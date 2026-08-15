Xavier Palau acusa a Larrosa de convertir la avenida Tarradellas en el «Far West» de Lleida

El líder de la oposición en la Paeria, Xavier Palau, ha cargado contra el Gobierno de Fèlix Larrosa por la situación que, según denuncia, se vive actualmente en la avenida Tarradellas, en el barrio de Cappont, junto a los Camps Elisis. El dirigente del PP asegura que los campamentos ilegales que su formación ya denunció en noviembre de 2025 no solo no han desaparecido, sino que «se han multiplicado».

Palau considera que la situación es «absolutamente insostenible» y acusa directamente al Ejecutivo socialista de haber actuado únicamente de cara a la galería. Según explica, después de la denuncia pública del PP, el Ayuntamiento llevó a cabo un desalojo de los campamentos, pero, a su juicio, aquella actuación no estuvo acompañada de una solución definitiva.

«Fue una operación de marketing y maquillaje del Gobierno socialista», ha afirmado Palau, que sostiene que el Ayuntamiento intentó transmitir la sensación de que el problema estaba resuelto. «Quisieron hacer ver que habían solucionado el problema y, hoy, la realidad les deja en evidencia: hay más campamentos que antes y, al otro lado de la avenida Tarradellas, se han multiplicado por tres», ha denunciado.

Tiendas de campaña, chabolas, hogueras y acumulación de residuos

El dirigente popular describe el espacio como una zona marcada por una «degradación absoluta». Según su denuncia, actualmente pueden encontrarse tiendas de campaña convertidas en campamentos, chabolas y construcciones improvisadas, hogueras, cocinas caseras, construcciones ocupadas y grandes cantidades de basura.

Palau también pone el foco en la acumulación de chatarra y residuos, una situación que considera especialmente preocupante por producirse junto a los Camps Elisis y en un punto de entrada a la ciudad.

Para el líder de la oposición, esta realidad proyecta una imagen de abandono que considera incompatible con el modelo de ciudad que Lleida debería ofrecer. «Convierten una puerta de entrada de la ciudad en una zona abandonada por el Gobierno municipal», ha señalado.

«Hicieron la foto del desalojo y después se olvidaron del problema»

Palau considera especialmente grave que la situación ya hubiera sido denunciada meses atrás y que, según su versión, el problema vuelva a reproducirse después de la actuación municipal.

«El Gobierno Larrosa hizo la foto del desalojo, pero no hizo el trabajo que venía después. Confundieron gobernar con comunicar que gobiernan», ha criticado.

El dirigente popular también ha cuestionado las políticas sociales del Gobierno municipal y ha reclamado explicaciones sobre los compromisos anunciados por el Ejecutivo socialista.

«¿Dónde está el famoso plan de inclusión socialista? ¿Dónde está el ascensor social del que tanto habla el Gobierno?», ha preguntado. Palau considera que «el ascensor social no puede ser un eslogan mientras hay personas viviendo en estas condiciones y espacios públicos degradados ante la pasividad del Ayuntamiento».

Una imagen que, según el PP, perjudica a Lleida

La denuncia de Palau también pone el foco en la proximidad de los Camps Elisis y en los futuros proyectos y actividades que puedan desarrollarse en este entorno.

«¿Será esta la imagen que el Gobierno quiere ofrecer cuando se haga la nueva Fira? ¿Esta es la Lleida que quiere enseñar a los visitantes, a los inversores y a los leridanos?», ha cuestionado.

El líder de la oposición considera que el problema no es únicamente estético, sino que afecta a la percepción de seguridad, orden y confianza que puede proyectar la ciudad.

«Esta realidad es incompatible con la Lleida que queremos construir. Una ciudad que tolera el desorden, la ocupación descontrolada, la venta ilegal y la degradación del espacio público no genera confianza, ni optimismo, ni nuevas inversiones», ha afirmado.

En este sentido, Palau reclama al Gobierno municipal que recupere «la autoridad, el orden y la dignidad del espacio público» y defiende que Lleida no puede asumir como normal que existan zonas donde, en su opinión, «la ley parece haber dejado de funcionar».

«Lleida no necesita más fotos ni más propaganda»

Palau ha terminado su intervención con un mensaje directo al alcalde Fèlix Larrosa y una de las acusaciones más contundentes de su denuncia.

«La pregunta es muy clara: ¿están gobernando o están comunicando que gobiernan? Porque Larrosa ha convertido Lleida en el Far West, y el epicentro de este Far West es hoy la avenida Tarradellas», ha sentenciado.

El líder de la oposición ha exigido al Gobierno municipal que abandone, según sus palabras, las «operaciones de marketing», asuma sus responsabilidades y actúe ante una situación que considera cronificada.

«Lleida no necesita más fotos ni más propaganda. Necesita un Gobierno que gobierne», ha concluido.