Juan Fernández acusa a Illa de convertir la educación catalana en un «desastre»

El secretario general del Partido Popular de Cataluña, Juan Fernández, ha cargado duramente contra la gestión educativa del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y ha puesto sobre la mesa una batería de datos con los que los populares pretenden demostrar el deterioro del sistema educativo catalán.

Fernández ha situado en el centro de sus críticas los 31.400 alumnos que se quedaron sin plaza de Formación Profesional en Cataluña en 2024, el récord de 900 barracones, el aumento del abandono escolar, las movilizaciones de los docentes y los problemas de planificación que han dejado a cientos de profesores sin centro asignado de cara al próximo curso.

El dirigente popular ha resumido su diagnóstico con una frase especialmente contundente: «Salvador Illa es el rey Midas del desastre. Todo aquello que toca acaba peor de como estaba antes».

Fernández considera que la situación de la educación catalana contradice el discurso triunfalista del Govern sobre la evolución de Cataluña. «Mientras Salvador Illa habla de prosperidad compartida, mientras Salvador Illa habla de que Cataluña lidera, hoy los catalanes están peor que hace dos años», ha denunciado.

31.400 alumnos sin plaza de FP

Uno de los principales datos señalados por el secretario general del PP catalán son los 31.400 alumnos que no obtuvieron plaza de Formación Profesional durante 2024.

Para Fernández, esta cifra evidencia la falta de planificación de la Generalitat ante una demanda creciente de estudios de FP. La Formación Profesional se ha convertido en una vía esencial para miles de jóvenes que buscan una formación directamente vinculada al mercado laboral, por lo que la falta de plazas supone, a juicio del PP, un problema de oportunidades para toda una generación.

900 barracones y un sistema educativo bajo presión

Fernández también ha denunciado que Cataluña ha alcanzado el récord de 900 barracones utilizados como espacios educativos.

El dirigente popular considera especialmente grave que unas instalaciones concebidas como provisionales terminen prolongándose durante años, mientras familias, alumnos y profesores continúan esperando centros definitivos.

A este problema se suma, según el PP, el incremento del abandono escolar y la conflictividad con los docentes.

El abandono escolar y las huelgas

El secretario general del PP catalán ha señalado asimismo el aumento del 13,5% en el abandono escolar, una evolución que, según los populares, debería obligar al Govern a revisar sus políticas educativas.

Fernández ha recordado también las huelgas de docentes registradas durante los últimos meses, que considera una muestra del malestar existente entre una parte del profesorado.

Para el PP, la combinación de falta de plazas, barracones, abandono escolar y conflicto con los docentes dibuja un escenario muy alejado del relato de éxito que, según denuncian, intenta trasladar el Ejecutivo de Illa.

El episodio de PISA y los 400 docentes

Fernández ha puesto además el foco en la situación de Cataluña respecto a las pruebas PISA y en los problemas de planificación de las plantillas docentes.

Los populares han denunciado que Cataluña quedó fuera de las pruebas PISA por problemas de gestión y han señalado que un error de cálculo ha dejado a unos 400 docentes sin centro asignado para el próximo curso.

Para Fernández, estos episodios demuestran que el problema no se limita a una cuestión puntual, sino que afecta a la planificación y funcionamiento ordinario del sistema educativo.

«Todo aquello que toca acaba peor»

El secretario general del PP de Cataluña ha utilizado la situación educativa como ejemplo de una crítica más amplia a la gestión de Illa.

«Salvador Illa es el rey Midas del desastre. Todo aquello que toca acaba peor de como estaba antes», ha afirmado.

Los populares extienden este diagnóstico a otros ámbitos de la Generalitat, como la sanidad, los servicios sociales, la seguridad y las infraestructuras.

El mensaje político de Fernández pretende contraponer la gestión del Govern con el discurso de prosperidad defendido por Illa.

«Mientras Salvador Illa habla de prosperidad compartida, mientras Salvador Illa habla de que Cataluña lidera, hoy los catalanes están peor que hace dos años», ha sentenciado.

Con esta ofensiva, Juan Fernández y el PP catalán buscan situar la educación en el centro de la oposición al Govern y exigir explicaciones sobre unos datos que, a su juicio, reflejan el fracaso de la gestión socialista.

Para los populares, el reto pasa ahora por dejar atrás los anuncios y afrontar los problemas concretos de alumnos, familias y profesores: ampliar las plazas de FP, acabar con los barracones, reducir el abandono escolar y garantizar que todos los docentes dispongan de una asignación adecuada antes del inicio del próximo curso.