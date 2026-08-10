Mohamed VI exige a España que devuelva a Marruecos a todos los MENAs, porque son ‘niños marroquíes’

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha reclamado a España la devolución de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en Ceuta y en otros centros de acogida del país. La petición se produce después de la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma durante los días 30 y 31 de julio.

En declaraciones al medio marroquí Hespress, Ouahbi aseguró que Rabat activará tanto los mecanismos legales como los canales políticos para conseguir el retorno de estos menores. El ministro sostuvo que Marruecos mantiene su compromiso de recuperar a todos los niños, adolescentes y jóvenes que se encuentren en territorio español alejados de sus familias.

El responsable de Justicia acusó a las autoridades españolas de tener responsabilidad sobre la situación de los menores y reclamó una respuesta rápida y coordinada. Según defendió, su regreso debe llevarse a cabo mediante procedimientos institucionales que permitan confirmar sus identidades y garantizar que vuelvan con sus familiares.

Ouahbi también insistió en que el entorno familiar y el propio país de origen ofrecen las mejores condiciones para el futuro de estos jóvenes. La cuestión, añadió, ya ha sido abordada con su homólogo español, con quien se han analizado las vías jurídicas y administrativas para facilitar las repatriaciones sin deteriorar la cooperación entre Madrid y Rabat.

Ceuta pide medidas extraordinarias

Mientras Marruecos reclama el regreso de los menores, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha solicitado al Gobierno central un plan urgente para afrontar la situación de los miles de migrantes que todavía permanecen en la ciudad.

Tras reunirse con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Vivas calculó que entre 8.000 y 11.000 personas continúan en Ceuta después de la crisis fronteriza. El presidente ceutí pidió priorizar la recuperación de la normalidad y agilizar los procedimientos de expulsión de quienes entraron irregularmente y no han regresado a Marruecos.

Vivas propuso habilitar un espacio específico que funcionara como centro de internamiento de extranjeros durante la tramitación de los expedientes. A su juicio, esta medida permitiría atender las necesidades básicas de los migrantes y evitar que permanezcan en las calles mientras se resuelve su situación administrativa.

El dirigente autonómico describió un escenario marcado por la falta de alojamiento y de recursos suficientes, y advirtió de las dificultades que afrontan los servicios públicos. También reclamó un refuerzo urgente de las áreas de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía, así como más medios sanitarios para hacer frente a la presión asistencial.

Reclama un mando único

Además de recursos materiales y humanos, Vivas pidió la designación de un mando único que coordine la respuesta de todos los ministerios implicados y del Gobierno de Ceuta. Ese responsable debería dirigir el plan, supervisar su ejecución y evaluar sus resultados, según explicó.

El presidente ceutí exigió también que el Ejecutivo transmita un mensaje claro sobre la seguridad de la frontera. Vivas aseguró que los hechos ocurridos el 30 de julio no deben repetirse y defendió que España dispone de los medios necesarios para proteger la integridad territorial de Ceuta y garantizar el control fronterizo.

Durante la avalancha migratoria, que dejó decenas de fallecidos, decenas de miles de personas accedieron irregularmente a la ciudad desde Marruecos. Más de 70.000 fueron devueltas posteriormente al país vecino, mientras otras miles permanecieron en territorio español.