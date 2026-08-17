«Los de abajo»: creadores de contenido se rebelan contra la clase política y reivindican un espacio al margen de la izquierda y la derecha

La desafección hacia la política tradicional ya no se queda en las conversaciones privadas. También se está haciendo hueco en las redes sociales. Un grupo de creadores de contenido ha decidido poner nombre a ese malestar y reunir bajo una misma iniciativa a perfiles que, pese a proceder de ámbitos distintos, comparten una misma sensación: estar cada vez más alejados de los partidos y de las etiquetas ideológicas.

El proyecto se llama «Los de abajo» y su mensaje de presentación no deja demasiado margen para la interpretación: «No somos de izquierdas». Sus impulsores tampoco se presentan como una alternativa de derechas. La intención, al menos en esta primera fase, es situarse fuera de ese reparto tradicional y dar espacio a quienes no quieren sentirse representados por ninguno de los dos bloques.

Uno de los impulsores, Franxuh, ha sido el encargado de difundir algunos de los nombres que ya forman parte del proyecto. Junto a la relación de perfiles, lanzó además una invitación directa al resto de creadores: «Al resto de influencers, os estamos esperando».

Entre los nombres vinculados inicialmente a Los de abajo aparecen TelodiceAlba, Jaay Ve, Jota Redpill, Supporterina, Nerea Rodríguez, Fran Padilla, No Lies Allowed Podcast, Roman Reyes, Españoles Sin Miedo, Jota Camacho, El Noticiero Spain, Ivangel Music, Rubén Ciento Zero, Polilla de Darwin, Patri diaz, Entérate con Alba y Alberto Hispanista, entre otros.

Una respuesta al hartazgo político

Más allá de los nombres, el proyecto parte de una idea que lleva tiempo ganando presencia en las redes: el rechazo a una política entendida como una sucesión permanente de enfrentamientos entre partidos.

Los impulsores de Los de abajo pretenden reunir precisamente a quienes no quieren que cada opinión venga acompañada de una etiqueta. Criticar a un partido, defender una determinada medida o discrepar de un dirigente no debería obligar, según el planteamiento de la iniciativa, a asumir automáticamente una identidad política.

De ahí que su lema inicial resulte especialmente significativo. «No somos de izquierdas» no viene acompañado, al menos por ahora, de una reivindicación equivalente de pertenencia a la derecha. El mensaje busca romper con la lógica de los bloques y reivindicar un espacio propio.

La apuesta tiene además un elemento que diferencia a Los de abajo de los movimientos políticos tradicionales: sus protagonistas no proceden de las estructuras de los partidos, sino de las redes sociales.

Los influencers ganan peso en el debate público

YouTube, TikTok, Instagram, X y los podcasts han convertido a muchos creadores en auténticos prescriptores de opinión. Algunos cuentan con comunidades que superan ampliamente en número a las audiencias de determinados medios de comunicación y mantienen una relación mucho más directa con sus seguidores.

Ese es precisamente el terreno en el que quiere crecer Los de abajo.

Por ahora, no se presenta como un partido ni como una candidatura electoral. Tampoco se conocen todos los detalles sobre su organización o sobre las iniciativas concretas que pretende impulsar. Se trata todavía de un proyecto en construcción y habrá que esperar para comprobar si termina consolidándose como una comunidad estable o si da el salto hacia una estructura política más definida.

Lo que sí está claro es el punto de partida.

Sus promotores quieren aprovechar el alcance de las redes para reunir a personas que comparten una crítica hacia la política convencional y que no se sienten cómodas dentro de las etiquetas habituales. En un escenario cada vez más polarizado, la propuesta busca precisamente ocupar ese espacio intermedio.

De las redes a la política

El fenómeno no es menor. Durante años, la conversación política estuvo dominada por partidos, medios de comunicación y organizaciones sociales. Hoy, un creador con una cámara, un teléfono móvil y una comunidad fiel puede colocar un asunto en el centro del debate en cuestión de horas.

Los de abajo nace en ese nuevo escenario.

Su principal reto será demostrar que detrás del mensaje existe algo más que una suma de perfiles con audiencias diferentes. Para crecer tendrá que concretar qué quiere defender, qué propuestas comparte y hasta dónde llega esa voluntad de mantenerse al margen de las etiquetas tradicionales.

De momento, sus integrantes han dado el primer paso: poner en común una sensación que ya circulaba por las redes y convertirla en una iniciativa con nombre propio.

La incógnita ahora es hasta dónde llegará Los de abajo y si ese malestar que hoy se expresa en vídeos, publicaciones y podcasts terminará convirtiéndose en algo con capacidad real para influir en la política española.