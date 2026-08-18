Sirera pone contra las cuerdas a Illa y Collboni por las listas de dependencia: 11.326 expedientes esperan en Barcelona

La dependencia se ha convertido en una carrera contra el tiempo para miles de personas vulnerables en Cataluña. Una carrera en la que, según denuncia el presidente del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, la Administración está llegando demasiado tarde.

El dirigente popular ha elevado este martes el tono contra el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, al que acusa de mantener un sistema de dependencia incapaz de responder dentro de los plazos establecidos por la ley. Sirera también ha dirigido sus críticas contra el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al considerar que el Ayuntamiento no está ejerciendo la presión necesaria sobre la Generalitat para reclamar una solución inmediata.

El PP pone el foco en unas cifras que, a juicio de Sirera, evidencian que el problema ya no puede calificarse como una simple acumulación de expedientes o como un retraso burocrático puntual. Según los datos oficiales correspondientes a mayo de 2025, 11.326 expedientes permanecían pendientes de valoración inicial de dependencia en los cuatro servicios de valoración de Barcelona.

La cifra adquiere una dimensión especialmente preocupante cuando se compara con el plazo establecido legalmente. El procedimiento debería resolverse en un máximo de seis meses, pero el tiempo medio registrado en Cataluña alcanzaba los 397 días, más del doble de los 180 días previstos.

«La Generalitat tarda más de un año en completar un procedimiento que legalmente debería resolverse en seis meses», ha denunciado Sirera. «Muchas personas esperan durante meses una respuesta mientras sus familias asumen solas una carga que corresponde a la Administración».

Una espera que para algunos nunca termina

La denuncia del dirigente popular va más allá de las cifras sobre retrasos administrativos. En materia de dependencia, cada día de espera puede tener consecuencias especialmente graves, ya que quienes aguardan una valoración o una prestación son, por definición, personas que necesitan asistencia para afrontar actividades básicas de su vida cotidiana.

Los datos difundidos por el Observatorio Estatal de la Dependencia apuntan a que 9.116 personas fallecieron en Cataluña durante 2025 mientras se encontraban en alguna fase de tramitación del sistema de dependencia.

Entre enero y mayo de 2026, según las mismas cifras citadas por Sirera, fallecieron otras 4.342 personas mientras permanecían en las listas de espera.

Para el líder del PP en Barcelona, existe una cuestión fundamental que la Generalitat y el Ayuntamiento deben aclarar: cuántas de esas personas eran residentes en Barcelona y cuántas de ellas se encontraban esperando precisamente alguno de los trámites necesarios para acceder a una prestación o servicio.

«Sabemos que 9.116 personas murieron en Cataluña durante 2025, pero Illa y Collboni no dicen cuántas eran barcelonesas», ha señalado.

Sirera ha puesto el foco en varios distritos de la ciudad para reclamar que las Administraciones hagan públicos los datos: «¿Cuántas formaban parte de esos 11.326 expedientes pendientes? ¿Cuántas murieron esperando en Nou Barris, Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella o el Eixample?».

La reclamación tiene como objetivo conocer la dimensión real del problema en Barcelona y determinar hasta qué punto las listas de espera están afectando a ciudadanos que, en algunos casos, pueden fallecer antes de completar el procedimiento.

Sirera reclama saber cuántos barceloneses han muerto esperando

Ante esta situación, el dirigente popular ha exigido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Barcelona que publiquen de forma inmediata el número de barceloneses fallecidos durante 2024, 2025 y 2026 mientras se encontraban esperando la valoración de dependencia, la aprobación del Programa Individual de Atención —PIA— o la prestación correspondiente.

Además, reclama que los datos aparezcan desglosados por distritos y por fase de tramitación.

Para Sirera, no basta con conocer las cifras generales de Cataluña. Barcelona necesita saber cuántos de sus vecinos han quedado atrapados en un procedimiento administrativo que, en teoría, debería completarse en seis meses.

«Si no conocen el dato, demostrarán que ni siquiera saben cuántos barceloneses mueren esperando. Y si lo conocen y no lo publican, demostrarán que prefieren esconder el fracaso de Illa y el silencio de Collboni», ha afirmado.

La exigencia sitúa a la Generalitat y al Ayuntamiento ante una cuestión incómoda: saber cuántas personas han fallecido mientras aguardaban una respuesta administrativa y, sobre todo, conocer en qué punto del procedimiento se encontraban.

El retraso no acaba con la primera valoración

El problema, según denuncia el PP, no termina cuando finalmente se realiza la valoración inicial.

El procedimiento continúa posteriormente con la elaboración y aprobación del Programa Individual de Atención, el conocido como PIA, que determina qué prestación o servicio corresponde a cada persona en función de sus circunstancias.

En Barcelona, el tiempo medio para aprobar el PIA alcanzó los 152 días en mayo de 2025, según los datos citados por Sirera.

Esto significa que una persona que ya ha superado la primera fase puede verse obligada a continuar esperando varios meses antes de que se concrete la ayuda que necesita.

La consecuencia es una cadena de retrasos que prolonga un procedimiento que ya parte de una lista de espera considerable.

«Detrás de cada expediente hay una persona que necesita ayuda para las tareas más básicas de la vida diaria. La dependencia no espera a que la burocracia termine sus trámites», ha señalado Sirera.

Y ese es precisamente uno de los argumentos centrales de la denuncia del PP: que los tiempos administrativos no pueden convertirse en el criterio que marque la vida de las personas dependientes.

Familias obligadas a asumir el coste de la espera

Mientras los expedientes se acumulan, son las familias las que en numerosas ocasiones deben asumir el peso de los cuidados.

La demora de una valoración o de una prestación no elimina las necesidades de la persona dependiente. Al contrario: las mantiene intactas mientras traslada buena parte de la responsabilidad a sus familiares.

Cuidados diarios, desplazamientos, atención personal y gastos asociados terminan recayendo sobre hogares que esperan que la Administración reconozca y concrete una ayuda a la que tienen derecho.

Sirera considera que esta situación no puede normalizarse.

«Esto no es una demora puntual ni un problema burocrático menor, es un incumplimiento masivo y continuado de la ley», ha criticado.

El dirigente popular ha puesto además el acento en la diferencia entre las obligaciones que se exigen a los ciudadanos y las responsabilidades que, a su juicio, asumen las Administraciones cuando no cumplen los plazos.

«Si un ciudadano incumple durante meses sus obligaciones, la Administración lo sanciona. Cuando Illa incumple con una persona vulnerable y la ayuda llega después de su muerte, nadie asume responsabilidades», ha afirmado.

El foco también sobre Collboni

La ofensiva política de Sirera no se dirige exclusivamente contra Salvador Illa.

El líder del PP municipal también responsabiliza políticamente a Jaume Collboni por no exigir, a su juicio, una respuesta más contundente a la Generalitat.

Aunque la gestión del sistema de dependencia corresponde principalmente a la Administración autonómica, Sirera considera que el alcalde de Barcelona no puede permanecer al margen cuando miles de ciudadanos de la capital catalana están afectados por los retrasos.

Por ello, exige que Collboni explique qué medidas ha reclamado al Ejecutivo de Illa y qué actuaciones concretas ha puesto en marcha para defender a los barceloneses afectados.

El dirigente popular plantea así una cuestión política de fondo: hasta dónde está dispuesto a llegar el alcalde para reclamar a su propio partido una solución para los ciudadanos que esperan una prestación.

«Illa debe cumplir la ley y Collboni debe decidir si quiere ser el alcalde de Barcelona o el protector municipal del PSC», ha sentenciado Sirera.

Con esta crítica, el PP pretende colocar al alcalde ante la necesidad de ejercer presión sobre la Generalitat y dejar de considerar la dependencia como una cuestión exclusivamente autonómica.

Un plan de choque para reducir las listas

Ante este escenario, Sirera ha reclamado la puesta en marcha de un plan de choque que permita reducir de manera inmediata las listas de espera y acelerar la resolución de los expedientes.

Entre las medidas reclamadas se encuentran el refuerzo de los equipos de valoración, la agilización de los procedimientos y una reducción sustancial del tiempo necesario para aprobar los PIA.

Para el PP, no se trata simplemente de aumentar recursos de forma indefinida, sino de conseguir que las personas que ya están esperando obtengan una respuesta en un plazo razonable.

Porque detrás de cada cifra hay una historia personal.

Detrás de los 11.326 expedientes pendientes hay personas que necesitan ayuda y familias que esperan una resolución. Detrás de los 397 días de media hay meses en los que una prestación no llega. Y detrás de las miles de personas fallecidas durante la tramitación existe una pregunta que Sirera quiere trasladar directamente a Illa y Collboni: cuántas de ellas eran barcelonesas y cuántas murieron sin recibir la ayuda que estaban esperando.

La dependencia no puede gestionarse como una simple cuestión de expedientes acumulados. El tiempo, para quienes necesitan asistencia, tiene un valor que ninguna Administración puede recuperar.

Por eso Sirera reclama que se hagan públicos los datos, se depuren responsabilidades y se ponga en marcha un plan de choque que permita acabar con unas listas de espera que, según denuncia el PP, han dejado de ser una anomalía administrativa para convertirse en un problema político y social de primer orden.