José Vargas pone contra las cuerdas a Collboni: la ACVOT exige un homenaje conjunto por el décimo aniversario del 17A

Barcelona vuelve a recordar el 17A con dos actos separados. Nueve años después de los atentados yihadistas que golpearon Barcelona y Cambrils, la división en torno a la memoria de las víctimas continúa siendo una realidad. La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT) ha aprovechado este lunes el acto de homenaje organizado junto a la Plataforma 17A y Politeia para lanzar un mensaje contundente al Ayuntamiento de Barcelona: de cara al décimo aniversario, las instituciones deben dejar atrás las diferencias y concentrar todos los esfuerzos en un único homenaje a las víctimas.

El presidente de la ACVOT, José Vargas, ha reclamado al Gobierno municipal de Jaume Collboni que «se ponga las pilas» y comience a preparar desde ahora una conmemoración conjunta para el próximo año. Una petición que llega después de que, una vez más, el homenaje institucional y el organizado por las asociaciones de víctimas hayan transcurrido de manera paralela.

Para Vargas, la situación resulta difícil de entender cuando se trata de recordar a las mismas víctimas y unos mismos atentados. «Es una tontería y una aberración que el mismo día haya dos actos del mismo atentado», ha lamentado ante los medios.

La crítica de la ACVOT no se limita al actual Ejecutivo municipal. Según ha explicado Vargas, ni el anterior Gobierno de Ada Colau ni el actual, encabezado por Collboni, han querido alcanzar un acuerdo con la asociación para unificar la conmemoración.

Y el próximo año la cuestión adquiere todavía mayor importancia. En 2027 se cumplirán diez años de los atentados perpetrados en Barcelona y Cambrils, una fecha redonda que convertirá el aniversario en una de las principales citas de memoria y homenaje a las víctimas del terrorismo en Cataluña.

Dos homenajes para recordar una misma tragedia

La división de los actos ha vuelto a hacerse visible este lunes. Mientras las instituciones han celebrado su propia ceremonia, la ACVOT, la Plataforma 17A y Politeia han organizado otro encuentro de recuerdo.

Este segundo homenaje se ha trasladado este año debido a las obras que se están llevando a cabo en La Rambla. El acto se ha celebrado junto al monumento dedicado a las víctimas situado entre la avenida Meridiana y la calle Fabra i Puig.

Hasta allí se han desplazado representantes políticos y sociales, entre ellos dirigentes del Partido Popular, Vox, Ciudadanos y S’ha Acabat!, además de representantes de Sociedad Civil Catalana y miembros de los cuerpos policiales.

La imagen vuelve a poner de manifiesto una de las cuestiones que la ACVOT lleva años denunciando: la dificultad para que las distintas instituciones y asociaciones vinculadas a la memoria del terrorismo compartan un mismo espacio de homenaje.

Para las víctimas, el décimo aniversario debería servir precisamente para superar esta situación. No se trata, según el planteamiento trasladado por Vargas, de protagonismos políticos ni de disputas institucionales, sino de colocar en el centro a quienes perdieron la vida, resultaron heridos o sufrieron las consecuencias de aquellos atentados.

La ACVOT reclama que las víctimas estén en el centro

El mensaje lanzado por la asociación adquiere especial relevancia nueve años después de aquella tarde de agosto de 2017 que cambió para siempre la imagen de La Rambla.

El 17 de agosto de aquel año, una furgoneta recorrió el paseo barcelonés arrollando a los viandantes. El atentado dejó un reguero de muerte y dolor que se extendió posteriormente hasta Cambrils. Desde entonces, cada aniversario se ha convertido en una jornada de recuerdo, pero también en un escenario en el que las distintas sensibilidades políticas e institucionales han quedado expuestas.

La ACVOT considera que 2027 no puede ser una oportunidad perdida. El décimo aniversario debería permitir construir un homenaje común y evitar que las víctimas vuelvan a quedar en medio de las diferencias entre administraciones y entidades.

Por ello, Vargas ha situado al Ayuntamiento de Barcelona ante una responsabilidad concreta: comenzar cuanto antes a trabajar en una ceremonia conjunta.

La petición es clara. Que las instituciones y las asociaciones de víctimas sean capaces de sentarse, alcanzar un acuerdo y organizar un acto en el que el protagonismo corresponda exclusivamente a quienes sufrieron el terrorismo.

La polémica por las indemnizaciones

Durante sus declaraciones, el presidente de la ACVOT también se ha referido a otra cuestión relacionada con las víctimas del 17A: las informaciones sobre un colectivo de 130 afectados que asegura no haber percibido indemnización.

Vargas ha negado que existan víctimas reconocidas judicialmente que todavía no hayan cobrado las cantidades que les corresponden.

«Todas las víctimas que están en la sentencia de la Audiencia Nacional han cobrado a día de hoy la totalidad de su indemnización», ha asegurado.

Desde la asociación se ha lanzado además una invitación a cualquier persona afectada que considere que todavía no ha recibido la indemnización correspondiente para que contacte directamente con la entidad.

Vargas ha introducido, no obstante, una precisión: aquellas personas que no figuren en la sentencia y que tampoco tengan reconocida la condición de víctima difícilmente podrán acceder a las indemnizaciones establecidas en el procedimiento judicial.

La cuestión pone de relieve la complejidad que, años después de los atentados, continúa existiendo alrededor del reconocimiento administrativo y judicial de quienes sufrieron sus consecuencias.

La memoria del terrorismo no termina nueve años después

El 17A no es únicamente una fecha del calendario. Para las familias de las víctimas y para quienes sobrevivieron a los atentados, las consecuencias siguen presentes.

La reclamación de la ACVOT llega precisamente en un momento en el que comienza a perfilarse el décimo aniversario. La organización considera que todavía existe margen suficiente para preparar una conmemoración que esté a la altura de la fecha y que evite repetir la imagen de dos homenajes separados.

El mensaje de Vargas al Ayuntamiento de Barcelona es, en este sentido, inequívoco: hay que empezar a trabajar ya.

Porque si algo debería unir a instituciones, partidos y asociaciones es precisamente el recuerdo de quienes fueron asesinados por el terrorismo yihadista. Las diferencias políticas pueden tener su espacio en otros ámbitos, pero la memoria de las víctimas debería quedar al margen de ellas.

La ACVOT prepara además una exposición sobre Hipercor

La asociación también ha anunciado otro proyecto relacionado con la memoria del terrorismo en Cataluña. El próximo año tiene previsto organizar una exposición fotográfica y hemerográfica en el Archivo de la Corona de Aragón con motivo del 40 aniversario del atentado de Hipercor.

Vargas ha señalado que espera contar para esta iniciativa con la colaboración del Ministerio de Cultura y que el ministro Ernest Urtasun les ceda el espacio para poder desarrollar la exposición.

El atentado de Hipercor, perpetrado por ETA en Barcelona en junio de 1987, dejó 21 muertos y decenas de heridos y se convirtió en uno de los episodios más sangrientos de la historia del terrorismo en España.

La iniciativa de la ACVOT pretende recuperar también aquella memoria y mantener vivo el recuerdo de las víctimas.

Así, mientras Barcelona se encamina hacia el décimo aniversario del 17A, las asociaciones de víctimas reclaman que la memoria no se convierta en un terreno de división política.

El desafío para el Ayuntamiento de Barcelona será ahora demostrar si es capaz de convertir esa petición en un acuerdo. Para la ACVOT, el próximo año no debería haber dos actos, dos homenajes ni dos memorias enfrentadas.

Debería haber un solo recuerdo: el de las víctimas.