para agilizar las devoluciones a su país.

¿Cuántos «invasores» quedan realmente en Ceuta?

La pregunta, una semana después de la avalancha, sigue sin respuesta única. Según las últimas cifras trasladadas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, un total de 72.000 personas cruzaron la frontera del Tarajal el 30 de julio; de ellas, el propio Ministerio sostiene que las devoluciones gestionadas con la colaboración de Marruecos han reducido la cifra de quienes permanecen en la ciudad a unas 2.000 personas. Vivas, sin embargo, eleva esa cifra a unas 6.000, una diferencia de unos 4.000 individuos —el equivalente a la población de varios barrios ceutíes— que ilustra hasta qué punto ni siquiera las propias administraciones son capaces de precisar cuántos «invasores» siguen en el terreno. La razón, según reconoce el propio Ejecutivo, es que no existe un registro único de identificación: miles de personas nunca llegaron a ser fichadas oficialmente, y muchas permanecen ocultas en viviendas de familiares o conocidos, a la espera de intentar el salto a la Península.

Dato Cifra Fuente Total de entradas irregulares el 30 de julio ≈ 72.000 Ministerio del Interior Inmigrantes que permanecen en Ceuta, según Interior ≈ 2.000 Delegación del Gobierno Inmigrantes que permanecen en Ceuta, según Vivas ≈ 6.000 Presidencia de Ceuta Presupuesto adicional para menores de esta crisis 25 millones € Ministerio de Migraciones Presupuesto ya aprobado en junio-julio 5,5 millones € Conferencia sectorial

El coste real de un MENA: entre 2.500 y 13.000 euros al mes

Más allá del debate diplomático, hay una cifra que rara vez se explica con precisión: cuánto cuesta al contribuyente español mantener a un menor extranjero no acompañado (MENA). No existe una tarifa única nacional, sino un abanico amplísimo según la comunidad autónoma y el tipo de recurso asistencial. El coste medio se sitúa en torno a los 4.350 euros mensuales por plaza, una cifra que incluye alojamiento, manutención, atención psicológica, escolarización, personal especializado y programas de integración. Pero las diferencias territoriales son notables: la Comunidad de Madrid fijó en 2026 un precio de 204,60 euros al día por plaza —unos 6.138 euros al mes—, en Andalucía la cifra ronda los 4.500 euros, en Castilla y León se sitúa en torno a los 2.500 euros, y en localidades con recursos más tensionados, como Ibiza, se ha llegado a pagar hasta 10.000 euros mensuales por plaza. En algunos centros de gestión más compleja, el gasto puede superar incluso los 13.000 euros al mes por menor, según los presupuestos autonómicos analizados por distintos medios especializados. Con más de 10.000 menores marroquíes bajo tutela en España —la cifra que, según El Español, estaría dispuesta a recibir Rabat—, el coste agregado para las arcas públicas se cuenta, como mínimo, en varias decenas de millones de euros al mes.

La factura política: PP, Vox y un Gobierno que no quiere pleitos con las autonomías

El reparto de estos menores entre comunidades autónomas ha vuelto a tensar el mapa político. El vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha pedido «cumplir la ley» y ha dicho esperar no tener que entrar «en ningún tipo de conflicto judicial» con las regiones que se nieguen a acoger a los menores trasladados. El delegado del Gobierno en Ceuta ha avisado de que, si alguna comunidad rechaza el traslado, «tendría que actuar de oficio la Fiscalía». Desde el PP, el vicesecretario Elías Bendodo ha respondido que los gobiernos autonómicos populares «cumplirán con la ley», aunque atribuyen la crisis a «la irresponsabilidad» del Ejecutivo central. Vox ha ido más lejos: el eurodiputado Jorge Buxadé ha calificado a estos menores como «personas utilizadas como arma de guerra híbrida» y ha anunciado que se opondrá al reparto «con todos los medios y hasta el final», prometiendo «combatirlo en derecho».

Una oferta con condiciones, no una solución

El ofrecimiento marroquí, en definitiva, no es tanto una solución como un movimiento en un tablero más amplio: Rabat traslada la responsabilidad del bloqueo a los tribunales y a la legislación de protección de menores española —el mismo marco jurídico que, por cierto, protege igualmente a los menores españoles—, mientras España se debate entre acelerar unos retornos que la propia legislación internacional dificulta deliberadamente para proteger al menor, y seguir asumiendo un coste asistencial que, multiplicado por los miles de casos pendientes, se cuenta en decenas de millones de euros al año. Entre ambas posturas, lo único que no ofrece ninguna de las dos partes es una cifra fiable de cuántos menores, y cuántos adultos, siguen realmente sin identificar en Ceuta una semana después de la mayor avalancha migratoria de la historia reciente de España.