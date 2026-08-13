El PP acorrala a Bolaños por la crisis de Ceuta: exige saber qué hizo con Marruecos mientras 11.000 marroquíes siguen en la ciudad

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP en Barcelona

El Partido Popular ha decidido elevar la presión sobre el Gobierno de Pedro Sánchez por la gestión de la crisis de Ceuta y ha situado al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en el centro de su ofensiva parlamentaria. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha anunciado que su formación ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para obligar al Ejecutivo a explicar qué gestiones ha realizado con Marruecos desde el estallido de la crisis y qué contactos ha mantenido Bolaños con su homólogo marroquí.

Los populares quieren conocer, entre otras cuestiones, qué tipo de coordinación ha existido entre ambos ministros, qué medidas jurídicas se han estudiado para abordar la situación de los ciudadanos marroquíes que permanecen en Ceuta y, especialmente, si el Gobierno ha utilizado los mecanismos de cooperación judicial existentes entre España y Marruecos.

De los Santos ha reclamado respuestas concretas y ha puesto el foco sobre los alrededor de 11.000 ciudadanos marroquíes que, según sus declaraciones, continúan en la ciudad autónoma tras la crisis.

«¿Qué tipo de coordinación ha tenido con su homólogo marroquí? ¿Tiene algún tipo de respuesta respecto de las herramientas jurídicas para devolver a los 11.000 ciudadanos marroquíes que siguen pululando por la ciudad de Ceuta?», ha planteado el dirigente popular.

La ofensiva del PP no se limita, sin embargo, a exigir información política. La formación quiere saber si el Gobierno activó los mecanismos jurídicos de cooperación con Marruecos y, concretamente, si se puso en funcionamiento la Magistratura de Enlace con el país vecino.

El PP pregunta qué ha hecho la Magistratura de Enlace

Una de las preguntas que los populares quieren trasladar al ministro de Justicia gira precisamente alrededor de la Magistratura de Enlace con Marruecos.

El PP pretende que Bolaños explique si este mecanismo fue activado tras el inicio de la crisis y qué actuaciones ha realizado el magistrado de enlace español desde el pasado 30 de julio.

La formación considera que, ante una crisis de estas dimensiones, el Ejecutivo debería haber recurrido a todos los instrumentos de cooperación judicial disponibles para coordinarse con las autoridades marroquíes.

La presión parlamentaria busca así obligar al Gobierno a abandonar, según los populares, el silencio y ofrecer información detallada sobre las actuaciones realizadas durante las últimas semanas.

El misterio de los fallecidos y desaparecidos

Otro de los puntos más delicados de la batería de preguntas presentada por el PP afecta a las víctimas mortales registradas durante la crisis.

De los Santos ha recordado que cerca de 150 personas habrían muerto y ha criticado que el Ministerio de Justicia no haya ofrecido, a juicio del PP, información suficiente sobre la situación judicial y administrativa derivada de esos fallecimientos.

Por ello, los populares quieren saber si España ha solicitado asistencia judicial a Marruecos para identificar a los fallecidos, si existe una relación oficial de personas desaparecidas y quién está coordinando jurídicamente la entrega o repatriación de los cuerpos.

Se trata de cuestiones especialmente sensibles que, según el PP, requieren respuestas institucionales y transparencia por parte del Gobierno.

La formación pretende conocer quién está llevando la coordinación jurídica de los procedimientos y qué comunicación existe entre las autoridades españolas y marroquíes.

«Bolaños guarda silencio mientras Marruecos cuestiona Ceuta y Melilla»

El PP también ha cargado contra Bolaños por su silencio después de las declaraciones del ministro de Justicia marroquí, quien habría cuestionado la españolidad de Ceuta y Melilla y puesto en duda el futuro del acuerdo de extradición entre ambos países.

De los Santos ha considerado especialmente grave que el Gobierno español no haya respondido con contundencia a esas afirmaciones.

«Nos acaba de amenazar incluso diciendo que va a romper el tratado de extradición con España, que es el que nos debería hacer posible devolver a todos estos hombres y mujeres que han saltado la valla», ha denunciado.

Para los populares, la cuestión trasciende la gestión ordinaria de la crisis migratoria y afecta directamente a la posición de España respecto a las dos ciudades autónomas.

De los Santos ha subrayado que el Partido Popular ha defendido de manera unánime la españolidad de Ceuta y Melilla y ha criticado que, dentro del Gobierno, únicamente Margarita Robles haya realizado declaraciones en esa línea.

«Ninguno de los otros ministros han hecho unas afirmaciones de esas características. Es inaceptable», ha sentenciado.

«La única ciudad que debería visitar Bolaños es Ceuta»

El dirigente popular también ha aprovechado su intervención para lanzar una dura crítica política contra el ministro de Justicia por su actividad durante las vacaciones.

De los Santos ha censurado que Bolaños aparezca en redes sociales disfrutando de sus vacaciones en el Cabo de Gata y recomendando destinos turísticos mientras, según el PP, la crisis de Ceuta continúa sin una explicación política suficiente por parte del Ejecutivo.

«La única ciudad que debería visitar es Ceuta», ha ironizado.

La frase resume el tono de una ofensiva con la que los populares pretenden contraponer la imagen del Gobierno con la gravedad de la situación que, según denuncian, continúa viviendo la ciudad autónoma.

El PP cuestiona el supuesto liderazgo internacional de Sánchez

La ofensiva del PP también se extiende a la dimensión europea de la crisis.

De los Santos ha cuestionado el relato de liderazgo internacional que el Gobierno atribuye a Pedro Sánchez y ha recordado que distintos Estados miembros de la Unión Europea han reclamado explicaciones sobre lo sucedido en Ceuta.

El dirigente popular se ha referido a una carta suscrita por 22 Estados miembros y a la llegada de una misión especial de la Comisión Europea relacionada con las áreas de Interior y Migración.

«¿Cómo es posible que el comisario de Migraciones europeo nos haya mandado una delegación para saber qué está pasando en Ceuta?», ha planteado.

Para el PP, el hecho de que Bruselas haya enviado representantes para analizar directamente la situación demuestra que la crisis no puede despacharse como un asunto exclusivamente interno.

Los populares consideran que el Gobierno debería haber comparecido ante las instituciones españolas y europeas para explicar su actuación y responder a las dudas planteadas por otros socios comunitarios.

Marlaska y Albares, señalados por no comparecer

La ofensiva parlamentaria se dirige también contra los ministros del Interior y de Exteriores.

De los Santos ha denunciado la negativa de Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares a comparecer en el Senado para dar explicaciones sobre la crisis y ha criticado las presuntas presiones ejercidas desde Moncloa sobre Margarita Robles después de que la ministra mostrara su disposición a comparecer.

«Se han habilitado los plenos necesarios, las comisiones que eran susceptibles de acoger las comparecencias, y el señor Marlaska, que es juez, se salta la Constitución a la torera», ha afirmado.

El PP pretende convertir la falta de comparecencias en uno de los principales argumentos contra la gestión del Ejecutivo.

Los populares consideran que los ciudadanos tienen derecho a conocer qué ocurrió, qué decisiones se adoptaron y qué responsabilidades corresponden a cada departamento ministerial.

De los Santos ha llevado incluso la comparación al terreno internacional: «¿Tiene algún sentido que la primera ministra danesa vaya a comparecer una semana antes que los ministros españoles ella en su país para dar explicaciones por lo que ha ocurrido en Ceuta?».

El caos del aeropuerto de Barcelona abre otro frente

La intervención del dirigente popular también ha abordado el colapso sufrido en el aeropuerto de Barcelona tras un fallo en la torre de control.

De los Santos ha reclamado explicaciones al Gobierno y ha cuestionado que una infraestructura considerada crítica pueda quedar afectada por un fallo energético que provoque la interrupción de los sistemas de control.

«Nos explican que lo que sufrió fue un fallo energético en la torre de control, un fallo energético en la torre de control en una infraestructura crítica que además cuenta con un sistema de respaldo», ha denunciado.

El PP considera especialmente preocupante que una incidencia de estas características pueda paralizar los sistemas de una instalación esencial para la seguridad aérea.

«La seguridad de un aeropuerto depende de su torre de control y ayer todos los sistemas dejaron de funcionar», ha añadido.

La formación popular sitúa este episodio dentro de un contexto más amplio de problemas en el ámbito de Transportes y apunta directamente al ministro Óscar Puente.

El PP carga contra Óscar Puente por sus enfrentamientos en redes

De los Santos ha acusado al ministro de Transportes de estar más preocupado por sus enfrentamientos políticos en redes sociales que por resolver las incidencias que afectan a los ciudadanos.

El dirigente popular ha criticado especialmente los mensajes de Puente contra distintas instituciones y personalidades y ha señalado sus enfrentamientos con la Casa Real.

«Está mucho más entretenido faltándole al respeto al jefe del Estado, a su majestad el rey Felipe VI, al que, por cierto, no han permitido viajar a Ceuta», ha afirmado.

Con ello, el PP pretende ampliar el foco de la crítica y presentar una imagen de un Ejecutivo que, a su juicio, responde a las crisis con silencio mientras sus ministros protagonizan enfrentamientos políticos en lugar de ofrecer explicaciones.

Una ofensiva para obligar al Gobierno a responder

La estrategia del Partido Popular pasa ahora por trasladar todas estas cuestiones al Congreso y al Senado y utilizar los mecanismos parlamentarios para obligar al Ejecutivo a posicionarse.

Bolaños tendrá que responder, según la ofensiva anunciada por el PP, sobre sus contactos con Marruecos, la cooperación judicial, la Magistratura de Enlace, los fallecidos y desaparecidos y la situación del tratado de extradición.

Marlaska y Albares quedan igualmente bajo presión por las reclamaciones de comparecencia, mientras que Óscar Puente se convierte en otro de los objetivos de la oposición por la gestión de Transportes y el colapso del aeropuerto de Barcelona.

El PP pretende así convertir la crisis de Ceuta en un examen político al Gobierno de Sánchez y exigir respuestas sobre una situación que, según los populares, no puede quedar reducida a declaraciones institucionales.

La pregunta que atraviesa toda la ofensiva popular es, en definitiva, qué ha hecho realmente el Gobierno durante estas semanas y por qué, ante una crisis que afecta a una ciudad española y que ha adquirido dimensión internacional, los ministros siguen sin ofrecer las explicaciones que reclama la oposición.