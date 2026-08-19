El PP reclama recuperar Girona como sede del examen MIR: «Vivir en Girona no puede ser una desventaja»

El Partido Popular de Cataluña ha registrado en el Parlament una propuesta de resolución para reclamar que Girona vuelva a ser sede de las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE), entre ellas el examen MIR, después de que la provincia quedara excluida como sede en anteriores convocatorias.

La iniciativa ha sido registrada por los diputados del PP en el Parlament Hugo Manchón, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Salud, y Jaume Veray, diputado por Girona, y reclama al Govern de la Generalitat que inste formalmente al Gobierno de España y al Ministerio de Sanidad a recuperar Girona como sede a partir de la próxima convocatoria.

Manchón ha cuestionado que los aspirantes de Girona tengan que desplazarse a otras provincias para realizar una prueba determinante para su futuro profesional. El diputado popular ha recordado que en la convocatoria de 2026 se recuperaron varias de las sedes que habían sido eliminadas anteriormente, mientras que Girona continúa excluida.

«Si se han recuperado otras sedes, no existe ninguna razón para seguir dejando fuera a Girona», ha defendido Manchón. A su juicio, la cuestión afecta directamente a la igualdad de oportunidades de los aspirantes y a la necesidad de facilitar el acceso a unas pruebas que pueden marcar el inicio de su carrera profesional.

El PP denuncia una desigualdad territorial

Por su parte, el diputado popular por Girona Jaume Veray ha situado la reivindicación en el terreno de la equidad territorial. El dirigente del PP considera que los aspirantes que residen en la provincia no deberían verse obligados a asumir desplazamientos adicionales, gastos y dificultades logísticas para poder presentarse al examen.

«Vivir en Girona no puede significar asumir más desplazamientos, más gastos y más dificultades para afrontar un examen decisivo», ha señalado Veray.

Para los populares, garantizar que Girona vuelva a acoger estas pruebas supone evitar que el lugar de residencia se convierta en un obstáculo añadido para los futuros profesionales sanitarios.

Críticas a la gestión del examen MIR

La reclamación del PP llega además después de los problemas que, según el partido, se han producido en torno a las pruebas de Formación Sanitaria Especializada.

Manchón ha denunciado los retrasos, incidencias, recursos, falta de información y ausencia de respuestas que, a su juicio, han rodeado la organización de las pruebas. «Los opositores al MIR han asistido a retrasos, incidencias, recursos, opacidad y falta de respuestas. Un auténtico caos por el que la ministra de Sanidad no asumió ninguna responsabilidad», ha denunciado.

El diputado popular ha advertido, no obstante, de que recuperar Girona como sede no resolvería por sí solo todos los problemas que afectan a los futuros residentes.

«Hoy hablamos de equidad territorial y de poner facilidades para hacer el examen, pero queda mucho por solucionar, desde la precariedad retributiva de los residentes hasta el deterioro de sus condiciones de formación», ha añadido.

En este sentido, el PP considera que las administraciones deben facilitar el acceso de los nuevos profesionales al sistema sanitario y mejorar sus condiciones una vez incorporados.

«Si necesitamos más médicos y profesionales sanitarios, las administraciones deberían empezar por cuidar y facilitar el camino a quienes quieren incorporarse al sistema sanitario, en lugar de añadirles obstáculos», ha concluido Manchón.

La petición también llega al Congreso

La reivindicación no se limita al Parlament. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya ha presentado una Proposición no de Ley para reclamar al Gobierno de España la restitución de Girona como sede de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada.

Con la iniciativa registrada ahora en la Cámara catalana, el PP pretende que el Govern de la Generalitat se sume formalmente a la reclamación y solicite al Ministerio de Sanidad que Girona vuelva a formar parte de las sedes disponibles para los aspirantes en la próxima convocatoria.

Para los populares, recuperar la sede supone una medida de sentido común que permitiría reducir desplazamientos y gastos y garantizar que los futuros médicos y profesionales sanitarios de Girona puedan afrontar el examen en condiciones de mayor igualdad con respecto al resto de candidatos.