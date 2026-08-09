El reportero Cake Minuesa salta a nado las ridículas boyas ‘disuasorias’ de Sánchez y Marlaska en Ceuta: ya se están desinflando

Hay imágenes que valen más que mil palabras.

Y este vídeo es la prueba.

El reportero Cake Minuesa muestra cómo se salta, sin ninguna dificultad, la barrera de boyas «disuasorias» que el Gobierno Sánchez y el atolondrado Marlaska instalaron a toda prisa en Ceuta tras la masiva invasión del 30 de julio de 2026.

Boyas que, además, ya han empezado a desinflarse.

Hay escenas que valen más que cien ruedas de prensa, y esta es una de ellas.

El reportaje: aletas, una cámara y ningún obstáculo

El Gobierno, tras la invasión de Ceuta —«no detectada por nuestros servicios», según reconoció el propio Marlaska—, instaló boyas «disuasorias» en la frontera marítima. Su objetivo, según informó el Ejecutivo, era evitar la llegada de inmigrantes a nado.

OKDIARIO ha comprobado sobre el terreno la poca dificultad real que existe para pasar de Marruecos a España a través de ellas. Con unas aletas y una cámara, el reportero Cake Minuesa llegó hasta las boyas de la frontera y demostró que sirven, más bien, como punto de descanso para continuar el camino: en su caso, de regreso a España, pero se podría cruzar igual de fácil en sentido contrario. «Esas boyas “disuasorias” en ningún momento entorpecen el paso a nadie», resume el reportaje, «sino que solo sirven de salvavidas para cuando miles de marroquíes lo vuelvan a intentar».

Sentado sobre ellas, el propio reportero pudo observar el despliegue de soldados que sí impide, esta vez, el acceso a los migrantes. Allí, la Guardia Civil le advirtió: «No es ilegal que usted esté ahí, pero los gendarmes se están poniendo nerviosos». A la vuelta, sobrevoló un helicóptero; «sería gracioso que viniera por el reportaje y no cuando entraron 80.000», ironiza OKDIARIO. La conclusión del propio medio es tajante: «Estas boyas no son disuasorias. Aquí lo único disuasorio son los gendarmes en Marruecos, el Ejército y la Guardia Civil en España».

🚨 EL INVENTO DE ALIEXPRESS SE DESINFLA: LA BOYA ANTIAVALANCHA DE SÁNCHEZ EN CEUTA YA ES UN CHISTE INTERNACIONAL 🇪🇸 Aquí tenéis la cruda realidad en vídeo. La barrera flotante que la Moncloa vendió como el "blindaje definitivo" de la frontera sur se está desinflando por momentos… — Miguel Pader 🇪🇸 (@MPSnoserinde) August 8, 2026

Qué son realmente estas boyas: dimensiones, material y coste

Conviene precisar en qué consiste exactamente esta infraestructura, más allá del vídeo. Según ha podido confirmar el Ministerio del Interior y ha detallado El Español en su Observatorio de la Defensa, la barrera instalada frente al espigón de El Tarajal combina una estructura hinchable neumática reforzada de aproximadamente 500 metros de longitud con una línea de boyas marinas ancladas al fondo mediante cadena y muerto. El conjunto sobresale entre 30 y 70 centímetros sobre la superficie del agua y se sumerge hasta un metro de profundidad, con un paso habilitado para las embarcaciones de la Guardia Civil. Se montó en menos de 24 horas tras el anuncio de Pedro Sánchez durante su visita a Ceuta el 31 de julio, con la coordinación de Salvamento Marítimo (Sasemar) y el apoyo técnico de la Armada —a través del Centro de Buceo de la Armada en Cartagena y la Unidad de Buceo de Cádiz, dependiente del MARDIZ— y de la Guardia Civil.

Sobre el coste, el Gobierno no ha hecho pública una cifra desglosada del contrato de emergencia con el que se ha financiado este despliegue concreto, lo que añade opacidad a una operación ya de por sí improvisada. La única referencia disponible es más amplia y no equivalente: el propio Ministerio del Interior ha reconocido una inversión acumulada de unos 80 millones de euros en los últimos años en «renovación perimetral» e «innovación tecnológica» de las fronteras de Ceuta y Melilla en su conjunto, una partida que incluye vallas, sensores y otros elementos, y que en ningún caso debe confundirse con el precio específico de estos 500 metros de plástico y anclajes desplegados en 24 horas.

Característica Dato Longitud ≈ 500 metros Material Estructura neumática (hinchable) reforzada + línea de boyas ancladas Altura sobre el agua Entre 30 y 70 centímetros Profundidad sumergida Hasta 1 metro Tiempo de instalación Menos de 24 horas Coordinación Salvamento Marítimo, con apoyo de la Armada y la Guardia Civil Objetivo declarado Habilitar el rechazo en frontera tras la sentencia del Supremo de 8 de julio Coste específico No publicado por el Gobierno

El objetivo real: una barrera para la ley, no para el mar

Porque el propósito de estas boyas nunca fue, en rigor, impedir físicamente que nadie las cruzase a nado, algo que el reportaje de Cake Minuesa demuestra sin lugar a dudas. El verdadero objetivo, reconocido por el propio Gobierno, es jurídico: la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio ratificó que la Ley de Extranjería no permite aplicar el rechazo en frontera —las devoluciones en caliente— a quienes llegan a nado sin atravesar antes ningún elemento de contención física. La solución de Interior, según ha admitido el propio Marlaska, fue instalar «una barrera neumática y luego una segunda de boyas» para poder devolver de inmediato a quienes la cruzasen, cumpliendo así, sobre el papel, con la letra de la sentencia. El problema es que entre el fallo judicial y la instalación efectiva de la barrera transcurrieron 22 días, y la avalancha del 30 de julio —72.000 personas cruzando la frontera en apenas unas horas— se produjo apenas tres semanas después del fallo. Marlaska sostiene que «se ha actuado rápidamente»; los hechos, y el vídeo de OKDIARIO, sugieren justamente lo contrario.

Un despropósito que ni siquiera cubre el punto más vulnerable

Hay imágenes que valen más que cien ruedas de prensa. El vídeo que acompaña este reportaje es una de ellas. En teoría, la barrera flotante instalada por el Gobierno para reforzar la frontera marítima de Ceuta debía simbolizar el control del Estado sobre una de las fronteras exteriores de Europa. En la práctica, lo que muestra es algo muy distinto: una infraestructura que ni siquiera cubre por completo el paso entre las rocas y el inicio de la propia barrera, dejando un hueco perfectamente visible por el que pueden pasar personas a nado. Si esa separación que se aprecia en la imagen responde realmente a la instalación definitiva y no a una situación temporal durante labores de montaje o mantenimiento, la pregunta es inevitable: ¿quién diseñó semejante despropósito? ¿Quién dio por buena una obra que deja precisamente el punto más vulnerable sin proteger? Y, para colmo, según denuncian testigos sobre el terreno, varios tramos de la estructura hinchable ya han empezado a desinflarse apenas unos días después de su instalación.

La escena resulta difícil de explicar a cualquier ciudadano. Mientras el Gobierno insiste en transmitir un mensaje de firmeza, la realidad ofrece una estampa que roza el esperpento. Una barrera cuya finalidad es impedir el paso, pero que deja varios metros abiertos junto a las rocas y que se desinfla al poco de montarse, termina convirtiéndose en el símbolo perfecto de una política migratoria basada más en la propaganda que en la eficacia.

El reflejo de una actitud, no un incidente aislado

Pero el problema no son únicamente las boyas. Son el reflejo de una actitud: la de un Ejecutivo que lleva años reaccionando tarde, improvisando constantemente y evitando reconocer que Ceuta y Melilla soportan una presión migratoria extraordinaria. Cada nueva entrada masiva se despacha con declaraciones solemnes, promesas de cooperación con Marruecos y apelaciones a la solidaridad europea, mientras los hechos desmienten una y otra vez ese discurso. La primera obligación de cualquier Estado es garantizar la integridad de sus fronteras, no por hostilidad hacia quienes intentan cruzarlas, sino porque sin fronteras seguras desaparece uno de los pilares básicos de la soberanía nacional. Ningún país serio permitiría que una instalación destinada a impedir accesos ilegales presentara, como parece demostrar este reportaje, un hueco tan evidente y una vida útil tan corta.

La responsabilidad política no puede esconderse detrás de informes técnicos ni de comunicados cuidadosamente redactados. Cuando se invierten recursos públicos —aunque el Gobierno no diga cuántos exactamente— para reforzar una frontera, los ciudadanos tienen derecho a exigir que ese dinero sirva para algo más que para obtener fotografías oficiales y titulares de ocasión. A ello se suma la sensación de abandono que perciben muchos ceutíes: España defiende en Ceuta no solo una ciudad autónoma, sino también la frontera sur de la Unión Europea, y sin embargo la respuesta comunitaria continúa siendo tibia, mientras el Gobierno español parece resignado a gestionar las consecuencias en lugar de afrontar las causas.

Vivas: «Aquí no va a haber papeles»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha estimado que todavía hay entre 8.000 y 11.000 personas migrantes en la ciudad, ha señalado a Marruecos como posible responsable de la crisis y ha reclamado que se blinden las fronteras «con todas las garantías»: «Aquí no va a haber papeles» ni salidas a la península, ha asegurado. Vivas ha pedido incrementar el número de efectivos de las fuerzas de seguridad, desplegar medios y recursos «de todo tipo» en extranjería para lograr un «retorno inmediato» y mantener al Ejército en las calles para transmitir «seguridad». «No puede ser que la frontera de Europa, que la frontera de España, que la frontera de Ceuta, esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca. Necesitamos garantías absolutas en ese sentido», ha criticado.

Las imágenes de estos días vuelven a demostrar que las fronteras no se defienden con eslóganes. Se defienden con planificación, medios adecuados y decisiones políticas coherentes. Si la barrera de boyas presenta realmente el hueco que muestra el reportaje —y se desinfla, además, a los pocos días—, será difícil encontrar una metáfora más precisa del estado de la política fronteriza del Gobierno: mucho anuncio, mucha propaganda y demasiados agujeros. Porque las fronteras de una nación no pueden protegerse con parches. Y cuando esos parches, además, dejan abierta la puerta por la que precisamente debía impedirse el paso, dejan de ser una solución para convertirse en el monumento más elocuente a la negligencia política.