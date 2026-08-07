Sondeos: El 77% de los ciudadanos cree que Sánchez no reforzó la frontera «para no molestar» a Mohamed VI

Nueve de cada diez españoles creen que Marruecos maneja a su antojo al Gobierno Sánchez en la crisis de Ceuta.

El sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL retrata una opinión pública convencida de que Rabat controla el ritmo de la crisis migratoria y de que La Moncloa antepuso no molestar a Mohamed VI a defender la frontera.

La sospecha de fondo —que España negocia en clara inferioridad con su vecino— tiene bases reales.

Ceuta ha vuelto a convertirse en un espejo incómodo de la política exterior de España.

El sondeo de SocioMétrica retrata a una opinión pública que, de forma mayoritaria, considera a Marruecos el actor decisivo de la crisis y reprocha al socialista Sánchez no haber reforzado la frontera a tiempo.

Para buena parte de los encuestados, el problema no fue solo migratorio: tuvo, sobre todo, un componente diplomático que la mayoría interpreta en clave de debilidad española frente a Rabat.

Lo que dice la encuesta

Según los datos trasladados por SocioMétrica, el 77,4% de los consultados cree que el Gobierno no adoptó las medidas necesarias para reforzar la frontera —ni declaró la emergencia ni movilizó al Ejército a tiempo— «para no molestar a Marruecos»; el 67,7% opina que el Ejecutivo desatendió las alertas previas porque proteger Ceuta y Melilla no era una prioridad política. Más contundente resulta todavía otro dato: el 91% de los encuestados considera que Marruecos manejó la situación a su antojo y demostró su capacidad de influir sobre las ciudades autónomas, mientras que el 72,3% cree que Rabat pretendía enviar un aviso a España, aunque el episodio se le acabara escapando de las manos. Un 89% adicional —según la misma casa demoscópica— cree que Marruecos facilitó o alentó la entrada masiva, una percepción que, significativamente, se repite también entre votantes del PSOE, Sumar y Podemos, lo que erosiona el relato oficial desde dentro de su propia base electoral.

Una asimetría real, documentada desde hace años

La sospecha de que Marruecos utiliza la presión migratoria como instrumento de política exterior no nace de esta crisis: lleva años circulando en análisis académicos, informes de inteligencia filtrados y coberturas periodísticas, y tiene un precedente directo en la crisis de mayo de 2021, cuando Rabat relajó deliberadamente la vigilancia fronteriza tras la hospitalización en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. El giro de España sobre el Sáhara Occidental en 2022 —el respaldo de Sánchez al plan marroquí de autonomía, que rompió con décadas de neutralidad española— se interpretó entonces, y se sigue interpretando ahora, como el precio pagado por Moncloa para intentar estabilizar esa relación. Que no lo haya conseguido del todo es, precisamente, lo que la crisis de Ceuta ha vuelto a poner en evidencia: España controla su lado de la frontera, pero gran parte de lo que ocurre antes de llegar al Tarajal depende de decisiones que se toman en Rabat.

Lo que hay detrás de la sospecha de «mano dura» marroquí, y lo que no se puede afirmar sin pruebas

Es tentador, visto el patrón repetido de concesiones españolas y la desproporción de fuerzas entre ambos Estados, dar el salto a la conclusión de que existe algún tipo de coacción personal directa sobre el presidente del Gobierno. Conviene, sin embargo, separar con cuidado lo que hay de real en esa sospecha de lo que sería pura especulación sin respaldo. Es un hecho verificado y de dominio público que en 2022 se descubrió que los teléfonos móviles de Pedro Sánchez y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con el programa espía Pegasus mientras ocupaban sus cargos; el Gobierno nunca llegó a confirmar oficialmente la autoría marroquí de esa intrusión, aunque los servicios de inteligencia españoles la señalaron como la hipótesis más probable en su momento. Ese episodio demuestra, como mínimo, que Rabat cuenta con capacidad técnica y con motivos para vigilar de cerca a la cúpula política española. Lo que no existe es ninguna prueba de que Marruecos disponga de material comprometedor extraído de esos dispositivos, ni de que lo esté utilizando para chantajear a Sánchez: convertir esa posibilidad en una afirmación categórica sería, sencillamente, especular sobre la base de una sospecha razonable pero no demostrada, algo que este análisis prefiere señalar como hipótesis abierta antes que presentar como hecho consumado.

Los negocios que sí están documentados

Más sólido, en cambio, es el terreno de los intereses económicos cruzados entre las élites españolas y Marruecos, que ayuda a explicar por qué la clase dirigente —de uno y otro signo— ha tendido históricamente a evitar la confrontación abierta con Rabat. El caso más documentado es el del exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos, que tras dejar la política fundó la consultora MAM Think Tank, dedicada a la intermediación comercial y la representación de empresas en mercados como Marruecos, Argelia, Kazajistán o Guinea Ecuatorial; según ha documentado la prensa económica, Moratinos empleó su experiencia diplomática para facilitar la entrada de multinacionales españolas —entre ellas, Enagás— en el mercado marroquí, incluyendo gestiones directas ante el propio ministro de Energía del país. A esa «puerta giratoria» particular se suma un hecho más amplio y de sobra conocido: varias grandes empresas del Ibex 35 —de la energía a la banca, pasando por la construcción y la distribución— mantienen desde hace años inversiones sustanciales en Marruecos, un país que ofrece mano de obra barata, proximidad geográfica y un mercado en expansión. Esa dependencia económica cruzada, real y verificable, ofrece una explicación mucho más sólida —y mucho menos novelesca— de por qué sucesivos gobiernos españoles, empezando por el histórico peso de Felipe González como referente del socialismo internacional y siguiendo por figuras como Moratinos, han preferido gestionar la relación con Rabat con guante blanco antes que con firmeza.

Lo que la encuesta deja sobre la mesa

Desgaste evidente en la imagen de firmeza exterior del Gobierno, con una mayoría que cree que Moncloa subordinó la defensa de la frontera a no incomodar a Rabat.

Revalorización del discurso sobre control fronterizo y seguridad territorial, incluso entre votantes de izquierda, según reflejan los propios datos de SocioMétrica.

Presión creciente sobre el relato de «excelentes relaciones» con Marruecos, cada vez más difícil de sostener ante una opinión pública que, en un 91%, considera que es Rabat quien marca el compás.

El dilema que le queda a España, más allá de cualquier teoría sobre secretos inconfesables, es tan real como incómodo: endurecer el tono con Marruecos podría mejorar la percepción interna, pero complicaría una relación bilateral de la que dependen, de forma verificable, la cooperación migratoria, la seguridad antiterrorista y los negocios de no pocas empresas españolas; no hacerlo, en cambio, consolida la sensación —que comparten ya nueve de cada diez españoles, según este sondeo— de que la frontera sur de España se defiende, en última instancia, con el permiso de Rabat.