El Gobierno Sánchez desmantela la Guardia Civil en Cataluña para contentar a los separatistas

La controversia regresa sobre la Guardia Civil en Cataluña, siempre envuelta en un trasfondo político conocido: cada recorte que el Ministerio del Interior presenta como una reorganización es percibido por los agentes como una marcha atrás.

En un artículo publicado por Libertad Digital el 14 de agosto, Jucil advierte que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska está avanzando hacia un desmantelamiento gradual, con la intención de no incomodar al independentismo, utilizando un lenguaje burocrático que, a su juicio, oculta la verdad.

Esta denuncia no aparece de la nada. Desde hace varios meses, la asociación profesional ha estado advirtiendo sobre la disminución de efectivos, el cierre o vaciamiento de unidades especializadas, y sobre una reducción de la presencia territorial en una comunidad donde la repartición de competencias es un terreno lleno de bombas políticas y administrativas.

Además, el tema aporta una ventaja para unos y un inconveniente para otros, ya que permite hablar de seguridad, competencias y equilibrios con los socios parlamentarios sin tener que pronunciar en voz alta la palabra que más irrita, que es cesión.

Lo que denuncia Jucil

Jucil sostiene que el Ministerio del Interior emplea términos como “optimización de recursos” o “reorganización de unidades” para describir cambios que, en la práctica, resultarían en una disminución de su capacidad operativa. La asociación señala que se está llevando a cabo una “estrategia pausada pero constante” y que el impacto es visible en el terreno, no solo en la documentación oficial.

Entre las quejas más comunes del colectivo se encuentran las siguientes:

supresión o vaciamiento de unidades especializadas;

menor presencia en áreas específicas del territorio;

concentración de servicios en un reducido número de plazas;

dificultades para cubrir vacantes;

riesgo de que ciertas funciones se trasladen a cuerpos autonómicos.

La crítica principal es clara: no se trataría de una reorganización técnica, sino de un repliegue político. Y aquí radica la clave, ya que en Cataluña cualquier cambio en la seguridad estatal se analiza con lupa, tanto administrativa como parlamentariamente.

El contexto político: cada paso tiene eco en Madrid

El descontento de Jucil está relacionado con un debate más amplio sobre el papel del Estado en Cataluña. En los últimos años, la fricción entre el Gobierno central y los partidos independentistas ha convertido asuntos que parecen técnicos en temas altamente polémicos. Cerrar una plaza, trasladar una unidad o cambiar competencias dejan de ser simples decisiones administrativas y se interpretan como gestos con un significado más profundo.

La oposición ha encontrado allí un filón. Para el Ejecutivo, cualquier retirada se presenta como modernización, concentración de recursos o respuesta a necesidades reales. En cambio, para los sindicatos y asociaciones de la Guardia Civil, el patrón es otro: menos efectivos, menos visibilidad y más dependencia de estructuras ya transferidas o compartidas. El resultado es un cuerpo que mantiene funciones sensibles, pero con menos presencia física y una creciente sensación de desgaste institucional.

Qué está en juego para Interior

El Ministerio del Interior enfrenta un reto en doble dirección. Por un lado, tiene que demostrar que no se está llevando a cabo ningún desmantelamiento, sino una reorganización de los servicios para hacerlos más eficaces. Por otro, debe evitar que esta disputa afecte a una legislatura que ya se encuentra en un estado delicado, en el que cada negociación con los socios independentistas parece tener un coste visible para el aparato del Estado.

La repercusión política puede resultar incómoda. Si la versión de Jucil gana terreno, el Gobierno reforzará la idea de que la presencia de la Guardia Civil en Cataluña disminuye por razones que no tienen que ver con la seguridad. Si, en contraposición, Interior logra imponer su versión de los hechos, la discusión se mantendrá en un plano más técnico, aunque la imagen dañada difícilmente se recuperará. En este tipo de conflictos, la burocracia raramente se convierte en la heroína; al menos, logra ganar tiempo.

Las claves del choque

Elemento Versión de Jucil Versión de Interior Cambios organizativos Desmantelamiento progresivo Reorganización de recursos Lenguaje empleado Eufemismos administrativos Ajuste técnico Efecto en Cataluña Menos presencia y capacidad Mejora de eficiencia Lectura política Cesión al separatismo Gestión ordinaria

La tabla expone el núcleo del desencuentro: no se discute únicamente una estructura, sino también el significado detrás de esa estructura. Y en la política española, dicho significado a menudo importa más que los detalles administrativos.

Un conflicto que ya tiene recorrido

Resulta llamativo que el debate no se limite a esta denuncia. En los últimos meses, han surgido diversas informaciones periodísticas que apuntan a recortes, cierres o reajustes en distintas unidades de la Guardia Civil en Cataluña, siempre bajo el mismo prisma: el de una retirada paulatina frente al avance de competencias de los Mossos d’Esquadra. Esa percepción, ya sea cierta o exagerada, ha calado hondo entre muchos de los agentes.

También influye el componente simbólico. La Guardia Civil no es solo una fuerza de seguridad; en Cataluña simboliza, para algunos, la continuidad del Estado y, para otros, un recordatorio de viejas tensiones. Por esa razón, cada movimiento genera un eco notable. No se necesita una gran reforma para provocar un incendio político: una simple decisión de personal, un traslado o un cierre administrativo son suficientes para encender las alarmas.

En el fondo, este episodio recuerda a una novela clásica española: se habla de “reordenación”, pero lo que muchos oyen es “retirada”; se menciona “eficiencia”, y algunos interpretan que se está “cediendo terreno”; se habla de “normalización”, mientras que otros escuchan “desaparición”. Y como suele suceder en estas situaciones, el lenguaje lleva tanto peso como los hechos. Curiosamente, en un cuerpo que está acostumbrado a lidiar con fronteras, contrabando y montañas, la batalla puede terminar librándose en el terreno de las palabras: un debate de despacho que se transforma en una disputa de cuartel, con más humo que uniformes, pero también con efectos muy reales en el mapa de la seguridad en Cataluña.