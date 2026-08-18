Tras la invasión, llega la sarna: un brote afecta a una decena de militares en Ceuta

Al menos 14 soldados de una misma compañía del Grupo de Regulares nº 54 han contraído sarna tras ser alojados, el pasado 15 de agosto, en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), unas instalaciones en desuso y sin las condiciones higiénicas mínimas, según denuncia la Unión de Militares de Tropa (UMT). Fuentes del Ministerio de Defensa confirmaron a Efe que alrededor de una decena de militares del contingente desplegado en Ceuta han resultado infectados, aunque insisten en que los casos no tienen necesariamente relación directa con la crisis migratoria.

El foco del contagio, según la UMT, apunta a las precarias condiciones del alojamiento: dependencias habitualmente cerradas, sin mantenimiento sanitario adecuado, con antecedentes de plagas similares y utilizadas en situación de hacinamiento.

Reclamaciones de transparencia y protocolos

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha pedido “transparencia sanitaria y datos oficiales” tras detectar preocupación entre las filas por la posible aparición de enfermedades contagiosas, “probablemente sarna”, entre el personal desplegado en la ciudad autónoma. La entidad considera “imprescindible” aclarar si existen casos aislados o vinculados entre sí y si se han activado protocolos de vigilancia epidemiológica y control de contactos.

ATME ha solicitado al Ministerio de Defensa información precisa sobre tres cuestiones clave:

Si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado.

Cuántos casos se han registrado y si presentan relación epidemiológica.

En cuántas unidades se han detectado y si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.ceutatv+1

La asociación subraya que, en un despliegue prolongado y de elevada exigencia operativa como el de Ceuta, la protección del personal militar “exige una comunicación sanitaria rigurosa, que permita actuar con rapidez y evitar preocupaciones innecesarias”.

Contexto de tensión sanitaria en Ceuta

El brote se produce en un momento de alta tensión sanitaria en la ciudad autónoma, donde el Colegio de Médicos ha alertado de un “riesgo real de epidemia” por casos de gastroenteritis, sarna y tuberculosis entre migrantes, con entre 200 y 400 atenciones diarias. Desde el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) de Ceuta reconocen que sí se han detectado casos de sarna e impétigo, aunque señalan que son enfermedades que “siempre han existido” y que ya se trataban antes de la llegada masiva de migrantes.

Mientras, la UMT ha presentado formalmente una batería de preguntas al Ministerio de Defensa para saber si el brote se ha extendido a otras unidades (Legión, Montesa, RAMIX, RING, ULOG), qué plan de contingencia médica se está aplicando para frenar la propagación hacia familias y población civil, y qué trabajos de desinfección urgentes están programados para dependencias, gimnasios y vehículos de la unidad.

Exigencias de las asociaciones castrenses

Tanto UMT como ATME insisten en que cualquier incidencia sanitaria debe comunicarse con claridad y “acompañada de las medidas preventivas oportunas y del cumplimiento estricto de los protocolos establecidos”. Para las asociaciones, la transparencia sanitaria es esencial “para evitar rumores y garantizar la tranquilidad del personal” en un despliegue que se mantiene desde la entrada masiva de inmigrantes irregulares en la ciudad autónoma.

La situación también ha generado inquietud entre las familias de militares residentes en la barriada de Otero, que han expresado su preocupación por el alojamiento de migrantes en un local junto a sus viviendas, lo que ha llevado a ATME a solicitar explicaciones urgentes al Ministerio de Defensa.