El PP acusa a Collboni de «jugar con fuego» al permitir asentamientos en Collserola: «No podemos esperar a una tragedia»

El incendio que este viernes arrasó 10 hectáreas de masa forestal en Collserola ha colocado de nuevo el foco sobre uno de los problemas que el Partido Popular considera más graves en la gestión del entorno natural de Barcelona: la existencia de asentamientos en plena zona forestal.

El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha lanzado un duro reproche al Gobierno municipal de Jaume Collboni y ha calificado de «irresponsabilidad mayúscula» permitir que estos asentamientos permanezcan en un espacio especialmente vulnerable a los incendios.

El dirigente popular ha reclamado al Ayuntamiento que actúe de manera inmediata y ha advertido de que esperar a que se produzca una desgracia para intervenir sería una política absolutamente irresponsable.

El incendio se declaró el viernes en la montaña de Sant Pere Màrtir, dentro del Parque Natural de la Serra de Collserola. Las llamas afectaron a una superficie de aproximadamente diez hectáreas de masa forestal y el fuego quedó completamente extinguido durante el sábado.

Los Agentes Rurales investigan ahora un asentamiento como posible punto de origen del incendio, aunque Sirera ha insistido en la necesidad de mantener la prudencia y esperar a que concluya la investigación antes de determinar oficialmente las causas del fuego.

SIRERA: «NO PODEMOS ESPERAR A QUE OCURRA UNA DESGRACIA»

Más allá de las conclusiones que puedan ofrecer los investigadores, el PP considera que el episodio plantea una cuestión política que el Gobierno de Collboni debe responder: por qué se permite que existan asentamientos en una zona forestal de alto riesgo.

«El Ayuntamiento no puede permitir asentamientos en plena zona forestal de Collserola. Tenían que haber sido erradicados mucho antes. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar», ha denunciado Sirera.

El popular considera que el incendio debería servir como una advertencia para reforzar la prevención. A su juicio, no basta con movilizar efectivos cuando las llamas ya han comenzado a avanzar: las administraciones deben identificar previamente aquellas situaciones que puedan incrementar el riesgo y actuar antes de que se produzca una emergencia.

Y es precisamente ahí donde el PP sitúa los asentamientos.

La formación sostiene que su presencia en zonas forestales supone un riesgo añadido de incendio, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas y la vegetación seca pueden favorecer una rápida propagación de las llamas.

«UN CAMBIO EN EL VIENTO PODRÍA HABER PROVOCADO UNA TRAGEDIA»

Sirera ha puesto el acento en la dimensión que podría haber alcanzado el incendio si las condiciones meteorológicas hubieran sido diferentes.

El dirigente popular ha advertido de que un cambio en la dirección del viento podría haber empujado el fuego hacia el interior de Collserola y convertir un incendio de diez hectáreas en un siniestro de «enormes dimensiones».

«Podría haber provocado una auténtica tragedia», ha señalado.

La advertencia cobra especial relevancia en un espacio como Collserola, un gran pulmón verde situado junto a una de las áreas urbanas más densamente pobladas del país. Un incendio de grandes dimensiones en esta zona no sólo tendría consecuencias medioambientales, sino que podría afectar a caminos, infraestructuras y áreas próximas a núcleos habitados.

Por eso, el PP reclama que la política municipal no se limite a apagar incendios, sino que también actúe sobre los factores de riesgo que puedan prevenirse.

EL PP QUIERE SABER CUÁNTOS ASENTAMIENTOS HAY

La polémica no se quedará, según ha anunciado Sirera, en una declaración política.

El PP exigirá al Gobierno municipal información concreta sobre cuántos asentamientos existen actualmente en Collserola, desde cuándo tiene conocimiento el Ayuntamiento de su presencia y qué actuaciones se han llevado a cabo para proceder a su desmantelamiento.

Se trata, según los populares, de determinar si el Gobierno de Collboni conocía la existencia de estos asentamientos y qué medidas había adoptado antes de que se produjera el incendio.

La formación reclama además que la respuesta municipal no consista únicamente en desalojar, sino que incluya la atención social que corresponda cuando las personas afectadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad.

El objetivo, según Sirera, debe ser doble: proteger el entorno natural y evitar que las personas desalojadas vuelvan a instalarse posteriormente en otros puntos de la zona forestal.

«SER CONDESCENDIENTE PUEDE COSTARNOS MUY CARO»

El presidente del PP de Barcelona ha endurecido todavía más su mensaje al advertir de que mantener una actitud permisiva ante los asentamientos puede terminar teniendo consecuencias graves.

«Ser condescendiente con los asentamientos puede costarnos muy caro. Con Collserola no se juega», ha afirmado Sirera.

El dirigente popular ha reconocido además el trabajo realizado por los profesionales que participaron en las labores de extinción y ha señalado que, en esta ocasión, además de contar con «buenísimos profesionales», también hubo un elemento de suerte.

«Esta vez tuvimos suerte, pero la próxima vez podemos no tenerla», ha advertido.

Para el PP, esa es precisamente la razón por la que el Ayuntamiento debe actuar antes de que se produzca un nuevo incendio y no limitarse a reaccionar cuando el fuego ya se ha declarado.

EL INCENDIO VUELVE A PONER A COLLSEROLA EN EL CENTRO DEL DEBATE

El episodio vuelve a situar la protección de Collserola en el centro del debate político de Barcelona.

La prioridad ahora es determinar cómo comenzó exactamente el incendio y qué circunstancias rodearon su propagación. Los Agentes Rurales mantienen abierta la investigación y deberán establecer si el asentamiento señalado tuvo finalmente algún papel en el origen del fuego.

Pero el PP ya ha puesto sobre la mesa otra cuestión: qué está haciendo el Ayuntamiento para evitar que situaciones similares vuelvan a producirse.

Sirera considera que Barcelona no puede permitirse esperar a que un nuevo incendio sea más grave para tomar decisiones. Y reclama al Gobierno municipal que ponga sobre la mesa un plan concreto para localizar, intervenir y evitar la reinstalación de asentamientos en zonas forestales.

«Los asentamientos deben desaparecer y el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar antes de que tengamos que lamentar una tragedia», ha concluido.

La pelota queda ahora en el tejado del Gobierno de Jaume Collboni, que deberá responder a las preguntas planteadas por el PP sobre la situación de los asentamientos en Collserola y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de este espacio natural.

Porque las diez hectáreas quemadas este viernes pueden ser, como advierte Sirera, mucho más que una cifra. Pueden ser el aviso de lo que ocurre cuando la prevención llega tarde.