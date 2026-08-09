Mohamed VI y el drama de Ceuta amargan las vacaciones ‘submarinas’ a Sánchez y Begoña

Mohamed VI, vía ‘invasión‘ de Ceuta, les ha amargado las vacaciones a Sánchez y Begoña.

La crisi se ha colado en la agenda veraniega del amo del PSOE como un invitado que no pide permiso para sentarse a la mesa.

Según la última encuesta de SocioMétrica, un 88% de los españoles exige que el presidente socialista comparezca de inmediato en el Congreso para explicar lo ocurrido, en lugar de esperar a que acabe agosto.

El Gobierno Frankenstein insiste en que está movilizando «todos los recursos del Estado»; la oposición, y ahora también la calle, aprietan para que Sánchez explique en sede parlamentaria qué sucedió, qué se sabía y por qué la respuesta llegó tan tarde.

A la vez, agita broncas artificiales con Meloni y los italianos, pero con escaso éxito. La cortina de humo no funciona.

Desde Moncloa se describe lo ocurrido el 30 de julio de 2026 como un «ataque» y una «violación de la integridad territorial» de España, pero se apunta a las mafias, para distraer.

Cuando un Gobierno decide elevar tanto el tono y lanza tantos bulos, la oposición no tarda en exigir que no se esconda detrás de las instituciones.

Y la gente lo percibe.

Lo que dicen las encuestas: un 88% no quiere esperar a septiembre

El dato que da título a esta crisis parlamentaria procede de la encuesta de SocioMétrica realizada entre el 5 y el 6 de agosto sobre 1.690 españoles con derecho a voto: un 88% reclama que Sánchez comparezca «ya» en el Congreso, sin esperar al calendario ordinario de comparecencias que el propio Gobierno ha fijado para finales de mes. El mismo sondeo revela que el 74% desaprueba la gestión de Sánchez en la crisis de Ceuta, que el 77% cree que el Ejecutivo no reforzó la frontera a tiempo «para no molestar» a Marruecos, y que el 89% considera que Rabat facilitó la entrada masiva de migrantes. A ello se suma un dato que va más allá de la gestión inmediata: más de la mitad de los españoles percibe «mucho riesgo» de que Marruecos intente «apoderarse por la fuerza» de Ceuta y Melilla en el futuro, según el mismo estudio. Son cifras que sitúan la crisis muy por encima del ruido político habitual de un mes de agosto.

El pulso parlamentario: PP y Vox fuerzan la Diputación Permanente

El Partido Popular ha presentado una solicitud formal para que se convoque con carácter urgente la Diputación Permanente del Congreso, paso previo necesario para forzar un pleno extraordinario en pleno mes de agosto, y ha reiterado además su petición —ya formulada el 31 de julio— de que Sánchez comparezca junto a los ministros de Interior, Fernando Grande-Marlaska; Defensa, Margarita Robles; Exteriores, José Manuel Albares, y Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. En paralelo, el PP ha pedido también habilitar el Senado en agosto para que esos mismos ministros den explicaciones en la Cámara Alta. La maniobra busca romper la calma del calendario vacacional y obligar al presidente a dar la cara antes de septiembre, algo que el PSOE prefiere evitar: según ha podido saber El Español, el partido del Gobierno ha presionado a sus propios socios de investidura para evitar que Sánchez tenga que acudir al Congreso antes de que acaben sus vacaciones.

La presión no proviene solo del PP. Vox ha solicitado igualmente explicaciones inmediatas, pidiendo la comparecencia de los titulares de Interior y Defensa y exigiendo medidas extraordinarias en la frontera. Su líder, Santiago Abascal, ha llegado a pedir la activación del artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo procese a Sánchez por «traición» al Estado en la gestión de Ceuta, una petición de enorme carga política y jurídica que, por ahora, no pasa de ser una exigencia pública del propio Abascal, sin recorrido procesal inmediato. Sea como fuere, el marcador mediático de agosto ya deja muy atrás las polémicas de julio: cuanto más intenta el Gobierno enfriar la discusión, más se calienta el ambiente en torno al Congreso.

Posiciones del Gobierno y reproches de la oposición

Sánchez ha defendido que el Ejecutivo está colaborando con las autoridades marroquíes e internacionales para recuperar la normalidad y repatriar a quienes ingresaron de manera irregular, y ha repetido que el Estado usará «todos los recursos necesarios» para garantizar la seguridad de Ceuta. El relato oficial combina presión migratoria, mafias y una interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en frontera. Frente a ese discurso, el Gobierno ha optado finalmente por retrasar las comparecencias hasta el tramo final de agosto: Robles comparecerá el día 25, Bolaños el 27, y Albares y Marlaska lo harán conjuntamente el 28, siempre en el Congreso y no en el Senado, donde el Ejecutivo ha comunicado que los ministros citados por el PP no acudirán.

La oposición presenta una visión mucho más crítica. Alberto Núñez Feijóo ha señalado que el Gobierno ya conocía la amenaza desde principios de la semana anterior al asalto y no hizo lo suficiente para contenerla, una acusación que coincide con las informaciones sobre el aviso que el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, trasladó a Moncloa tres días antes de la avalancha. Desde el PP se habla de una reacción tardía, debilidad en el ámbito internacional y fallos estructurales en la política de inmigración. En el ámbito conservador, el término «invasión» se ha instalado con sorprendente rapidez en el debate público, lo que refleja una alarma social real, aunque no sustituye por sí solo la discusión de fondo sobre cómo se gestiona la frontera, la cooperación con Marruecos y los límites legales de las devoluciones.

Actor Mensaje principal Objetivo político Gobierno Control, cooperación y retorno de los llegados Transmitir autoridad sin comparecer antes de finales de agosto PP Sánchez debe comparecer ya y justificar su gestión Forzar la Diputación Permanente y el desgaste parlamentario Vox Endurecimiento de la frontera y responsabilidad penal Capitalizar el descontento más radical, con el artículo 102 como bandera Ceuta Sensación de saturación y necesidad de respuestas rápidas Conseguir apoyo inmediato y visible del Estado

Ceuta como reflejo del problema territorial y migratorio

La crisis ha resucitado dos debates recurrentes en España: la seguridad fronteriza y la relación con Marruecos. Ceuta no es solo una ciudad con una frontera delicada; es también un indicador de la capacidad del Estado para reaccionar con rapidez cuando la presión exterior se convierte en un problema interno. Esa combinación de migración, diplomacia y soberanía es, históricamente, combustible seguro para la confrontación política.

Este episodio deja además un sabor incómodo para el Gobierno: el retrato de un presidente que habla con firmeza mientras busca posponer su aparición en el Parlamento. Esa mezcla rara vez resulta favorable. En política, la ausencia suele interpretarse peor que un discurso desafortunado, y en este caso la oposición ha encontrado una oportunidad perfecta para presentar a Sánchez como un líder más preocupado por controlar el impacto mediático que por afrontar su responsabilidad institucional. Todo ello resulta más visible en agosto, cuando cualquier movimiento se amplifica porque media España está de vacaciones y hay menos ruido informativo que lo tape.

Un 88% de los españoles exige que Sánchez comparezca ya en el Congreso, según SocioMétrica, frente al calendario de comparecencias que el Gobierno ha fijado para el 25, 27 y 28 de agosto.

El 74% desaprueba la gestión de la crisis y el 89% cree que Marruecos facilitó la entrada masiva de migrantes.

El PP ha forzado la convocatoria de la Diputación Permanente y ha pedido habilitar el Senado; Vox ha llegado a reclamar la aplicación del artículo 102 de la Constitución contra Sánchez.

Moncloa ha elevado el tono —«ataque», «violación de la integridad territorial»— pero ahora debe sostenerlo frente al Parlamento, no solo frente a las cámaras.

En esta crisis, incluso las vacaciones saben a comparecencia ineludible. Y un apunte para terminar con un poco de ironía: en Ceuta, donde el mar influye más de lo que se podría imaginar, la política también se deja llevar por las corrientes. A veces son las del Estrecho; otras, las de un Congreso que, por mucho que Moncloa insista en aplazarlas, ya está fijando fecha en el calendario de agosto.