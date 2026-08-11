Albares es recibido en Ceuta entre gritos de «¡Sinvergüenza!» y «¡Cobarde!»

La visita de José Manuel Albares a Ceuta ha comenzado con una fuerte dosis de tensión. El ministro de Asuntos Exteriores ha sido recibido este martes entre abucheos, gritos e insultos de vecinos visiblemente indignados, que han aprovechado su llegada para expresar a viva voz su hartazgo por la situación que atraviesa la ciudad.

«¡Sinvergüenza!» y «¡Recomienda ahora otra canción!» fueron algunos de los gritos dirigidos al ministro, en una escena que refleja el profundo malestar existente entre parte de la población ceutí. Los reproches apuntaron directamente al Gobierno de Pedro Sánchez y, especialmente, a la percepción de que desde Madrid no se está dando una respuesta acorde con la gravedad de la situación.

El ambiente durante la llegada de Albares estuvo marcado por la indignación. Los ciudadanos no ocultaron su enfado y aprovecharon la presencia del ministro para trasladarle personalmente sus críticas, convirtiendo su visita en una muestra pública del creciente descontento en la ciudad autónoma.

Un recibimiento cargado de rabia

El episodio evidencia hasta qué punto la crisis migratoria ha elevado la tensión social en Ceuta. Para muchos vecinos, la llegada masiva de migrantes durante los días 30 y 31 de julio ha dejado a la ciudad al límite y ha generado una sensación de desbordamiento, inseguridad y abandono institucional.

Las críticas no se limitan a la política migratoria. Los residentes denuncian la presión sobre la sanidad y los servicios públicos, la falta de recursos asistenciales y la presencia de personas migrantes durmiendo en calles, playas y asentamientos improvisados.

En este contexto, las recientes publicaciones de ocio y recomendaciones culturales realizadas por Pedro Sánchez en redes sociales se han convertido también en objeto de indignación. De ahí que uno de los gritos dirigidos a Albares fuera precisamente una referencia sarcástica al presidente: «Recomienda ahora otra canción».

Para los vecinos que increparon al ministro, ese tipo de gestos proyectan una imagen de distancia y falta de sensibilidad mientras Ceuta afronta una situación que consideran excepcional.

«La reacción del Gobierno no ha estado a la altura»

El malestar ciudadano coincide con las críticas expresadas por el propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Tras reunirse con Albares, Vivas ha advertido de que «la reacción del Gobierno no ha estado a la altura de la exigencia de lo ocurrido».

La frase resume la frustración existente en la ciudad y refleja que el descontento no procede únicamente de las calles, sino que también alcanza a las instituciones locales.

Albares intenta rebajar la tensión

Ante este escenario, el ministro ha tratado de transmitir un mensaje de control y firmeza. Albares ha asegurado que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente volverá a Marruecos» y ha advertido a quienes pretendan cruzar la frontera de que se enfrentan a una «aventura abocada al fracaso».

El Gobierno sostiene que la colaboración con Marruecos está funcionando y que las autoridades del país vecino están aceptando los retornos con rapidez y sin exigir contrapartidas.

La prioridad ahora se centra también en los menores que permanecen en Ceuta y en la puesta en marcha de mecanismos de reagrupación familiar que permitan facilitar su retorno.

El cabreo sigue en la calle

Sin embargo, el mensaje de calma institucional contrasta con lo ocurrido a las puertas del encuentro. Los insultos y abucheos recibidos por Albares han dejado claro que una parte de la población ceutí sigue profundamente enfadada.

La visita del ministro, que pretendía trasladar la imagen de una crisis bajo control, ha terminado ofreciendo otra fotografía: la de un Gobierno que trata de dar por superada la fase más aguda mientras el cabreo continúa muy presente entre los ciudadanos de Ceuta.