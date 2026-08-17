El 17A vuelve a Barcelona: las víctimas toman Sant Jaume mientras una protesta independentista acusa al Estado de los atentados

Barcelona ha vuelto a detenerse este 17 de agosto para recordar a las víctimas de los atentados yihadistas de Las Ramblas y Cambrils. Nueve años después de aquella jornada de terror que dejó una profunda herida en la sociedad catalana, la plaza de Sant Jaume ha acogido el homenaje institucional debido a que las obras que se están realizando en el popular paseo barcelonés han impedido celebrar el acto en Las Ramblas.

El homenaje ha estado marcado por la sobriedad y el recuerdo. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; la consejera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon; representantes políticos, mandos policiales, víctimas y familiares han participado en un acto concebido para situar en el centro a quienes sufrieron directamente la barbarie terrorista.

Un minuto de silencio, la lectura de un poema y una pieza musical han conformado el núcleo de una ceremonia deliberadamente desprovista de discursos políticos. Los partidos habían acordado precisamente evitar intervenciones institucionales para impedir que la jornada derivara hacia la confrontación partidista y preservar el protagonismo de las víctimas y sus familias.

Sin embargo, la pretendida neutralidad del homenaje volvió a verse alterada por la presencia de un reducido grupo de independentistas vinculados a la Plataforma 17A, que volvió a trasladar sus acusaciones contra el Estado. Apenas una docena de personas participaron en la protesta, que, a diferencia de otros años, se desarrolló en silencio.

Las pancartas exhibidas durante el acto acusaban al Estado de estar detrás de los atentados y calificaban al Estado de «asesino». La protesta, además, quedó situada en una posición visible durante la retransmisión televisiva, convirtiéndose en uno de los elementos polémicos de una jornada concebida precisamente para evitar que la política desplazara el recuerdo de las víctimas.

El contraste no ha pasado desapercibido. Mientras las instituciones, los familiares y los cuerpos policiales rendían homenaje a quienes perdieron la vida, un pequeño grupo aprovechaba la jornada para mantener vivas unas acusaciones que siguen generando una enorme controversia y que han acompañado a los actos del 17A durante los últimos años.

Los atentados del 17 de agosto de 2017 marcaron un antes y un después en Barcelona y Cataluña. Una furgoneta irrumpió en Las Ramblas y recorrió el paseo sembrando el terror, mientras otro ataque se produjo posteriormente en Cambrils. Aquella jornada dejó víctimas mortales y numerosos heridos, además de una conmoción que todavía permanece en la memoria colectiva.

Nueve años después, el recuerdo continúa presente. Policías, servicios de emergencia, ciudadanos y, especialmente, las víctimas y sus familias volvieron a ocupar el centro de una ceremonia que pretendía ser un ejercicio de memoria y respeto.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no ha acudido presencialmente al homenaje, pero sí ha querido sumarse al recuerdo a través de las redes sociales. «No olvidamos. Ante el odio y la barbarie, más convivencia, más democracia y más paz. Mantenemos vivo el recuerdo de las víctimas», ha señalado.

La jornada ha vuelto a demostrar que el 17A continúa siendo una herida abierta. Barcelona recuerda a quienes murieron y a quienes quedaron marcados para siempre por aquella jornada de terror, mientras las instituciones tratan de mantener el homenaje alejado de la batalla política.

Pero, nueve años después, la memoria de los atentados sigue siendo también un terreno de disputa. Y este domingo, en pleno corazón institucional de Barcelona, esa tensión volvió a hacerse visible.