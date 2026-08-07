Vox pide apartar a Marruecos del Mundial 2030 y reclama que España preserve la final

Vox ha llevado al Congreso una iniciativa para reclamar la exclusión de Marruecos como país coorganizador de la Copa Mundial de Fútbol de 2030, un campeonato que el país magrebí comparte con España y Portugal. La proposición no de ley será debatida en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La formación sostiene que los acontecimientos ocurridos en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio han roto el marco de confianza que, a su juicio, resulta imprescindible para organizar conjuntamente un acontecimiento deportivo de alcance internacional. En su escrito, Vox acusa a Marruecos de utilizar la inmigración como instrumento de presión y pone en duda su condición de socio fiable para la celebración del torneo.

El partido reclama al Ejecutivo que se oponga a cualquier acuerdo que reduzca el peso de España en la organización del campeonato. También exige que la final se dispute en territorio español y rechaza que el país ceda ante las supuestas aspiraciones de Marruecos para albergar el partido decisivo.

A juicio de Vox, aceptar esa posibilidad supondría una “humillación deliberada” para España. La formación vincula además los incidentes de Ceuta —que califica de ataques contra la soberanía y la integridad territorial nacional— con las dudas sobre la capacidad de Marruecos para garantizar la seguridad de una competición que atraerá a millones de aficionados.

La iniciativa insta finalmente al Gobierno a solicitar formalmente a la FIFA la salida de Marruecos del proyecto organizativo del Mundial de 2030. Asimismo, reclama que todas las decisiones sobre sedes, partidos y responsabilidades se adopten con criterios transparentes y objetivos, y que se tengan en cuenta las reivindicaciones españolas derivadas de la crisis de Ceuta.