S’HA ACABAT!, la organización juvenil que se niega a olvidar a las víctimas del terrorismo en Cataluña

S’ha acabat. El propio nombre de la asociación es ya una declaración de intenciones. Y también lo es su presencia allí donde se recuerda a quienes perdieron la vida víctimas del terrorismo.

La organización juvenil catalana S’HA ACABAT! lleva años defendiendo sus posiciones frente al separatismo y reivindicando la unidad de España, la libertad y la convivencia. Una defensa que también se extiende a un terreno especialmente sensible: la memoria de las víctimas del terrorismo.

En una época en la que buena parte de los jóvenes catalanes no vivieron directamente los años más duros de la violencia terrorista, la asociación considera fundamental que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido y mantengan vivo el recuerdo de quienes fueron asesinados.

Porque el paso del tiempo no puede convertirse en una excusa para olvidar.

La presencia que no falla

La presencia de S’HA ACABAT! en los actos de homenaje a las víctimas del terrorismo tiene un significado especial por una razón evidente: se trata de una organización integrada principalmente por jóvenes.

Son precisamente ellos quienes reivindican que la memoria no puede quedar exclusivamente en manos de quienes vivieron aquellos años. Los jóvenes también tienen derecho a conocer aquella historia y, sobre todo, la responsabilidad de impedir que vuelva a repetirse.

Durante décadas, el terrorismo golpeó a España y dejó cientos de víctimas y miles de personas afectadas directa e indirectamente. Cataluña tampoco permaneció al margen de aquella tragedia.

Familias destrozadas, vidas truncadas y ciudadanos obligados a convivir con el miedo forman parte de una historia que, para S’HA ACABAT!, no puede ser enterrada bajo el paso de los años.

La batalla contra el olvido

La asociación ha convertido la defensa de sus principios y la oposición al separatismo en una de sus principales señas de identidad. Pero existe otra batalla que considera igualmente importante: la batalla contra el olvido.

Porque una víctima del terrorismo no puede convertirse simplemente en un nombre dentro de una lista.

Detrás de cada nombre había una persona.

Un padre.

Una madre.

Un hijo.

Un hermano.

Un amigo.

Una vida.

Y, después del asesinato, quedaron familias obligadas a continuar viviendo con una ausencia que nunca desaparece.

Por eso, cada homenaje tiene un significado que va mucho más allá de un acto institucional. Es memoria. Es reconocimiento. Y es también una forma de decir a las familias que la sociedad no se ha olvidado de ellas.

Cataluña no puede olvidar

El debate político catalán ha estado marcado durante décadas por el enfrentamiento en torno al separatismo. En ese contexto, S’HA ACABAT! ha mantenido un discurso contundente contra el independentismo y contra aquellas posiciones que, a su juicio, ponen en riesgo la convivencia y la unidad de España.

Su presencia en los homenajes a las víctimas del terrorismo conecta directamente con esa reivindicación.

La asociación defiende que no puede existir una memoria selectiva. Que las víctimas no pueden depender de las mayorías parlamentarias. Y que su dignidad no puede estar condicionada por el color político de quien gobierne.

Las víctimas están por encima de las siglas.

Jóvenes que no vivieron el terrorismo, pero quieren recordarlo

Existe una cuestión especialmente importante: muchos de los jóvenes que hoy participan en asociaciones, universidades, movimientos sociales y organizaciones políticas nacieron cuando los años más duros del terrorismo ya habían quedado atrás.

No vivieron los atentados.

No conocieron el miedo de quienes tenían que extremar las precauciones antes de acudir a un acto público.

No tuvieron que convivir con amenazas.

Pero eso no significa que deban desconocer aquella realidad.

Al contrario. S’HA ACABAT! reivindica que las nuevas generaciones conozcan lo sucedido y comprendan las consecuencias que la violencia terrorista tuvo sobre miles de familias españolas.

Porque olvidar el pasado no hace desaparecer sus consecuencias.

Y porque una sociedad que desconoce su propia historia corre el riesgo de repetir los errores de generaciones anteriores.

«S’ha acabat» también significa no mirar hacia otro lado

El propio nombre de la organización resume su mensaje.

S’ha acabat.

Se acabó mirar hacia otro lado.

Se acabó normalizar la violencia política.

Se acabó justificar el terrorismo.

Se acabó convertir a las víctimas en una nota secundaria.

Se acabó permitir que quienes dieron su vida sean recordados únicamente una vez al año.

Ese es el espíritu con el que la organización reivindica su presencia en estos actos.

Una presencia que puede resultar incómoda para algunos, especialmente por el posicionamiento político de la asociación, pero que responde a una convicción que S’HA ACABAT! considera irrenunciable: las víctimas merecen memoria, reconocimiento y respeto.

Una organización que mantiene la presión

S’HA ACABAT! nació como una respuesta al clima político y social generado por el separatismo en Cataluña y, desde entonces, ha participado en diferentes movilizaciones y actos públicos en defensa de sus posiciones.

Su actividad ha estado especialmente vinculada a la defensa de los jóvenes constitucionalistas y a la reivindicación de la libertad y la convivencia.

Su presencia en los homenajes a las víctimas del terrorismo supone ampliar ese mensaje hacia otro terreno: el de la memoria.

Porque defender la convivencia también implica recordar qué ocurre cuando la violencia política sustituye al debate democrático.

Y porque, para la asociación, las nuevas generaciones deben conocer las consecuencias que tuvo el terrorismo sobre miles de familias españolas.

La memoria como compromiso

En una sociedad acostumbrada a consumir información a una velocidad cada vez mayor, recordar exige detenerse.

Detenerse para escuchar.

Para conocer.

Para comprender.

Y para rendir homenaje.

S’HA ACABAT! quiere que los jóvenes tengan también un papel protagonista en ese proceso. No como espectadores, sino como parte activa de una sociedad que decide recordar.

Una sociedad que entiende que la democracia no se construye únicamente con elecciones, parlamentos o instituciones. También se construye recordando a quienes fueron asesinados por defender sus ideas, ejercer sus profesiones o, simplemente, encontrarse en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Las víctimas, por encima de cualquier batalla política

El mensaje de la asociación es claro.

Puede haber diferencias ideológicas. Puede haber enfrentamientos políticos. Puede haber debates sobre el modelo territorial de España.

Pero hay algo que debería permanecer fuera de cualquier disputa: la dignidad de las víctimas del terrorismo.

S’HA ACABAT! ha decidido ocupar ese espacio y mantener su presencia allí donde se recuerda a quienes ya no están.

Porque el tiempo pasa.

Las generaciones cambian.

Los gobiernos cambian.

Las mayorías políticas cambian.

Pero una víctima del terrorismo sigue siendo una víctima.

Y su memoria no caduca.

S’HA ACABAT! no quiere olvidar. Y, sobre todo, no quiere que las nuevas generaciones olviden.

Porque recordar a las víctimas no significa vivir anclado en el pasado.

Significa defender el futuro.