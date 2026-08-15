Ayuso tilda a Sánchez de «traidor» y le formula diez preguntas para que responda durante sus vacaciones

Isabel Díaz Ayuso ha aprovechado su presencia en la entrega de las Palomas de Bronce —el galardón que otorgan los bomberos de Madrid con motivo de la Virgen de la Paloma— para lanzar un órdago verbal a Pedro Sánchez. En lugar de limitarse a los protocolos festivos, la dirigente regional ha enumerado diez cuestiones concretas que, según dijo, el jefe del Ejecutivo debería contestar “a cuerpo de Rey” durante sus vacaciones.

El Gobierno ha dejado que España sea invadida por terroristas que no quiere identificar mientras seguimos en nivel 4 de alerta antiterrorista. Sánchez es un irresponsable y un traidor. Las fronteras de España se protegen. La seguridad de los españoles no se negocia. pic.twitter.com/HnfuwqrRgo — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) August 15, 2026

Un listado con carga política

El bloque de preguntas se centra en tres ejes: gastos públicos, movimientos del entorno del presidente y gestión de crisis internacionales.

Entre los puntos que Ayuso ha destacado figuran:

1. ¿Cuantos ministros viven a costa de los españoles, cuánto cuestan sus casas y cuánto cuestan sus servicios?

2. También me gustaría saber si la presidenta del Congreso se está dando la vida padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid.

3. ¿Es verdad que el hermano del presidente ha estado viviendo en La Moncloa?

4. ¿Cuántas veces han utilizado el Falcon para ir a lucrarse en dictaduras como en Venezuela o en República Dominicana?

5. ¿Es verdad que los representantes del Partido Socialista en Madrid están enfangados con las cloacas de la señora Leire cuando vayan a imputar y después puede que incluso condenen al Partido Socialista por corrupción?

6. Me gustaría saber también si es cierto que los altos cargos del PSOE han disparado sus sueldos un 150%, yo desde luego que no.

7. ¿Y qué pasa con Marruecos? ¿Por qué no se toman nunca medidas? ¿Por qué ante esa avalancha provocada y premeditada desde Marruecos, el Gobierno ha abandonado a nuestra gente? Es decir, nos abandona a todos.

8. También me gustaría saber si en algún momento va a suspender sus vacaciones ante semejantes crisis de inmigración, crisis diplomáticas, si alguien va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados, que es lo que ocurriría en cualquier país de nuestro entorno.

9. Me gustaría saber qué se oculta para que España se esté enemistando con todo Occidente, con las primeras potencias del mundo y solo podamos tener amigos en dictaduras.

10. Me gustaría saber también cuánto están costando las vacaciones, a cuerpo de Rey, del presidente del Gobierno y de todos los invitados, de todas las personas que están utilizando estas instituciones públicas, que van directamente al erario.