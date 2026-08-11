Manu Reyes: «Cataluña vive una falsa normalidad: necesitamos seguridad, vivienda y servicios públicos»

Manu Reyes afronta una etapa política marcada por una triple responsabilidad: continúa al frente de la Alcaldía de Castelldefels, ejerce como diputado en el Parlament de Cataluña y dirige el Partido Popular de Barcelona. Una combinación de responsabilidades que le permite observar la política catalana desde el ámbito municipal, parlamentario y orgánico.

Desde Castelldefels, Reyes asegura haber situado la gestión, la seguridad y la limpieza entre las prioridades de su Gobierno municipal. Desde el Parlament, reclama que la política catalana vuelva a centrarse en los problemas cotidianos de los ciudadanos. Y desde la presidencia provincial del PP, prepara al partido para afrontar las próximas citas electorales con el objetivo de aumentar su implantación territorial.

En esta entrevista con Periodista Digital, Reyes aborda también algunas de las cuestiones que más tensión generan actualmente en Cataluña: la seguridad, el acceso a la vivienda, la inmigración, el crecimiento de Aliança Catalana y la relación entre Pedro Sánchez y los partidos independentistas.

«Lo que veo cada día en Castelldefels me sirve para trasladar al Parlament problemas reales»

Es alcalde de Castelldefels, diputado en el Parlament y presidente provincial del PP de Barcelona. ¿Cómo consigue compaginar tres responsabilidades tan importantes?

Ser alcalde de Castelldefels es una responsabilidad enorme porque es la ciudad en la que vivo y a la que quiero. Y al mismo tiempo, desde el Parlament y desde la presidencia provincial del PP de Barcelona tengo la oportunidad de defender los intereses de mis vecinos y de los ciudadanos de toda la provincia de Barcelona.

Además, intento que las tres responsabilidades estén conectadas. Lo que veo cada día en Castelldefels me sirve para trasladar al Parlament problemas reales que afectan a muchos municipios: la seguridad, la vivienda, la financiación local, la sanidad o la educación. Y desde el partido intento que los compañeros de otros municipios puedan tener herramientas para que cada ve seamos más alcaldes del PP en Cataluña.

«Hemos puesto el foco especialmente en seguridad, limpieza y atención a las personas»

¿Cuál considera que ha sido el principal logro de su gestión al frente del Ayuntamiento de Castelldefels y qué objetivos se marca para lo que queda de mandato?

Creo que el principal logro ha sido recuperar una forma de gobernar basada en la gestión y en solucionar los problemas de los vecinos. Cuando llegamos al Ayuntamiento nos encontramos cuestiones pendientes, como la aprobación del presupuesto, que llevaban demasiado tiempo bloqueadas y decidimos afrontarlas desde el primer día.

Hemos puesto el foco especialmente en tres cuestiones que los vecinos nos reclaman constantemente: seguridad, limpieza y atención a las personas. En seguridad, por ejemplo, hemos reforzado el número de agentes de la Policía Local y su presencia en la calle y los resultados empiezan a darnos la razón. Los delitos encadenan el tercer año consecutivo de descenso y llevamos una media de más del 6% del mismo.

En limpieza también hemos conseguido darle la vuelta a la situación dramática en la que se encontraba la ciudad. Más personal, nueva maquinaria y un sistema de gestión mucho más eficiente y efectivo.

«La gente está cansada de que le expliquen por qué un problema no se puede solucionar»

Como diputado en el Parlament, ¿qué iniciativas o propuestas del PP cree que tendrán un mayor impacto en la vida de los catalanes?

Tenemos que conseguir que el Parlament vuelva a hablar de los problemas reales de los ciudadanos. Y eso por desgracia hace años que no se hace. Cataluña necesita mejorar la sanidad, la educación, la seguridad, la vivienda y también la financiación de nuestros ayuntamientos.

Precisamente desde mi experiencia municipal estoy poniendo mucho énfasis en defender a los municipios. No puede ser que los ayuntamientos tengan que asumir cada vez más competencias y servicios sin recibir los recursos necesarios.

Además, en las recientes alegaciones a los presupuestos aprobados por el Govern de Illa he podido trasladar necesidades básicas para mis vecinos como: la creación de un hospital, mejoras educativas, el apoyo a los emprendedores o la posibilidad de que el Ayuntamiento de Castelldefels gestione, de una vez por todas, el Canal Olímpico.

¿Qué le trasladan los vecinos de Castelldefels cuando sale a la calle? ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?

La verdad que los vecinos de Castelldefels siempre han sido muy agradables y cercanos conmigo y desde el primer momento me he sentido muy querido y respaldado por todos ellos.

Sus principales preocupaciones no creo que difieran de la de la mayoría de familias de otros municipios. Al final a la gente le gusta la tranquilidad y eso siempre va acompañado de la defensa de la libertad, la seguridad y la correcta gestión de los servicios.

Hay una demanda muy clara de que las administraciones seamos más eficaces: la gente está cansada de que le expliquen por qué un problema no se puede solucionar; lo único que quieren es que lo solucionemos, y en eso trabajamos cada día mi equipo y yo mismo.

Para mí, escuchar a los vecinos no es algo que se haga solamente durante una campaña electoral. Forma parte de mi manera de entender la política.

«Vivimos en una falsa normalidad»

Salvador Illa insiste en que Cataluña vive una etapa de normalidad. ¿Comparte ese diagnóstico o cree que la realidad es muy distinta?

No lo comparto. Creo que vivimos en una falsa normalidad. Cómo dice el Presidente de mi partido en Cataluña, Alejandro Fernandez, mientras continúen habiendo políticos que reparten carnés de catalanidad o critiquen el lenguaje en el que se comunican lo ciudadanos, no llegaremos a vivir en una verdadera normalidad.

Yo no quiero una Cataluña permanentemente instalada en el conflicto político, pero tampoco quiero una Cataluña resignada. La normalidad debe significar que los ciudadanos tengan buenos servicios públicos, puedan acceder a una vivienda, se sientan seguros y tengan oportunidades de futuro.

«La seguridad no puede ser una cuestión ideológica. Es un derecho básico»

La inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de muchos catalanes. ¿Qué medidas propone el PP para revertir esta situación?

Lo primero es reconocer que la seguridad no puede ser una cuestión ideológica. Es un derecho básico.

Necesitamos más policías en nuestras calles, más coordinación entre Policía Local, Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, y una respuesta judicial más rápida y eficaz frente a los delincuentes reincidentes. También debemos actuar contra las ocupaciones ilegales, el incivismo y determinadas actividades que deterioran la convivencia.

En Castelldefels hemos demostrado que cuando existe coordinación policial y voluntad política los resultados llegan. Como te decía al principio, los delitos han bajado por tercer año consecutivo y esto ha sido gracias a que hemos reforzado el número de agentes de Policía Local y hemos intensificado su presencia en las calles.

Lo que no podemos hacer es aceptar como inevitable que haya ciudadanos que tengan miedo de volver solos a casa, comerciantes que sufran robos continuamente o vecinos que sientan que nadie les protege.

«El problema de la vivienda no se resuelve poniendo más restricciones»

El acceso a la vivienda se ha convertido en un problema para miles de jóvenes. ¿Qué soluciones plantea el Partido Popular frente a las políticas actuales?

El problema de la vivienda, a diferencia de lo que opina la izquierda, no se resuelve poniendo más restricciones a quienes quieren alquilar o comprar. Se resuelve haciendo más vivienda.

Necesitamos poner suelo a disposición, agilizar licencias, reducir burocracia, favorecer la colaboración público-privada, aumentar de verdad el parque de vivienda asequible y sobretodo dotar a los propietarios de seguridad jurídica frente a la lacra de la okupación que sufrimos, muy especialmente, en Barcelona y en Cataluña.

Llevamos demasiado tiempo haciendo políticas de vivienda desde la prohibición y el intervencionismo y, mientras tanto, los precios siguen siendo inasumibles para muchas familias. Hay que cambiar el enfoque: más oferta, más seguridad jurídica y más incentivos para construir y poner vivienda en el mercado.

Y hay que escuchar también a los municipios. Somos los ayuntamientos quienes conocemos el territorio y quienes sufrimos directamente las consecuencias de la falta de vivienda.

«Necesitamos una política migratoria seria, ordenada y responsable»

La inmigración vuelve a ocupar el centro del debate político. ¿Cree que Cataluña necesita un cambio en la gestión de esta cuestión?

Y no solo Cataluña. Te diría que España a nivel nacional y la Unión Europa a escala más internacional. Necesitamos una política migratoria seria, ordenada y responsable. Y creo que hay que poder hablar de inmigración sin caer ni en el buenismo ni en los discursos de odio.

Cataluña ha sido históricamente una tierra de acogida y muchas personas que han venido a trabajar y a formar una familia forman parte plenamente de nuestra sociedad. Pero la integración exige también cumplir las normas, respetar nuestra convivencia y tener capacidad para gestionar los servicios públicos.

No podemos tener una inmigración desordenada y después pedir a las CCAA y a los Ayuntamientos que solucionen solos los problemas de convivencia, vivienda o seguridad. El Estado debe asumir su responsabilidad y no abandonar a su suerte a las CCAA y los propios inmigrantes.

Y hay algo fundamental: quien viene a Cataluña a trabajar y a integrarse debe encontrar oportunidades pero sobre todo debe respetar y cumplir con las leyes.

«Estamos pagando un precio demasiado alto por la supervivencia parlamentaria de Pedro Sánchez»

Pedro Sánchez mantiene su mayoría gracias al apoyo de los partidos independentistas. ¿Qué consecuencias cree que está teniendo esa estrategia para Cataluña y para España?

Creo que estamos pagando un precio demasiado alto por una política basada en la supervivencia parlamentaria de Pedro Sánchez.

El problema es que las decisiones de Estado deberían tomarse pensando en el interés general y no en lo que necesita el Gobierno para mantenerse unos días más en el poder.

Cuando se hacen según qué concesiones particulares a determinados partidos, se rompe el principio de igualdad entre españoles y se genera una sensación de agravio.

Cataluña no necesita privilegios ni excepciones. Necesita buenas infraestructuras, financiación suficiente, seguridad, vivienda, mejores servicios públicos y oportunidades económicas. Pero no es diferente de lo que necesitan el resto de CCAA.

Yo defiendo una Cataluña fuerte dentro de una España fuerte. Y creo que esa es una posición perfectamente compatible con sentirse profundamente catalán.

«Si un vecino está preocupado por la inseguridad, tenemos que hablar de seguridad»

El crecimiento de partidos como Aliança Catalana está cambiando el panorama político. ¿Cómo interpreta ese fenómeno y qué respuesta debe dar el PP?

Es un fenómeno que no podemos ignorar ni despreciar. Cuando determinados partidos crecen es porque están conectando con preocupaciones que otros no están sabiendo atender.

Nosotros somos un partido de Estado y nuestra responsabilidad es ofrecer soluciones desde la firmeza, pero también desde el sentido común.

Si un vecino está preocupado por la inseguridad, tenemos que hablar de seguridad. Si está preocupado por la inmigración irregular, tenemos que hablar de inmigración y de cumplimiento de las normas. Si está preocupado porque sus hijos no pueden acceder a una vivienda, tenemos que darle soluciones.

El PP tiene que ocupar un espacio de centralidad, de gestión y de defensa de la convivencia. Tenemos que demostrar que se puede defender la seguridad, la identidad, la libertad y el cumplimiento de las normas sin caer en la confrontación permanente ni en los discursos de odio.

«En 2027 tenemos una gran oportunidad»

Como presidente provincial del PP de Barcelona, ¿qué expectativas tiene el partido de cara a las próximas citas electorales en Cataluña?

Soy optimista porque estamos construyendo un partido mucho más fuerte y, sobre todo, mucho más implantado en el territorio.

Barcelona es fundamental. Si queremos que el PP sea decisivo en Cataluña y que Alberto Núñez Feijóo pueda llegar a La Moncloa, necesitamos crecer aquí. Y ese crecimiento no se consigue únicamente con campañas electorales: se consigue estando en los barrios, en los municipios y al lado de los ciudadanos durante los cuatro años.

Nuestro objetivo es presentar candidaturas competitivas en el mayor número posible de municipios y conseguir más alcaldías, más concejales y más representación. En 2027 tenemos una gran oportunidad.

Yo quiero que el PP sea la alternativa de gobierno frente a quienes llevan años instalados en la confrontación y frente a quienes gobiernan sin resolver los problemas cotidianos.

«Les pediría que dejasen de pensar en sus intereses partidistas»

Si mañana pudiera trasladar una única propuesta al presidente del Gobierno y al presidente de la Generalitat, ¿cuál sería y por qué?

Les pediría que dejasen de pensar en sus intereses partidistas y pusieran por delante los intereses de los ciudadanos.

Si tuviera que concretarlo en una sola prioridad les pediría un gran pacto por la seguridad, la convivencia y una gestión ordenada de la inmigración. Creo que es una cuestión demasiado importante como para abordarla desde la confrontación política o desde posiciones extremas.

Tenemos que garantizar que las personas que llegan puedan integrarse, trabajar y formar parte de nuestra sociedad, pero también debemos garantizar la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos. Y para eso necesitamos que las administraciones tengan recursos y herramientas suficientes.

Los ayuntamientos estamos en primera línea. Somos quienes conocemos los barrios, quienes atendemos a las familias, quienes gestionamos los servicios sociales y quienes vemos directamente cuándo aparecen problemas de convivencia. No podemos pedir a los municipios que asuman solos una responsabilidad que corresponde a todas las administraciones.

Por eso creo que necesitamos una política migratoria ordenada, legal y muy humana, que combine integración con el cumplimiento de las normas, que luche contra las mafias que trafican con personas y que permita actuar con eficacia ante las situaciones de inmigración irregular.

La seguridad y la integración no son conceptos enfrentados. Una buena integración también es una política de seguridad y de convivencia. Lo que necesitamos es sentido común, coordinación entre administraciones y recursos para que nadie quede atrás y para que nuestros barrios sigan siendo espacios seguros y de convivencia.

En definitiva, no se trata de hablar de inmigración desde el miedo, sino de gestionarla con responsabilidad, humanidad y firmeza cuando sea necesario. Concluyo Reyes.