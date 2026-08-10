Sánchez, Begoña y la bicoca de las vacaciones en La Mareta a cuenta del sufrido contribuyente español

A chupar del frasco, que paga el sufrido contribuyente.

Y a los de Ceuta, que les vayan dando.

Pedro Sánchez y Begoña Gómez vuelven a poner La Mareta en el ojo del huracán veraniego.

Lo llamativo no es solo la factura —acondicionamiento, seguridad, manutención—, sino el contraste con la norma no escrita que rige en la mayor parte de Europa: allí, primeros ministros y presidentes se pagan sus vacaciones de su propio bolsillo. En España, año tras año, las paga el contribuyente.

Y eso, dicho sin rodeos, es de una caradura notable.

De acuerdo con lo publicado por El Debate, el palacio en Lanzarote no solo actúa como mansión vacacional del presidente, sino que también representa un foco de gasto público que incluye acondicionamiento, seguridad y estancia, avivando una discusión recurrente: ¿cuánto de este descanso privado acaba financiado por el Estado? La imagen es impactante y resulta incómoda para el Gobierno: una residencia oficial, bajo la premisa de usos institucionales, se transforma cada verano en escenario de vacaciones familiares con la factura a cargo de todos los contribuyentes.

La polémica no surge de una mera intuición política ni de un choque de titulares. Vuelve a aflorar porque el historial de gastos vinculados a La Mareta ya había empezado a salir a la luz en reportajes anteriores de medios como El Economista, OKDIARIO, Vozpópuli, The Objective y Periodista Digital, que subrayaron desembolsos significativos en mantenimiento, alojamiento, transporte y obras de acondicionamiento. El patrón irrita a un amplio sector de la opinión pública: una residencia de alto nivel, un despliegue de seguridad caro y una opacidad recurrente sobre quién acompaña al presidente y bajo qué criterios se sufraga cada gasto.

Lo que hacen —y pagan— el resto de líderes europeos

Y aquí es donde el contraste se vuelve insostenible para el relato oficial. Como recordaba ya El Debate en un reportaje sobre quién paga las vacaciones de los presidentes y primeros ministros de Europa, «en España los presidentes pueden disfrutar de sus vacaciones de forma gratuita, a diferencia del resto de Europa, donde los primeros ministros se costean sus viajes». No es una anécdota aislada, sino la norma: Angela Merkel viajó cada verano desde 2008 hasta su retirada a La Gomera en vuelo comercial, como una turista más, y pagó de su bolsillo el billete, el hotel y sus excursiones de senderismo. Giorgia Meloni y Friedrich Merz optan por alojarse en propiedades privadas, sin recurrir a residencias institucionales ni a otros recursos del Estado, según ha recogido Demócrata. Emmanuel Macron utiliza el Fuerte de Brégançon, residencia oficial de verano de los presidentes franceses, pero con una rendición de cuentas sobre esos gastos notablemente más transparente que la española. Incluso Donald Trump veranea en Mar-a-Lago, una propiedad que es suya, no del erario estadounidense.

El contraste resulta aún más incómodo si se repasa la propia hemeroteca de Sánchez: en el verano de 2023, en pleno bloqueo político tras las elecciones generales, el propio presidente optó por coger un vuelo comercial hasta Marrakech y, según trasladó entonces Moncloa, «él mismo se encargaría de correr con los gastos». Fue una excepción dentro de una tradición —instaurada por Felipe González con Las Marismillas, en Doñana— que Sánchez ha retomado con creces desde entonces: Patrimonio Nacional ha gastado más de 100.000 euros en cinco temporadas de vacaciones presidenciales solo en la finca de Doñana, antes incluso de sumar las facturas de La Mareta.

Un palacio oficial, no una casa de verano cualquiera

La Mareta no es un hotel de lujo, aunque a veces dé esa impresión por el debate que provoca. Es una residencia estatal bajo la gestión de Patrimonio Nacional, ubicada en Costa Teguise (Lanzarote), un complejo de unos 30.000 metros cuadrados con dos piscinas, un lago artificial, instalaciones deportivas, helipuerto y acceso directo al Atlántico —un enclave que el rey Hussein de Jordania regaló a Juan Carlos I en 1989 y que hoy forma parte del patrimonio del Estado—, destinada oficialmente a visitas institucionales o estancias relacionadas con el cargo del Ejecutivo. Justamente por eso, cada verano que Sánchez se instala allí resurge una pregunta sencilla pero políticamente incómoda: ¿dónde termina la logística del Estado y dónde empieza el disfrute familiar?

Las cifras conocidas hasta ahora ayudan a contextualizar el asunto. Según la documentación a la que accedió OKDIARIO, una de las estancias veraniegas de Sánchez, Begoña Gómez, sus hijas, sus padres y su cuñado en La Mareta costó 26.522,17 euros al erario público, desglosados en 6.938,05 euros en «locomoción» y 19.584,12 euros en «manutención y alojamiento», según la respuesta oficial de Presidencia del Gobierno a este periódico. El Economista reveló, por su parte, que el acondicionamiento previo a una estancia reciente superó los 16.000 euros. The Objective apuntó que el Gobierno llegó a admitir gastos extra de 167.363,64 euros asociados a estancias vacacionales entre 2020 y 2023, mientras que El Debate elevó esa cifra a 159.699,62 euros «extra» solo en los gastos de lujo de La Mareta en otro periodo analizado. Y Libertad Digital Canarias ha cifrado el mantenimiento mensual del palacio en unos 10.000 euros al mes, incluso fuera de temporada vacacional. Así, el debate trasciende un solo verano: señala una costumbre bien asentada.

La polémica no está solo en el importe

El reto político no radica únicamente en cuánto cuesta la estancia, sino en cómo se justifica. Cuando el Ejecutivo presenta cifras parciales o responde con retraso, la controversia florece por sí sola, como esas telenovelas que se alargan porque nadie se atreve a cerrar la puerta de la sala. El foco se centra en la combinación de tres elementos: el uso de un bien público, la presencia de la familia extensa del presidente —padres, cuñados, hijas— y la dificultad para obtener un desglose completo de todos los gastos implicados.

Concepto Cifra publicada Medio citado Estancia familiar concreta (total) 26.522,17 € OKDIARIO — de la cual, locomoción 6.938,05 € OKDIARIO / Presidencia del Gobierno — de la cual, manutención y alojamiento 19.584,12 € OKDIARIO / Presidencia del Gobierno Acondicionamiento previo Más de 16.000 € El Economista Gasto adicional acumulado 2020-2023 167.363,64 € The Objective Gasto «extra» de lujo (otro periodo) 159.699,62 € El Debate Mantenimiento mensual del palacio ≈ 10.000 €/mes Libertad Digital Canarias Doñana, cinco temporadas (partida aparte) Más de 100.000 € Libertad Digital / Libre Mercado

Además, el asunto tiene una interpretación más amplia: el simbolismo. En un país donde el discurso de austeridad se entremezcla con la percepción de privilegios en la clase política, La Mareta se erige como recordatorio visual de la distancia entre lo institucional y la vida cotidiana. La imagen de un palacio frente al Atlántico puede tener su encanto; sin embargo, en términos de comunicación política, resulta explosiva, y más todavía cuando el resto de dirigentes europeos —desde Merkel hasta Meloni— demuestran, año tras año, que la alternativa de pagarse uno mismo el descanso es perfectamente posible.

Qué puede pasar a partir de ahora

Entre las consecuencias más probables se encuentra la presión por la transparencia. Si el Gobierno pretende aplacar la controversia, deberá proporcionar mayor claridad sobre los gastos, los criterios de uso y quién acompaña al presidente en cada estancia. Otro efecto es la erosión de la reputación: cada nueva cifra refuerza la percepción de que la presidencia disfruta de privilegios, incluso si el argumento oficial se sustenta en la necesidad de seguridad y protocolo. Por último, desde una perspectiva política, la oposición ya cuenta con un relato sencillo, fácil de repetir y complicado de desactivar, sobre todo cuando puede compararlo, sin necesidad de exagerar nada, con lo que hacen sus homólogos europeos.

También hay un aspecto menos visible, pero crucial: la seguridad. Los costos asociados al blindaje de La Mareta no siempre están claramente desglosados y constituyen parte del coste real de cualquier estancia presidencial. Aquí reside parte del debate técnico: no todos los gastos se destinan a comodidad, una parte es protección, logística y prevención. El problema surge cuando, sin una rendición de cuentas clara, todo se amalgama en una sola idea: vacaciones de lujo a expensas del contribuyente, mientras en el resto de Europa esa misma idea sencillamente no se plantea porque cada líder paga lo suyo.

Residencia oficial: no es una propiedad privada del presidente, sino un bien gestionado por Patrimonio Nacional.

Seguridad reforzada: incrementa considerablemente el coste total, aunque su desglose exacto rara vez se hace público.

Opacidad parcial: la falta de un desglose único y estable entre distintos reportajes alimenta el conflicto político.

Uso continuado: convierte el hecho en una costumbre asentada desde Felipe González, no en una excepción puntual.

Excepción europea: Merkel, Meloni y Merz se costean sus vacaciones; Macron usa una residencia oficial con mayor transparencia; España sigue siendo la anomalía.

En medio de esta controversia, Lanzarote sigue siendo uno de los escenarios más atractivos de la política española, casi como un decorado de postal con una factura que no se debe ignorar. Mientras en Madrid se discute cada céntimo de las vacaciones, en Costa Teguise las fuerzas naturales siguen dominando la escena, recordando que, en el ámbito político, incluso unas vacaciones pueden transformarse en una auditoría que promete oleadas de debate.