¡Arde Ceuta!: La ciudad sale a la calle en masa para exigir la dimisión de Pedro Sánchez

La plaza de la Constitución dese convirtió este domingo en el punto de encuentro de una multitudinaria protesta ciudadana contra la gestión de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad. La concentración, convocada bajo el lema «Basta ya. Ceuta no se rinde» , reunión a millas de personas cuando se cumplen diez días de la entrada masiva registrada el pasado 30 de julio.

La organización elevó la asistencia por encima de los 10.000 participantes, mientras que la Policía Nacional calculó una cifra superior a 5.000. La movilización fue promovida conjuntamente por las comunidades cristianas, musulmanas, hebreas e hindúes, junto con la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta.

Durante algo más de una hora, los manifestantes ocuparon la plaza con banderas españolas y de Ceuta, pancartas y consignas dirigidas a las autoridades. La protesta se desarrolló sin incidentes y bajo un ambiente reivindicativo, aunque los convocantes insistieron en la necesidad de preservar la convivencia y evitar cualquier enfrentamiento.

Una convocatoria transversal

La concentración quiso presentarse como una respuesta común de la sociedad ceutí, al margen de las diferencias políticas o religiosas. Los organizadores defendieron que las distintas comunidades comparten una misma ciudad, unas preocupaciones similares y la responsabilidad de reclamar soluciones ante una situación que consideran insostenible.

Entre los asistentes estuvo el presidente de Ceuta, Juan Vivas, acompañado por miembros de la Asamblea y representantes de varias formaciones políticas. También participaron representantes de Ceuta Ya!, el PSOE y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC). Vox no acudió a la convocatoria.

La ausencia más señalada fue la del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. Su nombre fue coreado en varias ocasiones por los manifestantes, que reclamaron su dimisión y exigieron que comparezca ante la ciudadanía.

A lo largo de la tarde se escucharon consignas como “Basta ya” , “Ceuta española” , “Ceuta no se rinde” y “Sánchez, dimisión” , además de mensajes a favor de la expulsión de quienes se encuentran en situación irregular.

“Ceuta es España”

El momento central de la jornada fue la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta” , a cargo de Ramesh Chandiramani, presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta y portavoz de las entidades convocantes. El acto estuvo precedido por la interpretación del himno nacional.

El documento comenzó con una afirmación tajante: “Ceuta es España” . A partir de ahí, reivindicó el carácter plural de la ciudad, formado durante generaciones por personas de distintas religiones, culturas y procedencias.

«Somos ceutíes. Somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo», proclamó Chandiramani ante los asistentes.

El manifiesto calificó de “extraordinariamente crítica” la situación actual y denunció lo que considera una vulneración de la integridad territorial. Las comunidades religiosas y la Federación de Vecinos reclamaron al Gobierno central, a las instituciones europeas y al resto de administraciones una actuación “inmediata, decidida y proporcionada”.

Entre sus demandas figuran el refuerzo de los recursos humanos y materiales, una atención prioritaria a la frontera y una estrategia estable que permita garantizar la seguridad, la asistencia humanitaria y el funcionamiento de los servicios públicos.

“Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa”, señala el texto.

Llamamiento a la convivencia

El manifiesto también trató de desvincular la protesta de cualquier mensaje de rechazo hacia las personas migrantes. “Esta llamada no nace del rechazo a nadie, sino de la responsabilidad hacia todos”, afirmó Chandiramani.

Los convocantes defendieron que proteger la convivencia exige combinar la dignidad de quienes llegan a la ciudad con la seguridad de la población, la protección de los servicios públicos y la cohesión social. Asimismo, aseguraron que las cuatro comunidades religiosas desean contribuir a la búsqueda de soluciones y apelaron a valores como la paz, la solidaridad, la justicia y la fraternidad.

El acto concluyó con un llamamiento a las administraciones para que actúen con “responsabilidad, compromiso y respuestas”. A los ciudadanos se les pidió mantener la calma y la unidad, mientras que el mensaje final volvió a resumir el espíritu de la convocatoria: “Ceuta no se rinde, Ceuta no se divide y Ceuta no pierde la esperanza” .

Marcha hasta la Delegación

Tras finalizar la concentración oficial, parte de los asistentes iniciaron una marcha espontánea hacia la Plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno.

Allí volvieron a exigir la salida de Miguel Ángel Pérez Triano y lanzaron críticas contra el Ejecutivo central, el presidente Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. También reclamaron el retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva y protestaron contra la presencia irregular de extranjeros.

La Policía Nacional desplegó un dispositivo de seguridad en los alrededores del edificio, con varios vehículos y agentes antidisturbios, además de restringir el acceso a la sede. Los manifestantes permanecieron más de media hora en la plaza a la espera de que el delegado del Gobierno saliera al exterior, algo que finalmente no ocurrió.