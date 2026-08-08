Vox exige llevar a Sánchez ante el Supremo por la entrada masiva en Ceuta

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido tratará de impulsar una investigación penal contra Pedro Sánchez y los miembros de su Gobierno por la reciente entrada masiva de inmigrantes en Ceuta, un episodio que la formación considera una agresión contra la soberanía española.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Abascal ha sostenido que existen indicios suficientes para examinar la responsabilidad del Ejecutivo. Entre ellos, ha señalado el supuesto conocimiento previo del Gobierno sobre lo que iba a ocurrir en la ciudad autónoma.

La traición de Pedro Sánchez a los españoles debe llevarse a los tribunales. Por ello proponemos activar el procedimiento previsto en el artículo 102 de la Constitución, que atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para exigir la responsabilidad… — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) August 8, 2026

El líder de Vox pretende que se active el procedimiento contemplado en el artículo 102 de la Constitución. Esta vía atribuye a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la competencia para investigar y, en su caso, exigir responsabilidades criminales al presidente del Gobierno y a sus ministros cuando se les atribuyan delitos de traición o contra la seguridad del Estado cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

La iniciativa, sin embargo, requiere el respaldo de al menos una cuarta parte de los diputados —88 parlamentarios— y la aprobación posterior por mayoría absoluta del Congreso. Abascal ha reconocido que Vox no dispone por sí solo de ese número de escaños, por lo que ha ofrecido sus diputados a cualquier grupo parlamentario dispuesto a respaldar la propuesta.

La formación ha instado al resto de partidos a permitir que se abra el procedimiento constitucional y que sea el Tribunal Supremo el que determine, tras la investigación correspondiente, si existen responsabilidades penales.

Vox ha rechazado que lo sucedido pueda considerarse una crisis migratoria ordinaria. En su lugar, lo ha definido como un episodio de “guerra híbrida” en el que, según su interpretación, la llegada masiva de inmigrantes habría sido utilizada como mecanismo de presión contra España.