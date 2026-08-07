Un «ofendidito» Sánchez responde a Meloni con controles a los viajeros procedentes de Italia

El Gobierno español ha decidido establecer los controles fronterizos con Italia ante la “persistente presión migratoria irregular” que afronta el país transalpino. La medida se aplicará en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos después de que Roma rechazara levantar las restricciones impuestas a los viajeros procedentes de España.

Según fuentes gubernamentales, los controles entrarán en vigor a las 00:00 horas de este sábado. Los agentes podrán comprobar de forma aleatoria la identidad, el pasaporte y la nacionalidad de los viajeros. En el caso de ciudadanos de terceros países, también se verificará la documentación que acredite su visado o permiso de residencia.

La decisión estará vigente hasta la medianoche del 7 de septiembre, aunque el plazo podrá modificarse si cambian las circunstancias que han motivado su adopción.

Italia suspendió el espacio Schengen con España el pasado 1 de agosto, tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos.

Ante esta situación, el Ejecutivo de Pedro Sánchez pidió este viernes a las autoridades italianas que levantaran las restricciones antes de que terminara el domingo. En caso contrario, advirtió de que respondería con medidas “proporcionales” para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

Roma, sin embargo, rechazó cualquier ultimátum y aseguró que “no acepta imposiciones”. El Gobierno italiano también confirmó que no revisará su decisión antes del 15 de agosto, fecha relacionada con un llamamiento difundido en redes sociales para promover una nueva entrada masiva de migrantes desde Marruecos.

Ante la negativa italiana, España ha optado por aplicar una medida equivalente y establecer controles aleatorios a los viajeros procedentes de Italia.