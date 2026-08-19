Erik Gutiérrez: «No quiero que mi generación dependa de paguitas ni que nos resignemos a vivir peor que nuestros padres»

Erik Gutiérrez acaba de asumir la Secretaría General de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Cataluña en una etapa que considera decisiva para la organización juvenil. El dirigente popular conoce de primera mano los años más complicados de NNGG en Cataluña y ahora afronta el reto de reconstruir una organización que pretende volver a ser una referencia entre los jóvenes catalanes.

Gutiérrez, además, dará un paso adelante en la política municipal. Será el candidato del Partido Popular a la Alcaldía de Piera, municipio en el que vive y desde el que asegura conocer de primera mano problemas como la vivienda, la movilidad o las dificultades que afrontan los jóvenes que viven fuera del área metropolitana.

En esta entrevista con Periodista Digital, el secretario general de NNGG Cataluña analiza el futuro del PP entre los jóvenes, la competencia con Vox y Aliança Catalana, la situación de la vivienda, la inmigración irregular, la seguridad y el futuro político de Cataluña.

Acaba de asumir la Secretaría General de Nuevas Generaciones en Cataluña. ¿Qué objetivo se ha marcado como prioridad y qué quiere cambiar respecto a la etapa anterior?

Esta nueva etapa empezó el 13 de febrero y parte de una realidad muy distinta a la anterior. Entonces teníamos tres diputados en el Parlament y estábamos prácticamente al borde de la extinción, así que tenemos que estar muy agradecidos a toda la gente que sostuvo el proyecto en aquellos momentos. Yo mismo formé parte de aquella etapa y sé lo que costó mantener la organización en pie.

Ahora los retos son otros. Las redes sociales tienen mucha más importancia y tenemos que estar donde están los jóvenes, pero sin olvidar que nuestra misión en política no es hacer vídeos ni acumular seguidores, sino solucionar problemas como la vivienda, la seguridad o la fuga de talento. Nuestro objetivo es dejar unas Nuevas Generaciones más grande, más fuerte, con más músculo y capaz de convertirse en un referente para los jóvenes catalanes.

El PP catalán quiere convertirse en una alternativa de Gobierno en Cataluña. ¿Qué papel deben jugar los jóvenes de NNGG para conseguir que el PP vuelva a ser una fuerza decisiva entre los menores de 30 años?

El Partido Popular ya es una opción de gobierno en toda España y Cataluña no va a ser la excepción. Durante años también nos dijeron que gobernar Andalucía era imposible y lo conseguimos, y fueron precisamente muchos jóvenes cansados de la decadencia que había causado 36 años de socialismo en su región los que decidieron dar un giro.

Creo que algo parecido puede pasar en Cataluña. Yo no quiero que mi generación dependa de paguitas ni que nos resignemos a vivir peor que nuestros padres. Quiero que recuperemos la cultura del esfuerzo y de la meritocracia, que estudiar, trabajar y hacer las cosas bien vuelva a servir para progresar. Ahí NNGG tiene que dar la batalla cultural y demostrar que los jóvenes no queremos que nos regalen el futuro, queremos oportunidades para construirlo nosotros mismos.

El voto joven es uno de los grandes retos del PP y, al mismo tiempo, Vox ha conseguido ganar terreno entre muchos jóvenes. ¿Por qué cree que parte de esa generación se está alejando del PP?

Creo que con Vox coincidimos en algunos diagnósticos, especialmente cuando hablamos de seguridad, inmigración, impuestos o de las imposiciones separatistas que han marcado la agenda catalana durante tantos años. La diferencia está en las propuestas y en cómo llevarlas a la práctica, porque nosotros somos un partido con vocación de gobierno y eso nos obliga a plantear soluciones realistas y aplicables.

Además, allí donde el Partido Popular es fuerte, Vox tiene mucho menos espacio. Lo vemos en municipios catalanes donde gobernamos como Badalona, Castelldefels, Pontons o Monistrol de Montserrat. Nuestro reto no es parecernos a Vox, sino demostrar que además de identificar los problemas tenemos un proyecto capaz de solucionarlos, porque al final las cosas se cambian gobernando.

¿Qué le diría a un joven catalán que está desencantado con la política y considera que todos los partidos prometen lo mismo?

Le diría que entiendo perfectamente ese desencanto porque muchos jóvenes de mi generación prácticamente no sabemos lo que es vivir fuera del sanchismo. Nuestra vida política consciente se ha desarrollado bajo un paradigma de confrontación permanente, mentiras, deslealtades institucionales y gobiernos dispuestos a ceder prácticamente cualquier cosa con tal de conseguir siete votos y mantenerse en el poder.

Pero hay vida más allá del socialismo y del nacionalismo. No todos defendemos lo mismo. Nosotros queremos un país donde se proteja al que se esfuerza y cumple las normas, no al okupa, donde alguien con 70 delitos esté en la cárcel o sea devuelto a su país si corresponde y donde controlemos exactamente quién entra por nuestras fronteras.

Por eso les diría que no se resignen ni compren la idea de que todos somos iguales. Si no te gusta lo que estás viendo, la peor decisión es quedarte en casa y dejar que otros decidan por ti.

Usted ha defendido la necesidad de que NNGG esté presente también en los municipios pequeños y en la Cataluña interior. ¿Qué problemas concretos están trasladando los jóvenes de esas zonas que, a su juicio, Barcelona y las grandes ciudades no siempre entienden?

Los jóvenes que vivimos fuera del área metropolitana y de las capitales de provincia compartimos problemas como la vivienda o el acceso a un empleo de calidad, pero además tenemos uno añadido, la movilidad.

Yo vivo en Piera y lo veo cada día. Dependemos de un transporte público que muchas veces no funciona como debería, con Rodalies acumulando retrasos e incidencias, y al mismo tiempo sufrimos una guerra contra el coche basada en una visión equivocada de la movilidad y en postulados de extrema izquierda. Para muchos de nosotros el coche no es un lujo, es una necesidad para estudiar, trabajar o hacer nuestra vida.

No puedes ofrecer un transporte público deficiente y al mismo tiempo penalizar a quien necesita el coche. Cataluña no se acaba en las grandes ciudades y precisamente por eso queremos unas Nuevas Generaciones fuertes en todo el territorio.

Precisamente usted será candidato del PP a la Alcaldía de Piera. ¿Qué supone dar ese paso y qué quiere aportar a su municipio?

Para mí supone asumir una responsabilidad con el municipio en el que vivo y que conozco de primera mano. Piera tiene un enorme potencial, pero también problemas que llevan demasiado tiempo sin resolverse y que afectan especialmente a los jóvenes y a las familias.

Quiero llevar al Ayuntamiento una política basada en algo muy sencillo: escuchar a los vecinos, conocer sus problemas y trabajar para solucionarlos. La política municipal tiene que estar pegada a la calle y no vivir de discursos. Y precisamente mi experiencia en NNGG me ha permitido conocer de cerca las dificultades de muchos jóvenes que quieren estudiar, trabajar, independizarse y formar una familia sin tener que marcharse de su municipio.

Mi objetivo es que el PP sea una alternativa real para Piera y que los vecinos sepan que tienen una opción política que quiere trabajar por el municipio y no resignarse a que las cosas sigan como están.

Vivienda, empleo, salarios y emancipación son algunas de las principales preocupaciones de los jóvenes. ¿Puede un joven catalán plantearse hoy formar una familia y comprar una vivienda sin tener unos ingresos muy elevados?

Hoy es muy difícil y una de las razones es que tenemos un problema enorme de falta de oferta. Desde 2020 la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido más de un 50% y Sánchez e Illa siguen intentando solucionar el problema interviniendo precios en lugar de construir.

Nosotros planteamos justo lo contrario. Si faltan viviendas, la solución es bastante evidente, hay que construir más, movilizar suelo y reducir burocracia. Y además hay que ayudar a los jóvenes a acceder a ellas con avales públicos, menos impuestos y bonificaciones fiscales al alquiler, porque no tiene sentido pedir a un joven que ahorre para una entrada mientras una parte cada vez mayor de su sueldo se va en pagar el alquiler e impuestos.

¿Considera que las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez están perjudicando especialmente a los jóvenes? ¿Cuál sería la primera medida que aplicaría el PP para mejorar su situación?

No es que haya algunas políticas del Gobierno de Sánchez que nos perjudiquen, es que cuesta encontrar una sola que haya mejorado la vida de los jóvenes. Llevamos años escuchando que somos una prioridad, pero la realidad es que emanciparse llega cada vez más tarde, formar una familia es más difícil y demasiados jóvenes sienten que aquí no hay futuro y deciden irse.

Además, muchos jóvenes estamos hartos de ver cómo se pierde el control de nuestras fronteras y cómo la inseguridad se convierte en parte de nuestra vida cotidiana. Lo ocurrido en Ceuta es la imagen de un Gobierno desbordado, incapaz de garantizar algo tan básico como saber quién entra en nuestro país y hacer cumplir nuestras leyes. Mi generación no quiere resignarse a esto. Queremos oportunidades, seguridad y un país que se respete a sí mismo. Y después de ocho años de sanchismo, la conclusión es bastante clara, hay que derogarlo.

En Cataluña, además de competir con el PSC y el independentismo, el PP tiene cada vez más cerca a Vox y a Aliança Catalana. ¿Dónde sitúa NNGG la línea roja respecto a estos partidos y qué les diferencia de ellos?

Con Vox tenemos diferencias en las propuestas y en la forma de llevarlas a la práctica, porque nosotros somos un partido con vocación de gobierno y eso nos obliga a plantear soluciones realistas, aplicables y que sirvan para mejorar la vida de los jóvenes.

Con Aliança Catalana la diferencia es mucho más profunda. Yo me apellido Gutiérrez Domínguez, mi padre es de Jimena de la Frontera, Cádiz, y tres de mis cuatro abuelos son del sur de España. Cataluña es también la historia de cientos de miles de familias que vinieron de otros lugares de España, trabajaron aquí, levantaron esta tierra y hoy se sienten tan catalanes como cualquiera y para Silvia Orriols, un Extremeño o un Andaluz es equiparable a cualquier inmigrante ilegal de los que han invadido Ceuta.

Nosotros queremos una Cataluña fuerte, orgullosa de sí misma y leal a España, y ahí es donde nuestro proyecto se separa completamente del suyo.

El nuevo PP catalán habla de convertirse en una «casa grande» capaz de atraer a personas procedentes de distintos espacios políticos. ¿Cree que el PP debe ser más contundente para recuperar a jóvenes constitucionalistas que se han marchado a Vox?

Ser una casa grande no significa renunciar a nuestras convicciones ni rebajar nuestro discurso. Tenemos que ser firmes en seguridad, controlar la inmigración irregular y plantar cara a cualquier intento de islamización de nuestra sociedad cuando implique imponer normas o valores incompatibles con nuestras leyes y nuestra forma de vida.

Eso no va contra una religión ni contra quien viene aquí a trabajar y respetar nuestras normas. Va de algo mucho más sencillo, en Cataluña las reglas tienen que ser las mismas para todos. La casa grande tiene que ser amplia, pero también tiene que tener unos cimientos claros.

Y una pregunta más personal: ¿qué le gustaría que dijera un joven catalán dentro de cuatro años cuando le preguntemos qué ha hecho Nuevas Generaciones por él? ¿Cuál sería para usted la señal de que ha cumplido su misión?

A nivel interno me gustaría que cualquier joven que haya pasado por Nuevas Generaciones pudiera decir que esta organización le ha servido para formarse, aprender y crecer, pero también que aquí ha encontrado un sitio donde se le ha escuchado y donde sus problemas, los de su municipio o los de su generación, han importado.

Y hacia fuera mi objetivo es mucho más sencillo. Me gustaría que dentro de cuatro años un joven catalán pudiera decir que gracias a lo que hemos hecho es un poco más libre. Más libre para estudiar, trabajar, acceder a una vivienda, formar una familia o decidir cómo quiere construir su vida. Aunque hayamos conseguido que sea solo un poquito más libre, para mí ya habrá merecido la pena.