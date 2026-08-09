El popular Vivas planta cara a Sánchez: 10.000 invasores siguen en Ceuta y deben ser devueltos a Marruecos

La ‘Factoría Moncloa‘ y la Brunete Pedrete Periodística insisten en narrar a medias la crisis de Ceuta y la mitad que falta es la que más pesa.

El presidente de la ciudad, el popular Juan Jesús Vivas, ha desmentido rotundamente este sábado las cifras ofrecidas por el Gobierno, estimando que entre 8.000 y 11.000 ‘invasores‘ permanecen todavía en la ciudad tras la avalancha en la frontera, una cifra que cuadriplica —como mínimo— las 2.500 que reporta Moncloa.

No es un matiz estadístico: es la diferencia entre una crisis controlada y una ciudad que, diez días después del asalto masivo del 30 de julio de 2026, sigue viviendo invadida y con miedo.

Cake Minuesa muestra cómo saltar las ridículas boyas «disuasorias» puestas por el Gobierno tras la invasión de Ceuta. Este vídeo lo deberían ver Sánchez y Marlaska. Vergonzoso: dinero gastado inútilmente que pagamos los españoles. Menuda tomadura de pelo.pic.twitter.com/6GpRQalUs4 — 🇪🇦 Generación X (@JoseGeneracionX) August 8, 2026

Un choque de cifras que ya es una acusación de mentira

Vivas no se ha limitado a corregir al Gobierno: le ha acusado directamente de faltar a la verdad. «No se puede decir que hay 2.500 personas en Ceuta cuando la realidad establece que son entre 8.000 y 11.000», ha declarado este sábado, calificando la situación de «absolutamente insostenible» y exigiendo al Ejecutivo que «cuente la verdad» antes de tomar ninguna decisión sobre traslados, acogida o regularización.

l presidente ceutí ha sido tajante sobre el destino de quienes permanecen en la ciudad: «Aquí no va a haber papeles», ha advertido, defendiendo que la única salida viable pasa por el retorno a Marruecos a través de la frontera de El Tarajal, con garantías reforzadas y sin margen para la improvisación. Según los datos que maneja la propia Ciudad Autónoma, al menos 1.300 de las personas que siguen en Ceuta son menores, lo que mantiene el sistema de acogida en un estado de desbordamiento que las cifras oficiales de Interior simplemente no reflejan.

Esta discrepancia no es irrelevante. Cambia la interpretación política, modifica la magnitud real del problema y pone en evidencia una gestión que sigue atrapada entre los retornos a Marruecos, la ausencia de un recuento fiable y el debate sobre quién alertó a quién y en qué momento.

El Gobierno, por su parte, mantiene una narrativa mucho más moderada sobre el alcance del episodio y ha llegado a rechazar que Vivas le hubiera alertado con una advertencia formal sobre la magnitud exacta del desbordamiento antes de que se produjera. Ese matiz, en el terreno político, equivale casi a tener la frontera bien cerrada: altera por completo la distribución de responsabilidades.

La llamada que Sánchez no cogió

La secuencia de los hechos previos al estallido es, si cabe, todavía más comprometida para Moncloa. Según ha reconstruido El Español, Vivas intentó comunicarse telefónicamente con Pedro Sánchez el lunes 27 de julio, tres días antes de que se produjera el asalto masivo del 30 de julio, para alertarle de una situación que calificó ante su entorno como «desbordante». El presidente del Gobierno no llegó a coger el teléfono: fue su jefe de Gabinete quien finalmente respondió a la llamada y, según las mismas fuentes, restó importancia a la advertencia. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha calificado lo ocurrido de «malentendido» o «mala explicación», sosteniendo que la conversación con el jefe de Gabinete versó sobre «una situación desbordante» y la difícil coyuntura migratoria derivada de la sentencia del Tribunal Supremo sobre la imposibilidad de las devoluciones en caliente a personas interceptadas en el mar, pero no sobre una llegada masiva inminente con cifras concretas. Pérez Triano ha llegado incluso a negar de forma expresa, según recoge El Pueblo de Ceuta, que Vivas alertara a Moncloa de una entrada masiva: «Eso no es cierto», ha declarado.

Fuentes del entorno de la Ciudad Autónoma insisten, sin embargo, en que la alerta trasladada a Moncloa —y hasta a cinco ministerios distintos, según ha podido saber El Español— fue mucho más precisa de lo que reconoce el Gobierno, y subrayan un detalle que consideran revelador: Ceuta solo ha llamado directamente a Moncloa en dos ocasiones en los últimos años, en la crisis de 2021 y en esta, «porque era grave». Este hilo conecta con un aspecto crucial: la sensación, compartida por policías y guardias civiles sobre el terreno, de que las administraciones actuaron tarde. Policía Nacional, Guardia Civil y sus asociaciones profesionales denunciaron un colapso operativo, caos y descontrol absoluto durante la llegada masiva de migrantes a nado desde Marruecos, con entradas que en los momentos más críticos resultaba imposible cuantificar con precisión hora a hora.

La cuenta pendiente: cuántos quedan y qué hacer con ellos

El dilema actual no radica únicamente en cuántas personas entraron el 30 de julio, sino en cuántas siguen en Ceuta diez días después. Vivas sitúa la cifra entre 8.000 y 11.000; el Gobierno la reduce a 2.500. Entre ambos extremos hay una distancia política enorme y, sobre todo, una incómoda realidad administrativa: sin datos fiables, cualquier plan de retorno, acogida o traslado está condenado al fracaso antes incluso de diseñarse. Si la ciudad autónoma no conoce con exactitud cuántas personas tiene dentro de sus límites, tampoco puede planificar alojamiento, control documental, atención humanitaria ni traslados con una mínima garantía. En Ceuta, cada error de cálculo se traduce en minutos, no en semanas.

Marruecos, El Tarajal y el efecto dominó

En este episodio destaca una constante: Marruecos. Varios medios informan de que el espigón de El Tarajal se transformó en una brecha difícil de contener, con miles de personas cruzando o esperando poder hacerlo, y fuentes policiales llegaron a mencionar una cola de más de 5.000 personas al otro lado de la frontera en los momentos más críticos. Este detalle explica por qué la discusión ha evolucionado de ser meramente migratoria a convertirse en una cuestión geopolítica de primer orden. Ceuta no está gestionando una llegada aislada, sino las consecuencias de una relación fronteriza que se activa y se apacigua en función de la temperatura política entre Madrid y Rabat. Y cuando esto ocurre, la ciudad se convierte en el epicentro, con mucho menos margen de maniobra del que Moncloa querría reconocer en público.

Una ciudad con miedo, no una ciudad normalizada

Más allá del baile de cifras, lo que ninguna nota de prensa gubernamental logra maquillar es el estado de ánimo real de la ciudad. La Junta de Portavoces de la Asamblea de Ceuta —integrada por PP, PSOE, Vox, MDyC y Ceuta Ya!— pidió ya el pasado 30 de julio, en una reunión extraordinaria y con una unidad política prácticamente inédita, que el Gobierno central declarase el estado de interés para la Seguridad Nacional previsto en el artículo 23 de la Ley 36/2015, cerrase la frontera de El Tarajal y desplegase al Ejército. Que hasta el PSOE local se sumara a esa petición dice mucho sobre la gravedad percibida sobre el terreno, muy alejada del tono institucional que manejan los portavoces de Moncloa. Los propios partidos ceutíes describieron un «salto cualitativo» en la crisis, con nuevas oleadas masivas sorteando a pie el espigón de El Tarajal.

Diez días después, esa sensación de excepcionalidad no ha remitido: miles de personas sin identificar continúan en las calles, la Fiscalía investiga agresiones sexuales denunciadas por las propias migrantes, la morgue de la ciudad sigue gestionando un número de cadáveres muy superior al habitual, y las propias fuentes de la Delegación del Gobierno reconocen «disturbios» y centenares de atenciones de emergencia por riñas y peleas cada semana. Ceuta, en definitiva, no vive una postcrisis en fase de normalización, como quiere transmitir el Gobierno, sino una crisis abierta que simplemente ha dejado de ser noticia de portada cada día, sin haber dejado de ser, para quienes la habitan, una ciudad invadida y con miedo.

La crisis de 2026 ha reavivado la memoria de la de 2021, cuando se reportaron más de 10.000 entradas irregulares en Ceuta, aunque esta vez la cifra de cruces del 30 de julio —72.000, según Interior— la ha multiplicado varias veces.

La ciudad cuenta con poco más de 83.000 habitantes, así que cualquier entrada masiva de personas altera de inmediato su equilibrio demográfico y logístico: los 8.000-11.000 que cita Vivas equivaldrían a cerca del 10% de la población censada.

Al menos 1.300 de quienes permanecen en Ceuta son menores, según los datos manejados por la Ciudad Autónoma, lo que mantiene el sistema de acogida al límite de su capacidad.

El debate sobre las devoluciones en frontera volvió a ser un tema central tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre los migrantes interceptados en el mar, que el propio Gobierno reconoce como parte del contexto de la alerta trasladada por Vivas.

El Tarajal, que suele mencionarse en los titulares como un simple punto fronterizo, se ha convertido de nuevo en el emblema de cada crisis entre España y Marruecos.

Finalmente, Ceuta enfrenta una paradoja muy particular: una ciudad pequeña, con problemas enormes, que cada cierto tiempo obliga a Madrid a dirigir su mirada al sur, más de lo que desearía. La diferencia, esta vez, es que el propio presidente de la ciudad ha puesto nombre a lo que antes se insinuaba: no es que el Gobierno gestione mal la crisis, es que —según Vivas— está mintiendo sobre su tamaño real mientras la ciudad, con miedo, sigue esperando una respuesta que llegue a tiempo.